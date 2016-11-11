Опасная игра Слоун, 2016

Режиссёр фильмов «Влюблённый Шекспир» и «Отель Мэриголд: Лучший из экзотических» Джон Мэдден выпускает свою новую картину, на этот раз на политическую тему, под названием «Мисс Слоун». Главная роль досталась голливудской актрисе Джессике Честейн, известной по фильмам «Древо жизни» и «Цель номер один». Также в ленте снялись: Гугу Эмбата-Ро («Только правда», «Свободный штат Джонса»), Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Однажды в Ирландии»), Джон Литгоу («Расплата», «Восстание планеты обезьян») и другие.

В центре сюжета картины «Опасная игра Слоун» окажется женщина, работающая лоббистом. Именно через неё проходят все законы, которые должны быть приняты, а её совет важен для всех политических сил. Но однажды она решает пролоббировать новый законодательный акт о владении оружием в Америке, из-за чего на неё тут же обрушивается опасность, угрожающая всей последующей карьере.

Фильм начинается с судебного слушания по делу Элизабет Слоун, талантливой американской лоббистки, обвиняемой в участии в нескольких коррупционных схемах. Слушание прерывает череда флешбеков, которые и составляют основное действие фильма.

Однажды компании лоббистов, в которой работала Слоун, было заказано воспрепятствовать продвижению законопроекта об ограничении свободы покупки и владения огнестрельного оружия. Из-за собственных моральных принципов Слоун отказывается гасить закон и уходит из компании к их противникам, уведя с собой большую команду единомышленниц.

На новом месте Слоун показывает свою беспощадность, эксплуатируя личное горе одной из лоббисток для продвижения закона об ограничении оружия, умело манипулируя общественным мнением. По ироничной случайности ситуация складывается в пользу сторонников оружейного лобби.

Для Слоун кампания почти провалена, и она уходит в подполье, чтобы защититься от нападок со стороны прессы. Но бывшее агентство Элизабет решает расправиться с женщиной, чтобы не испытывать трудностей с ней в дальнейшем. Сможет ли Слоун выпутаться из сложного клубка интриг с участием конгрессменов, сенаторов и ее собственных бывших подруг?