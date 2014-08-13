Человек, который спас мир, 2015

26 сентября 1983 года компьютеры в подземном бункере Серпухов-15 под Москвой, где размещался командный центр спутниковой системы раннего предупреждения, дважды сообщили, что межконтинентальные баллистические ракеты из США направляются в сторону Советского Союза. Подполковник Станислав Петров, заступивший в ту ночь на дежурство, подозревает, что компьютеры неисправны. Он утверждает, что, если бы США собирались нанести упреждающий удар, то сделали бы с помощью более чем пяти ракет, и что лучше всего дождаться подтверждения наземного радара, прежде чем начинать контратаку. Но сможет ли герой убедить в этом свое начальство?