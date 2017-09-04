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Три билборда на границе Эббинга, Миссури Три билборда на границе Эббинга, Миссури
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Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Три билборда на границе Эббинга, Миссури, 2017

2017 / США / Великобритания
8.0 Оцените
120 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Мать берет правосудие в свои руки после безнаказанного убийства дочери
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«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» - это новый фильм ирландского режиссёра Мартина МакДоны («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов»). В картине собрался звёздный актёрский состав: Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Почти знаменит»), Вуди Харрельсон («Семь жизней», «Иллюзия обмана»), Питер Динклейдж («Игра престолов»), Эбби Корниш («Запрещённый приём», «Области тьмы»), Калеб Лэндри Джонс («Война против всех»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Сэм Рокуэлл («Семь психопатов», «Мой парень - киллер») и другие.

Фильм «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» расскажет историю женщины, дочь которой была убита несколько месяцев назад. Когда полиция не предпринимает никаких попыток, чтобы восстановить правосудие и поймать преступника, она самостоятельно вступает в борьбу против и власти и решает отыскать злодея.

Милдред Хейс живет в вымышленном городе Эббинге. Вот уже несколько месяцев она оплакивает свою дочь Анджелу, изнасилованную и убитую неизвестным преступником. Доведенная до отчаяния отсутствием прогресса в расследовании, она арендует три билборда на въезде в город и оставляет на них провокационное послание Биллу Уиллоуби, шерифу города.

Уиллоуби – примерный горожанин, семьянин и всеми любимый авторитет, к тому же медленно умирающий от рака поджелудочной железы. Из-за этого нападки Милдред вызывают недовольство у горожан, особенно у Джейсона Диксона, помощника шерифа, и у Робби, собственного сына Милдред. Даже бывший муж осуждает ее и обвиняет в смерти дочери.

Но у Милдред всегда был сильный характер, а после смерти дочери ей уже нечего терять. Она планирует стоять на своем до последнего, что приведет к самым неожиданным изменениям в характере героев и всколыхнет маленький городок, обнажив порочную изнанку внешне благополучной американской глубинки.

Город, в котором снимался фильм «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» на самом деле является небольшим горным посёлком Сильва в западной части Северной Каролины

В своём интервью Вуди Харрельсон отметил, что »Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» – это как если бы »Суперполицеские» встретились с »Семью психопатами»

Эбби Корниш, Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон и Желько Иванек играли вместе в фильме »Семь психопатов»

«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» – это первый фильм Мартина МакДоны в котором не сыграл Колин Фаррел

Фрэнсис МакДорманд и Вуди Харрельсон снимались вместе в фильме »Северная страна»

«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» занял первое место но кинофестивале в Торонто

Фильм получил приз за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале и приз зрительских симпатий за лучший фильм на Сан-Себастьян

Идея создания фильма пришла в голову режиссеру и сценаристу Мартину МакДоне примерно в 1998-году. Во время путешествия по Южным Штатам он увидел несколько билбордов. Надписи на них обвиняли некоего мужчину в убийстве своей жены и возмущались некомпетентностью полиции. Воспоминание об этих билбордах не отпускали МакДону, и в конце концов, спустя десять лет, он предположил, что их составила мать убитой. Так постепенно родился сценарий картины.

Персонажи Милдред и Диксона изначально писались под Фрэнсис МакДорманд и Сэма Рокуэлла. МакДорманд считала, что уже слишком стара для того, чтобы играть мать подростка, и предложила режиссеру сыграть бабушку убитой, но тот посчитал, что это слишком сильно изменит сюжет фильма. Джоэл Коэн, знаменитый режиссер и муж Фрэнсис, убедил ее взять роль, несмотря на возражения. Оба героя вдохновлялись вестернами. Милдред ориентировалась на Джона Уэйна, играющего хороших парней, а Рокуэлл – на его постоянного партнера, изображавшего злодеев, Ли Марвина.

Саундтрэк к фильму также стилизован под вестерн. Композитор Картер Беруэлл, постоянный соратник МакДоны, согласился на участие в проекте за год до начала съемок, только прочитав сценарий.

Съемки фильма шли в Северной Каролине чуть больше месяца. Большую часть времени билборды стояли укрытыми, потому что местные жители находили надписи на них слишком депрессивными, хотя им очень нравилось фотографироваться с Вуди Харрельсоном и брать у него автографы. Многие из них даже сыграли в массовке. Позже один из местных купил эти билборды и использовал для постройки крыши своего дома.

Сэм Рокуэлл специально для фильма набрал несколько лишних килограмм, но режиссеру показалось, что этого недостаточно, так что дополнительно на Рокуэлла надевали несколько слоев одежды. Кроме того, актеру пришлось выработать характерный для данной местности акцент. Для этого он даже обратился за помощью к шефу полиции Миссури, который произносил все реплики Диксона на диктофон.

Вскоре после премьеры жители Омска, вдохновленные действиями Милдред, установили в городе таблички с требованием к мэру убрать снег с улиц города. Местные власти существование табличек отрицали, но снег пообещали убрать. Сама МакДорманд утверждает, что на собственном билборде пожелала бы смерти Твиттеру.

В некоторых сценах Рокуэлл вел себя настолько забавно, что МакДона посчитал их вредными для общего настроения мрачной, хоть и ироничной картины. В итоге почти двадцать минут комедийных сцен было вырезано на монтаже. Кстати, добиться права финального монтажа режиссеру помог продюсер Грэм Бродбент. Руководство студии Fox пошло на такую уступку, будучи под большим впечатлением от одного из предыдущих проектов МакДоны, фильма «Залечь на дно в Брюгге».

Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.

8.0 Оцените
120 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 февраля 2018
Премьера онлайн 13 февраля 2018
Премьера в мире 4 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Мартин МакДона
Мартин МакДона
В ролях
Калеб Лэндри Джонс
Калеб Лэндри Джонс
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Все актеры и съемочная группа
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури смотреть онлайн

Три билборда на границе Эббинга, Миссури
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за 1 рубль
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Наша рецензия
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – это новый фильм ирландца Мартина МакДона, за спиной которого две полнометражные ленты: «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов». То ли случайно, то ли так просто сложилось, но режиссер выпускает ровно один фильм в пять лет, и его последняя картина в этом году стала одной из главных в наградной гонке. И причины тому кроются не только в красивом названии. Кадр из фильма «Три билборда на границе…
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leadraven 5 февраля 2018, 09:51
Хороший фильм. Жизненный, правдивый, жестокий. Неспадающий эмоциональный накал. Как говорится, обнажённый нерв. 2 часа пролетели незаметно, а фильм запомнится надолго.
DreamMaster 6 февраля 2018, 05:24
Словами не выразить какие эмоции вызывает этот фильм. Если коротко: этот фильм просто обязателен к просмотру.
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