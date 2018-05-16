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Пылающий Пылающий
Киноафиша Фильмы Пылающий
Beoning / Burning

Пылающий, 2018

2018 / Корея
7.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Фильм о непростых отношениях трех молодых людей по мотивам рассказа Харуки Мураками
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ли Чхан-Дон («Тайное сияние», «Поэзия»), ранее получавший призы Каннского кинофестиваля, снова отличился и снял фильм по мотивам рассказа Харуки Мураками о непростых взаимоотношениях между тремя молодыми людьми. Главные роли исполнили А Ин Ю – восходящая звезда корейского кино, Чжон Сео Чжун и Стивен Ен, известный зрителям по сериалу «Ходячие Мертвецы» и фильму «Окча».

Это история о простом парне Чжонсу, работающем в службе доставки, который просто пытается жить нормальной жизнью. Однажды он встречает подругу детства Хаэми, но не узнаёт её. У молодых людей начинается бурный и быстрый роман, который резко обрывается, когда Хаэми ултает в Африку, оставляя Чжонсу присматривать за своим котом с говорящей для фильма кличкой Кипяток. Девушка прилетает не одна, а с молодым состоятельным человеком по имени Бен. Эти трое начинают проводить время вместе, делятся тайнами и пытаются понять и принять друг друга. Казалось бы, вполне типичный для Мурками сюжет. Но не всё так просто и даже самые, казалось бы, простые шалости могут привести к пугающим последствиям, а напряжение может перерасти в настоящий взрыв.

- Фильм снят по рассказу Харуки Мураками «Сжечь Сарай» и, по мнению критиков, картина превзошла литературный первоисточник.

- Фильм установил рекорд рейтинга критиков журнала Screen, получив 3,8 баллов из 4 возможных - это рекордные цифры за всю историю этого топа.

- Фильм получил приз ФИПРЕССИ на Каннском фестивале в 2018 году

- Режиссер фильма Ли Чхан-Дон является бывшим минстром культуры и туризма Южной Кореи

- Для актрисы Чжон Сео Чжун, сыгравшей роль Хаэми, фильм стал дебютом

Молодой человек Чон-су, ничем особо не занятый, встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за ее кошкой, а возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком. Однажды парочка приходит к Чон-су и рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента парень лишается покоя, и его начинает одолевать предчувствие страшного.

 

7.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 5 июля 2018
Премьера онлайн 7 января 2019
Премьера в мире 16 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Ли Чхан-дон
Ли Чхан-дон
В ролях
Ю А-ин
Ю А-ин
Чон Джон-со
Чон Джон-со
Стивен Ян
Стивен Ян
Ким Су-гён
Ким Су-гён
Чхве Сын-хо
Чхве Сын-хо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пылающий 4 постера
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Пылающий
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Чон-су (Ю А-ин) в ВУЗе изучал литературное мастерство и мечтает написать роман, однако работает он не по специальности – курьером. Во время доставки одного из заказов он встречает Хэ-ми (Чон Джон-со) – бывшую одноклассницу, которая изменилась так сильно, что парень ее не узнал. Тем не менее он охотно соглашается провести с ней время и, когда подружка уедет в путешествие, будет безропотно приходить кормить ее кота и чистить его лоток. Из поездки Хэ-ми вернется в сопровождении Бена…
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Денис Езерский 6 июля 2018, 14:14
я простой парень из рабоче крестьянской семьи и потому, что вижу о том и пою.
Фильм затянут... очень очень - первые минут 40-к в зале, то там,то тум… Читать дальше…
Александр Кенсин 6 июля 2018, 04:31
Сжечь парник по-корейски
Чонг-су, который хочет стать писателем, а пока работает на доставке товаров, случайно встречает Хэ-ми, с ней он когда-то… Читать дальше…
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