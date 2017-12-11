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Призрачная нить Призрачная нить
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Phantom Thread

Призрачная нить, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Лента о знаменитом кутюрье Рейнольдсе Вудкоке и его своенравной музе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер «Нефти», «Магнолии» и лауреат Каннского кинофестиваля Пол Томас Андерсон не подозревал, что станет постановщиком последнего фильма в карьере Дэниела Дэй-Льюиса. Актер, известный своими ролями в фильмах «Моя левая нога», «Нефть» и «Банды Нью-Йорка», заявил, что эта картина станет для него последней. Кроме него в фильме можно увидеть Вики Крипс, Брин Глисон, Лесли Мэнвилл и многих других.

Действия фильма «Призрачная нить» разворачиваются в середине 50-х годов в Лондоне. Рейнольдс Вудкок и его сестра Сирил одевают всех самых популярных и именитых людей страны. Рейнольдс имеет дело с самыми красивыми и шикарными женщинами, желающими получить одежду от знаменитого кутюрье, однако внезапно он влюбляется в молодую девушку Алму. Она становится не только его музой и любовницей, но и приносит осознание того, что Вудкок пустил собственную жизнь под откос.

- Последний фильм в карьере Дэниэла Дэй-Льюиса

- Дэниэл Дэй-Льюис уже играл в картине Пола Томаса Андерсона "Нефть" и получил на свою роль премию "Оскар"

- Дэниэл Дэй-Льюис признался, что не думал заканчивать свою карьеру после этого фильма, но в процессе понял, что больше не хочет играть никакие роли

- Фильм получил 6 номинаций на Оскар, в том числе за лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучший дизайн костюмов

В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 февраля 2018
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 11 декабря 2017
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Камилла Разерфорд
Камилла Разерфорд
Вики Крипс
Вики Крипс
Бернард Коллако
Бернард Коллако
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призрачная нить 6 постеров
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший дизайн костюмов
Оскар Лучший дизайн костюмов
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Призрачная нить
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Наша рецензия
Рейнольдс Вудкок (Дэниэл Дэй-Льюис) эксцентричный кутюрье. Он широко известен в послевоенной Англии. Самые богатые и влиятельные модницы выстраиваются в очередь, чтобы маэстро создал для них изысканные платья, в которых они смогли бы блеснуть на светском рауте. Вудкок живет под одной крышей с сестрой Сирил (Лесли Мэнвилл). Она управляет их Домом мод и тщательно следит за тем, чтобы каждое повеление брата выполнялось неукоснительно. Любая мелочь может потревожить его и испортить настроение на…
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саундтрек фильма Призрачная нить
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