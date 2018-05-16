Пылающий, 2018

Ли Чхан-Дон («Тайное сияние», «Поэзия»), ранее получавший призы Каннского кинофестиваля, снова отличился и снял фильм по мотивам рассказа Харуки Мураками о непростых взаимоотношениях между тремя молодыми людьми. Главные роли исполнили А Ин Ю – восходящая звезда корейского кино, Чжон Сео Чжун и Стивен Ен, известный зрителям по сериалу «Ходячие Мертвецы» и фильму «Окча».
Это история о простом парне Чжонсу, работающем в службе доставки, который просто пытается жить нормальной жизнью. Однажды он встречает подругу детства Хаэми, но не узнаёт её. У молодых людей начинается бурный и быстрый роман, который резко обрывается, когда Хаэми ултает в Африку, оставляя Чжонсу присматривать за своим котом с говорящей для фильма кличкой Кипяток. Девушка прилетает не одна, а с молодым состоятельным человеком по имени Бен. Эти трое начинают проводить время вместе, делятся тайнами и пытаются понять и принять друг друга. Казалось бы, вполне типичный для Мурками сюжет. Но не всё так просто и даже самые, казалось бы, простые шалости могут привести к пугающим последствиям, а напряжение может перерасти в настоящий взрыв.
- Фильм снят по рассказу Харуки Мураками «Сжечь Сарай» и, по мнению критиков, картина превзошла литературный первоисточник.
- Фильм установил рекорд рейтинга критиков журнала Screen, получив 3,8 баллов из 4 возможных - это рекордные цифры за всю историю этого топа.
- Фильм получил приз ФИПРЕССИ на Каннском фестивале в 2018 году
- Режиссер фильма Ли Чхан-Дон является бывшим минстром культуры и туризма Южной Кореи
- Для актрисы Чжон Сео Чжун, сыгравшей роль Хаэми, фильм стал дебютом
Молодой человек Чон-су, ничем особо не занятый, встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за ее кошкой, а возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком. Однажды парочка приходит к Чон-су и рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента парень лишается покоя, и его начинает одолевать предчувствие страшного.
Фильм затянут... очень очень - первые минут 40-к в зале, то там,то тум… Читать дальше…
Чонг-су, который хочет стать писателем, а пока работает на доставке товаров, случайно встречает Хэ-ми, с ней он когда-то… Читать дальше…