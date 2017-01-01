Большая игра, 2017

Фильм – режиссерский дебют прославленного голливудского сценариста Аарона Соркина. Чтобы чувствовать себя увереннее, Соркин часто звонил своему другу Дэвиду Финчеру и обращался к нему за советами по съемкам. Ранее они сотрудничали при создании фильма «Социальная сеть». Также режиссеру очень помогал Кевин Костнер, исполнитель роли Ларри Блума, знаменитого психолога и отца Молли. Костнер в том числе занимается и режиссурой, и даже получил Оскар за лучшую режиссуру за свой дебютный фильм «Танцующий с волками».

Во время одной из ранних игр в покер в фильме можно увидеть одного из игроков в наушниках. Это, без сомнения, дань уважения Леонардо ДиКаприо, который, согласно книге, носил наушники и слушал музыку во время ранних игр Молли. ДиКаприо и Тоби Магуайр – близкие друзья. Считается, что именно последний скрывается личиной игрока Х.

Младший брат Молли, Джереми Блум также начинал как лыжник. Он был трехкратным чемпионом мира, двукратным олимпийцем, одиннадцатикратным золотым призером Кубка мира и был внесен в Зал славы лыжного спорта США в 2013 году. В апреле 2010 года Блум основал компанию по разработке программного обеспечения для маркетинга Integrate. Компания была названа «Лучшей новой компанией» на церемонии вручения наград American Business Awards в Нью-Йорке, а журнал Forbes назвал Джереми одним из 30 самых влиятельных людей в сфере технологий в возрасте до 30 лет.

Во время своей первой игры в покер Молли говорит, что искала в Google музыку, которая нравится игрокам в покер, но в итоге составила плейлист из одной только песни Кенни Роджерса. Эта знаменитая песня, которая послужила вдохновением для создания одноименного короткометражного видео, – «The Gambler».

Соркин хотел сделать изображение игры в покер в фильме максимально реалистичным даже в мелочах, поэтому все статисты в сценах в казино – профессиональные игроки в покер. По словам Соркина, в перерывах между дублями актеры играли со статистами и постоянно проигрывались, так что члены массовки, которым обычно платят 90 долларов за 12-часовой рабочий день, часто становились самыми высокооплачиваемыми людьми на съемочной площадке.

Сценарий фильма создан на основе автобиографической книги Молли Блум под названием “Игра Молли”. В 26 лет Блум владела подпольным игровым клубом и организовывала покерные турниры, в которых принимали участие звезды первого эшелона Голливуда, криминальные авторитеты и олигархи.

Сама Молли Блум сказала Соркину, что хочет, чтобы ее роль исполнила актриса Джессика Честейн.

Из-за напряженного расписания у Идриса Эльбы и Джессики Честейн было всего 10 дней на съемки. За первые 6 дней было снято 45 страниц сценария. Актеры репетировали и учили реплики вне съемочной площадки, перед началом съемок и между дублями.

По словам Молли Блум, самая большая сумма денег, которую она когда-либо видела проигранной в карточной игре за одну ночь, составила 100 миллионов долларов. При этом проигравший игрок погасил долг на следующий же день.

В одной из сцен Молли говорит, что центр галактики пахнет «ромом и малиной» из-за этилформиата. Это правда – этилформиат действительно пахнет ромом с привкусом малины, и это одно из органических соединений, обнаруженных в облаках в центре Млечного Пути.