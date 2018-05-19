Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отель «Артемида» Отель «Артемида»
Киноафиша Фильмы Отель «Артемида»
Hotel Artemis

Отель «Артемида», 2018

2018 / Великобритания
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Захватывающий фильм о бандитских разборках в тайном госпитале для преступников
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Дрю Пирс - человек, известный своим умением создавать зрелищное кино еще по лентам «Железный человек 3» и «Миссия невыполнима: племя изгоев» - пересел в режиссерское кресло. Дебют обещает быть громким и ярким, ведь в его команде такие звезды как София Бутелла («Мумия», «Взрывная блондинка»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики», «Риддик»), Джефф Голдблюм («Тор: Рагнарёк», «Парк Юрского периода»), Дженни Слейт («Одаренная», «Разум в огне») и блистательная Джоди Фостер («Мэверик», «Анна и король»). 

Фильм переносит нас в очень необычный отель, который представляет собой нейтральную зону для всех преступников. Здесь под прикрытием гламура в стиле 20х годов находится самая настоящая больница - этакий санаторий для преступников, где можно отлежаться и залечить раны. Больницей управляет жесткая и строгая медсестра в исполнении Джоди Фостер. Жизнь в отеле идет своим чередом, а все его постояльцы придерживаются строгих законов. Однажды ночью на улицах Лос-Анджелеса возникает стихийный бунт, вылившийся в столкновение городских банд. В итоге один из раненых находит пристанище в отеле, а по его следам идут охотники. И в одно мгновение отель из самого безопасного места становится самым опасным. 

- Дрю Пирс - режиссер и сценарист картины - также пишет сценарий для продолжения приключений Шерлока Холмса 

- Разработка проекта была впервые анонсирована в ноябре 2016 года, когда было объявлено, что Джоди Фостер будет сниматься в фильме со сценарием, написанным Дрю Пирсом

В неспокойном Лос-Анджелесе ближайшего будущего под вывеской Отеля "А" работает тайный госпиталь для преступников – членов закрытого клуба.

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 23 августа 2018
Премьера онлайн 12 ноября 2018
Премьера в мире 19 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дрю Пирс
Дрю Пирс
В ролях
Джоди Фостер
Джоди Фостер
София Бутелла
София Бутелла
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отель «Артемида» 15 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отель «Артемида» смотреть онлайн

Отель «Артемида»
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В США будущего есть особый отель под названием «Артемида». Его держит Медсестра (Джоди Фостер). Любой преступник, состоящий в особом клубе, может прийти в этот отель, и ему окажут медицинскую помощь и позволят немного отдохнуть. Но есть несколько правил: в отеле никакого оружия, и гости должны полностью выполнять требования персонала. Однажды после неудачной попытки ограбления в «Артемиду» попадают два брата (Стерлинг К. Браун и Брайан Тайри Генри), лучший в мире киллер…
Читать
Юрий Доронин 16 ноября 2018, 07:37
ГЛАМУРНАЯ АНТИУТОПИЯ
ГЛАМУРНАЯ АНТИУТОПИЯ «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»”. Режиссёр Дрю Пирс
Скажите, вы знаете кто такой Дрю Пирс? Нее, ну Гая Пирса я тоже… Читать дальше…
Лев 30 августа 2018, 14:25
Как будто создателям поставили задачу сжать трилогию в получасовой фильм. Идея интересная( джонуиковский континенталь), но...
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Отель «Артемида»
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Телепрограмма на 8 апреля 2022 года для всех каналов Киноафиша рассказывает, что покажут по телевизору в пятницу, 8 апреля 2022 года. В тексте вы найдете телепрограмму для всех основных федеральных каналов.
Написать
7 апреля 2022 16:02
Их разыскивает полиция: Характер-постеры и трейлер экшна «Отель «Артемида»» Экшн-триллер «Отель «Артемида»» обзавёлся красочными характер-постерами и трейлером в стиле ретро, в котором зрителям представят главных персонажей. Встречайте,
Написать
1 июня 2018 10:03
Конченые герои комиксов и неунывающий Дисней: отчет по итогам второго дня Российского Кинорынка Второй день 105 Российского кинорынка начался с презентации компании «Централ Партнершип». Началось все с показов роликов по релизам: «На районе», «Русалка»,
Написать
18 апреля 2018 08:41
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши