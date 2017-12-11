Призрачная нить, 2017

Режиссер «Нефти», «Магнолии» и лауреат Каннского кинофестиваля Пол Томас Андерсон не подозревал, что станет постановщиком последнего фильма в карьере Дэниела Дэй-Льюиса. Актер, известный своими ролями в фильмах «Моя левая нога», «Нефть» и «Банды Нью-Йорка», заявил, что эта картина станет для него последней. Кроме него в фильме можно увидеть Вики Крипс, Брин Глисон, Лесли Мэнвилл и многих других.
Действия фильма «Призрачная нить» разворачиваются в середине 50-х годов в Лондоне. Рейнольдс Вудкок и его сестра Сирил одевают всех самых популярных и именитых людей страны. Рейнольдс имеет дело с самыми красивыми и шикарными женщинами, желающими получить одежду от знаменитого кутюрье, однако внезапно он влюбляется в молодую девушку Алму. Она становится не только его музой и любовницей, но и приносит осознание того, что Вудкок пустил собственную жизнь под откос.
- Последний фильм в карьере Дэниэла Дэй-Льюиса
- Дэниэл Дэй-Льюис уже играл в картине Пола Томаса Андерсона "Нефть" и получил на свою роль премию "Оскар"
- Дэниэл Дэй-Льюис признался, что не думал заканчивать свою карьеру после этого фильма, но в процессе понял, что больше не хочет играть никакие роли
- Фильм получил 6 номинаций на Оскар, в том числе за лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучший дизайн костюмов
В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.