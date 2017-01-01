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Molly's Game

Большая игра, 2017

2017 / США
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма «Большая игра» стал знаменитый голливудский сценарист Аарон Соркин, подаривший миру фильм «Социальная сеть» с Джесси Айзенбергом. Главную роль сыграла Джессика Честейн («Мисс Слоун», «Багровый пик», «Прислуга»). В ролях также можно увидеть Джо Кири («Очень странные дела», «Чикаго в огне»), Идриса Эльбу («Темная башня», «Прослушка»), Кевина Костнера («Телохранитель») и других известных актеров.

Фильм «Большая игра» расскажет историю Молли Блум, реально существовавшей спортсменки, которая, не попав в Олимпийскую сборную, организовывает подпольный клуб по игре в покер. Вскоре Молли становится настоящей принцессой криминального мира, ведь к ней приходят играть самые влиятельные люди шоу-бизнеса и политики. Но однажды удача отворачивается от девушки, и ей приходится столкнуться с неожиданными проблемами.

Молли Блум – лыжница мирового класса, стремящаяся к олимпийской медали под влиянием долгих лет принудительных тренировок со стороны ее властного отца. В квалификационных соревнованиях к Зимним Олимпийским играм 2002 года она получает серьезную травму, и на этом карьера заканчивается.

Вместо того, чтобы следовать своему первоначальному плану посещения юридической школы, Молли решает взять отпуск на год и переехать в Лос-Анджелес. По прибытии она становится официанткой. Вскоре Молли встречает Дина, амбициозного, но неудачливого застройщика. Она становится его офис-менеджером, и вскоре он вовлекает ее в свои подпольные покерные игры. В игровую индустрию Дина вовлечены многие известные и богатые люди, такие как кинозвезды, инвестиционные банкиры и спортсмены.

Вскоре Молли решает взять игру в свои руки. Ее холодный ум и упорство помогают ей моментально добиться успеха, но какой будет цена за богатство и влияние, когда на хвост новой хозяйки подпольного игрового мира сядут налоговые агенты?

Фильм – режиссерский дебют прославленного голливудского сценариста Аарона Соркина. Чтобы чувствовать себя увереннее, Соркин часто звонил своему другу Дэвиду Финчеру и обращался к нему за советами по съемкам. Ранее они сотрудничали при создании фильма «Социальная сеть». Также режиссеру очень помогал Кевин Костнер, исполнитель роли Ларри Блума, знаменитого психолога и отца Молли. Костнер в том числе занимается и режиссурой, и даже получил Оскар за лучшую режиссуру за свой дебютный фильм «Танцующий с волками».

Во время одной из ранних игр в покер в фильме можно увидеть одного из игроков в наушниках. Это, без сомнения, дань уважения Леонардо ДиКаприо, который, согласно книге, носил наушники и слушал музыку во время ранних игр Молли. ДиКаприо и Тоби Магуайр – близкие друзья. Считается, что именно последний скрывается личиной игрока Х.

Младший брат Молли, Джереми Блум также начинал как лыжник. Он был трехкратным чемпионом мира, двукратным олимпийцем, одиннадцатикратным золотым призером Кубка мира и был внесен в Зал славы лыжного спорта США в 2013 году. В апреле 2010 года Блум основал компанию по разработке программного обеспечения для маркетинга Integrate. Компания была названа «Лучшей новой компанией» на церемонии вручения наград American Business Awards в Нью-Йорке, а журнал Forbes назвал Джереми одним из 30 самых влиятельных людей в сфере технологий в возрасте до 30 лет.

Во время своей первой игры в покер Молли говорит, что искала в Google музыку, которая нравится игрокам в покер, но в итоге составила плейлист из одной только песни Кенни Роджерса. Эта знаменитая песня, которая послужила вдохновением для создания одноименного короткометражного видео, – «The Gambler».

Соркин хотел сделать изображение игры в покер в фильме максимально реалистичным даже в мелочах, поэтому все статисты в сценах в  казино – профессиональные игроки в покер. По словам Соркина, в перерывах между дублями актеры играли со статистами и постоянно проигрывались, так что члены массовки, которым обычно платят 90 долларов за 12-часовой рабочий день, часто становились самыми высокооплачиваемыми людьми на съемочной площадке.

Сценарий фильма создан на основе автобиографической книги Молли Блум под названием “Игра Молли”. В 26 лет Блум владела подпольным игровым клубом и организовывала покерные турниры, в которых принимали участие звезды первого эшелона Голливуда, криминальные авторитеты и олигархи.

Сама Молли Блум сказала Соркину, что хочет, чтобы ее роль исполнила актриса Джессика Честейн.

Из-за напряженного расписания у Идриса Эльбы и Джессики Честейн было всего 10 дней на съемки. За первые 6 дней было снято 45 страниц сценария. Актеры репетировали и учили реплики вне съемочной площадки, перед началом съемок и между дублями.

По словам Молли Блум, самая большая сумма денег, которую она когда-либо видела проигранной в карточной игре за одну ночь, составила 100 миллионов долларов. При этом проигравший игрок погасил долг на следующий же день.

В одной из сцен Молли говорит, что центр галактики пахнет «ромом и малиной» из-за этилформиата. Это правда – этилформиат действительно пахнет ромом с привкусом малины, и это одно из органических соединений, обнаруженных в облаках в центре Млечного Пути.

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры.
Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 января 2018
Премьера онлайн 27 марта 2018
Премьера в мире 1 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Аарон Соркин
Аарон Соркин
В ролях
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Майкл Сера
Майкл Сера
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд
Все актеры и съемочная группа
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Большая игра
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«Большая игра» ‒ режиссерский дебют сценариста Аарона Соркина. Сценарий к фильму Соркина-режиссера написал Соркин-сценарист, и его почерк угадывается в ленте без особых проблем. Картина ориентирована прежде всего на слова, монологи и диалоги в ней явно доминируют. Соркин обрушивает на зрителя море текста, в котором терминология из игры в покер перемешивается с психоаналитическими изысканиями, адвокатскими уловками и этическим пафосом. Правда, столь плотная комбинация из-под пера…
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kevin1985 19 января 2018, 23:07
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Анна Пермякова 10 января 2018, 23:10
Я посетила пресс-показ Киноафиши, где посмотрела этот замечательный фильм. Сразу скажу, что ожидания полностью совпали с конечным впечатлением, а вот… Читать дальше…
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