Недруги, 2017

Режиссером фильма «Недруги» стал Скотт Купер, подаривший зрителям картины «Черная месса», «Из пекла» и «Сумасшедшее сердце». В главных ролях снялись звезды мировой величины: Кристиан Бэйл («Темный рыцарь», «Американский психопат», «Престиж»), Розамунд Пайк («Изчезнувшая»), а также начинающая звезда Тимоти Шаламе, отметившийся ролью в картине «Зови меня своим именем».
По сюжету драмы «Недруги», легендарный военный капитан Блокер отправляется сопровождать умирающего вождя по кличке Желтый Ястреб до его дома. Проблема в том, что Блокер ненавидит краснокожих и считает их врагами. Но за время их пути отношения капитана к семье старого индейца сильно меняется, и встретившиеся в дороге обстоятельства заставляют его пересмотреть былые взгляды.
- Розамунд Пайк призналась, что во время съемок она практически не разговаривала с Кристианом Бэйлом
- Бэйл и Пайк уже должны были работать вместе над фильмом The Deep Blue Good-By, однако проект так и не был запущен
- Бен Фостер и Кристиан Бэйл играли вместе в картине "Поезд на Юму"
- Скотт Купер захотел пригласить Розамунд Пайк на роль, когда увидел ее в видеоклипе группы Massive Attack
- Кристиан Бэйл, Рори Кокрейн и Стивен Лэнг вместе снимались в фильме "Джонни Д"
- Для Пайк этот фильм стал второй работой с "Бэтменом". Ранее она снималась вместе с Беном Аффлеком
Когда на твоих глазах льется кровь, когда ты вынужден убивать, ты превращаешься в зверя… После долгих лет войны он дышал злобой, проклинал краснокожих, в каждом из них он видел врага. На исходе войны капитан Блокер получает приказ доставить на родину в Монтану умирающего вождя по кличке Желтый Ястреб. В цепях и кандалах он ведет семью индейцев через земли, где обитают враждебные племена и скрываются беглые преступники, где за каждым камнем поджидает смертельная опасность. Где-то на пути к отряду Блокера пристает обезумевшая от горя вдова, на глазах которой команчи убили ее детей. Эта встреча меняет всё…