До свидания там, наверху, 2017

До свидания там, наверху - экранизация романа Пьера Леметра, который был отмечен Гонкуровской премией. Руководил съемочным процессом актер и режиссер Альбер Дюпонтель, автор комедии «9 месяцев строгого режима». В картине снялись: Мелани Тьерри («Закон противоположностей», «Легенда о пианисте») , Лоран Лафитт («Лучшие дни впереди», «Снова 16») , Эмили Декьенн, Нильс Ареструп, Альбер Дюпонтель, («Необратимость», «Месть Бедняка») Науэль Перес Бискаярт («Аура»), Трэвис Кершен.



Сюжет фильма начинается в конце Первой мировой войны, робкий бухгалтер Альберт и талантливый художник Эдуард отправляются на самоубийственное задание по приказу своего командира Анри Праделя, что в корне меняет жизнь обоих героев. Фильм рассказывает об изнанке войны и том, что происходит после того, как отгремели победные фанфары и патриотические речи, и делает это в духе захватывающего приключенческого романа.