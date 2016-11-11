Опасная игра Слоун, 2016

Режиссёр фильмов «Влюблённый Шекспир» и «Отель Мэриголд: Лучший из экзотических» Джон Мэдден выпускает свою новую картину, на этот раз на политическую тему, под названием «Мисс Слоун». Главная роль досталась голливудской актрисе Джессике Честейн, известной по фильмам «Древо жизни» и «Цель номер один». Также в ленте снялись: Гугу Эмбата-Ро («Только правда», «Свободный штат Джонса»), Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Однажды в Ирландии»), Джон Литгоу («Расплата», «Восстание планеты обезьян») и другие.
В центре сюжета картины «Опасная игра Слоун» окажется женщина, работающая лоббистом. Именно через неё проходят все законы, которые должны быть приняты, а её совет важен для всех политических сил. Но однажды она решает пролоббировать новый законодательный акт о владении оружием в Америке, из-за чего на неё тут же обрушивается опасность, угрожающая всей последующей карьере.
Фильм начинается с судебного слушания по делу Элизабет Слоун, талантливой американской лоббистки, обвиняемой в участии в нескольких коррупционных схемах. Слушание прерывает череда флешбеков, которые и составляют основное действие фильма.
Однажды компании лоббистов, в которой работала Слоун, было заказано воспрепятствовать продвижению законопроекта об ограничении свободы покупки и владения огнестрельного оружия. Из-за собственных моральных принципов Слоун отказывается гасить закон и уходит из компании к их противникам, уведя с собой большую команду единомышленниц.
На новом месте Слоун показывает свою беспощадность, эксплуатируя личное горе одной из лоббисток для продвижения закона об ограничении оружия, умело манипулируя общественным мнением. По ироничной случайности ситуация складывается в пользу сторонников оружейного лобби.
Для Слоун кампания почти провалена, и она уходит в подполье, чтобы защититься от нападок со стороны прессы. Но бывшее агентство Элизабет решает расправиться с женщиной, чтобы не испытывать трудностей с ней в дальнейшем. Сможет ли Слоун выпутаться из сложного клубка интриг с участием конгрессменов, сенаторов и ее собственных бывших подруг?
Режиссер Джон Мэдден лично передал сценарий актрисе Джессике Честейн. После прочтения сценария он сразу понял, что только она подходит на главную роль. Мэдден ранее уже работал с Честейн в своем фильме «Расплата».
Элизабет Слоун и Эсме Мануджериян обедают в начале фильма в ресторане Goldstone Noodle. На самом деле в Вашингтоне нет такого ресторана. Само заведение находится в Торонто, где и проходили съемки фильма.
Дебютант Джонатан Перера, сценарист фильма, в то время был никому неизвестен, жил в Азии и пытался привлечь продюсеров через Интернет. Его менеджер отправлял электронные письма на различные киностудии. Меньше чем за год сценарий вошел в пятерку лучших сценариев Черного листа Голливуда за 2015 год - ежегодного списка самых популярных нереализованных сценариев года в индустрии. После сценарий был приобретен студией FilmNation Entertainment и привлек оскароносных режиссера и актрису, что обеспечило фильму достойные финансирование и маркетинг. Вскоре проект был запущен в производство.
При подготовке к фильму Джессика Честейн проводила время со многими женщинами-лоббистами округа Колумбия, а также читала книги известнейшего американского лоббиста и бизнесмена Джека Абрамова.
Сообщается, что сценарий фильм очень понравился Стивену Спилбергу. Знаменитый режиссер рассматривал возможность поставить фильм до того, как на эту должность был нанят Джон Мэдден. В конечном итоге руководство студии решило, что услуги Спилберга слишком дороги, чтобы их мог потянуть производственный бюджет.
В актерском составе фильма целых три номинанта на «Оскар»: Джон Литгоу, Сэм Уотерстон и Джессика Честейн.
Честейн и Литгоу ранее уже снимались вместе в культовом фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар», где Литгоу играл дедушку Мерфи, роль которой в зрелом возрасте исполняла Честейн. Однако, поскольку действие происходит в разных отрезках времени, актеры ни разу не появились на экране вместе. Здесь же они нередко делят экранное время: Литгоу задействован в роли сенатора Рональда Майкла Сперлинга.
Также Джессика Честейн уже работала с Марком Стронгом, исполнителем роли Родольфо Шмидта, в фильме Кэтрин Бигелоу «Цель номер один».
Марка пива, которое Элизабет Слоун пьет во время ужина в китайском ресторане, называется Tsing Tao.
В сцене суда мужчину по вызову идентифицирован как Роберт Форд. Роберт «Боб» Форд был печально американским бандитом, известным своим предательством и убийством другого знаменитого налетчика, Джесси Джеймса. В отличие от своего тезки, экранный Форд предпочитает не предавать Слоун. Когда ему представляется такой шанс, он отказывается свидетельствовать против нее.
Элизабет Слоун – самый востребованный и рисковый лоббист и самая сексуальная акула политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры и используя искусство манипуляции, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой.