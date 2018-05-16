Пылающий, 2018

Ли Чхан-Дон («Тайное сияние», «Поэзия»), ранее получавший призы Каннского кинофестиваля, снова отличился и снял фильм по мотивам рассказа Харуки Мураками о непростых взаимоотношениях между тремя молодыми людьми. Главные роли исполнили А Ин Ю – восходящая звезда корейского кино, Чжон Сео Чжун и Стивен Ен, известный зрителям по сериалу «Ходячие Мертвецы» и фильму «Окча».

Это история о простом парне Чжонсу, работающем в службе доставки, который просто пытается жить нормальной жизнью. Однажды он встречает подругу детства Хаэми, но не узнаёт её. У молодых людей начинается бурный и быстрый роман, который резко обрывается, когда Хаэми ултает в Африку, оставляя Чжонсу присматривать за своим котом с говорящей для фильма кличкой Кипяток. Девушка прилетает не одна, а с молодым состоятельным человеком по имени Бен. Эти трое начинают проводить время вместе, делятся тайнами и пытаются понять и принять друг друга. Казалось бы, вполне типичный для Мурками сюжет. Но не всё так просто и даже самые, казалось бы, простые шалости могут привести к пугающим последствиям, а напряжение может перерасти в настоящий взрыв.