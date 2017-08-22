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До свидания там, наверху До свидания там, наверху
Киноафиша Фильмы До свидания там, наверху
Au revoir là-haut / See You Up There

До свидания там, наверху, 2017

2017 / Франция
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

До свидания там, наверху - экранизация романа Пьера Леметра, который был отмечен Гонкуровской премией. Руководил съемочным процессом актер и режиссер Альбер Дюпонтель, автор комедии «9 месяцев строгого режима». В картине снялись: Мелани Тьерри («Закон противоположностей», «Легенда о пианисте») , Лоран Лафитт («Лучшие дни впереди», «Снова 16») , Эмили Декьенн, Нильс Ареструп, Альбер Дюпонтель, («Необратимость», «Месть Бедняка») Науэль Перес Бискаярт («Аура»), Трэвис Кершен. 

Сюжет фильма начинается в конце Первой мировой войны, робкий бухгалтер Альберт и талантливый художник Эдуард отправляются на самоубийственное задание по приказу своего командира Анри Праделя, что в корне меняет жизнь обоих героев. Фильм рассказывает об изнанке войны и том, что происходит после того, как отгремели победные фанфары и патриотические речи, и делает это в духе захватывающего приключенческого романа. 

- В основу фильма легла книга  Пьера Леметра «До свидания там, наверху».

- Автор романа Пьер Леметр стал одним из сценаристов фильма.

Последние дни Первой мировой войны. Капитан Прадель, негодяй, для которого человеческая жизнь ничто, посылает на верную гибель двух рядовых – блестящего молодого художника, сына миллионера Эдуара Перико и бывшего почтальона Альбера Мэйлара. Эдуар спасает жизнь Альбера, но сам тяжело ранен. Его лицо чудовищно изуродовано, и таким он не хочет возвращаться в замок отца. Объявив себя погибшим и скрыв навсегда лицо под маской, Эдуар начинает рисовать потрясающие картины о войне. Альбер становится импресарио «человека без лица».
А тем временем капитан Прадель, разбогатевший на аферах в похоронном бизнесе, по злой иронии судьбы женится на сестре Эдуара. Рок неумолим, и всем троим суждено встретиться лицом к лицу…

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера в мире 22 августа 2017
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель
В ролях
Мелани Тьерри
Мелани Тьерри
Лоран Лафитт
Лоран Лафитт
Эмили Декьенн
Эмили Декьенн
Нильс Ареструп
Нильс Ареструп
Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма До свидания там, наверху 3 постера
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До свидания там, наверху смотреть онлайн

До свидания там, наверху
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1918 год. До окончания Первой Мировой войны осталось совсем немного. Солдаты с нетерпением ждут заключения мира. Но не для всех мир, с каждой минутой становящийся все более реальным, оказывается желанным. Лейтенант Прадель (Лоран Лафитт) жаждет крови и вопреки приказам сверху развязывает вооруженное столкновение. Начинается кровопролитное сражение за высоту 113. Гибнут люди. Снаряды с легкостью разрывают их тела, как бумажные игрушки. Рядовой Альбер Майяр (Альбер Дюпонтель) попадает в воронку,…
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uru-aleksandr 28 марта 2018, 14:21
люблю французские фильмы
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм «До свидания там, наверху» Альбера Дюпонтеля стал лауреатом премии «Сезар» 2 марта 2018 года прошла 43 церемония вручения премии Французской киноакадемии «Сезар». Фильм «До свидания там, наверху» Альбера Дюпонтеля получил награду в пяти
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7 марта 2018 00:42
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