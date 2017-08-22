До свидания там, наверху, 2017

До свидания там, наверху - экранизация романа Пьера Леметра, который был отмечен Гонкуровской премией. Руководил съемочным процессом актер и режиссер Альбер Дюпонтель, автор комедии «9 месяцев строгого режима». В картине снялись: Мелани Тьерри («Закон противоположностей», «Легенда о пианисте») , Лоран Лафитт («Лучшие дни впереди», «Снова 16») , Эмили Декьенн, Нильс Ареструп, Альбер Дюпонтель, («Необратимость», «Месть Бедняка») Науэль Перес Бискаярт («Аура»), Трэвис Кершен.
Сюжет фильма начинается в конце Первой мировой войны, робкий бухгалтер Альберт и талантливый художник Эдуард отправляются на самоубийственное задание по приказу своего командира Анри Праделя, что в корне меняет жизнь обоих героев. Фильм рассказывает об изнанке войны и том, что происходит после того, как отгремели победные фанфары и патриотические речи, и делает это в духе захватывающего приключенческого романа.
- В основу фильма легла книга Пьера Леметра «До свидания там, наверху».
- Автор романа Пьер Леметр стал одним из сценаристов фильма.
Последние дни Первой мировой войны. Капитан Прадель, негодяй, для которого человеческая жизнь ничто, посылает на верную гибель двух рядовых – блестящего молодого художника, сына миллионера Эдуара Перико и бывшего почтальона Альбера Мэйлара. Эдуар спасает жизнь Альбера, но сам тяжело ранен. Его лицо чудовищно изуродовано, и таким он не хочет возвращаться в замок отца. Объявив себя погибшим и скрыв навсегда лицо под маской, Эдуар начинает рисовать потрясающие картины о войне. Альбер становится импресарио «человека без лица».
А тем временем капитан Прадель, разбогатевший на аферах в похоронном бизнесе, по злой иронии судьбы женится на сестре Эдуара. Рок неумолим, и всем троим суждено встретиться лицом к лицу…