Отель «Артемида», 2018

Дрю Пирс - человек, известный своим умением создавать зрелищное кино еще по лентам «Железный человек 3» и «Миссия невыполнима: племя изгоев» - пересел в режиссерское кресло. Дебют обещает быть громким и ярким, ведь в его команде такие звезды как София Бутелла («Мумия», «Взрывная блондинка»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики», «Риддик»), Джефф Голдблюм («Тор: Рагнарёк», «Парк Юрского периода»), Дженни Слейт («Одаренная», «Разум в огне») и блистательная Джоди Фостер («Мэверик», «Анна и король»).

Фильм переносит нас в очень необычный отель, который представляет собой нейтральную зону для всех преступников. Здесь под прикрытием гламура в стиле 20х годов находится самая настоящая больница - этакий санаторий для преступников, где можно отлежаться и залечить раны. Больницей управляет жесткая и строгая медсестра в исполнении Джоди Фостер. Жизнь в отеле идет своим чередом, а все его постояльцы придерживаются строгих законов. Однажды ночью на улицах Лос-Анджелеса возникает стихийный бунт, вылившийся в столкновение городских банд. В итоге один из раненых находит пристанище в отеле, а по его следам идут охотники. И в одно мгновение отель из самого безопасного места становится самым опасным.