Призрачная нить, 2017

Режиссер «Нефти», «Магнолии» и лауреат Каннского кинофестиваля Пол Томас Андерсон не подозревал, что станет постановщиком последнего фильма в карьере Дэниела Дэй-Льюиса. Актер, известный своими ролями в фильмах «Моя левая нога», «Нефть» и «Банды Нью-Йорка», заявил, что эта картина станет для него последней. Кроме него в фильме можно увидеть Вики Крипс, Брин Глисон, Лесли Мэнвилл и многих других.

Действия фильма «Призрачная нить» разворачиваются в середине 50-х годов в Лондоне. Рейнольдс Вудкок и его сестра Сирил одевают всех самых популярных и именитых людей страны. Рейнольдс имеет дело с самыми красивыми и шикарными женщинами, желающими получить одежду от знаменитого кутюрье, однако внезапно он влюбляется в молодую девушку Алму. Она становится не только его музой и любовницей, но и приносит осознание того, что Вудкок пустил собственную жизнь под откос.