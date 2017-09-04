Три билборда на границе Эббинга, Миссури, 2017

Город, в котором снимался фильм «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» на самом деле является небольшим горным посёлком Сильва в западной части Северной Каролины

В своём интервью Вуди Харрельсон отметил, что »Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» – это как если бы »Суперполицеские» встретились с »Семью психопатами»

Эбби Корниш, Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон и Желько Иванек играли вместе в фильме »Семь психопатов»

«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» – это первый фильм Мартина МакДоны в котором не сыграл Колин Фаррел

Фрэнсис МакДорманд и Вуди Харрельсон снимались вместе в фильме »Северная страна»

«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» занял первое место но кинофестивале в Торонто

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Идея создания фильма пришла в голову режиссеру и сценаристу Мартину МакДоне примерно в 1998-году. Во время путешествия по Южным Штатам он увидел несколько билбордов. Надписи на них обвиняли некоего мужчину в убийстве своей жены и возмущались некомпетентностью полиции. Воспоминание об этих билбордах не отпускали МакДону, и в конце концов, спустя десять лет, он предположил, что их составила мать убитой. Так постепенно родился сценарий картины.

Персонажи Милдред и Диксона изначально писались под Фрэнсис МакДорманд и Сэма Рокуэлла. МакДорманд считала, что уже слишком стара для того, чтобы играть мать подростка, и предложила режиссеру сыграть бабушку убитой, но тот посчитал, что это слишком сильно изменит сюжет фильма. Джоэл Коэн, знаменитый режиссер и муж Фрэнсис, убедил ее взять роль, несмотря на возражения. Оба героя вдохновлялись вестернами. Милдред ориентировалась на Джона Уэйна, играющего хороших парней, а Рокуэлл – на его постоянного партнера, изображавшего злодеев, Ли Марвина.

Саундтрэк к фильму также стилизован под вестерн. Композитор Картер Беруэлл, постоянный соратник МакДоны, согласился на участие в проекте за год до начала съемок, только прочитав сценарий.

Съемки фильма шли в Северной Каролине чуть больше месяца. Большую часть времени билборды стояли укрытыми, потому что местные жители находили надписи на них слишком депрессивными, хотя им очень нравилось фотографироваться с Вуди Харрельсоном и брать у него автографы. Многие из них даже сыграли в массовке. Позже один из местных купил эти билборды и использовал для постройки крыши своего дома.

Сэм Рокуэлл специально для фильма набрал несколько лишних килограмм, но режиссеру показалось, что этого недостаточно, так что дополнительно на Рокуэлла надевали несколько слоев одежды. Кроме того, актеру пришлось выработать характерный для данной местности акцент. Для этого он даже обратился за помощью к шефу полиции Миссури, который произносил все реплики Диксона на диктофон.

Вскоре после премьеры жители Омска, вдохновленные действиями Милдред, установили в городе таблички с требованием к мэру убрать снег с улиц города. Местные власти существование табличек отрицали, но снег пообещали убрать. Сама МакДорманд утверждает, что на собственном билборде пожелала бы смерти Твиттеру.

В некоторых сценах Рокуэлл вел себя настолько забавно, что МакДона посчитал их вредными для общего настроения мрачной, хоть и ироничной картины. В итоге почти двадцать минут комедийных сцен было вырезано на монтаже. Кстати, добиться права финального монтажа режиссеру помог продюсер Грэм Бродбент. Руководство студии Fox пошло на такую уступку, будучи под большим впечатлением от одного из предыдущих проектов МакДоны, фильма «Залечь на дно в Брюгге».