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Человек, который спас мир Человек, который спас мир
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The Man Who Saved the World

Человек, который спас мир, 2015

2015 / Дания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

26 сентября 1983 года компьютеры в подземном бункере Серпухов-15 под Москвой, где размещался командный центр спутниковой системы раннего предупреждения, дважды сообщили, что межконтинентальные баллистические ракеты из США направляются в сторону Советского Союза. Подполковник Станислав Петров, заступивший в ту ночь на дежурство, подозревает, что компьютеры неисправны. Он утверждает, что, если бы США собирались нанести упреждающий удар, то сделали бы с помощью более чем пяти ракет, и что лучше всего дождаться подтверждения наземного радара, прежде чем начинать контратаку. Но сможет ли герой убедить в этом свое начальство?

  • Фильм основан на реальном предотвращении инцидента с ложной тревогой в СССР 1983 года, который привел к возникновению угрозы ядерного холокоста.
  • В фильме кадры с интервью сегодняшнего Петрова переплетаются с реконструкциями драматических моментов 1983 года. Сергей Шнырев играет Петрова в реконструкциях. 
  • Питер Энтони снял фильм более десяти лет; процесс был трудным из-за нежелания Петрова открываться на публике. Энтони сказал: «С ним довольно сложно работать, так как в его времена вы могли угодить в ГУЛАГ за разглашение несанкционированной информации, и, как бывший солдат, он не особо интересовался обсуждением своих личных чувств. Впрочем, в этом и состоит красота всей его истории».

Лишь немногие знают его. Но сотни миллионов людей живут благодаря ему. Фильм расскажет о Станиславе Петрове, отставном советском офицере, действия которого предотвратили начало ядерной мировой войны.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 22 февраля 2018
Премьера в мире 13 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Питер Энтони
В ролях
Станислав Петров
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Сергей Шнырев
Сергей Шнырев
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Уолтер Кронкит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек, который спас мир 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Человек, который спас мир»: подвиги обычного человека В «Ленфильм-клубе» состоялся показ документальной драмы режиссера Питера Энтони «Человек, который спас мир» (2014). В основу картины легла история советского офицера
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15 марта 2018 20:53
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