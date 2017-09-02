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Недруги Недруги
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Hostiles

Недруги, 2017

2017 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Военный капитан и умирающий вождь индейцев отправляются в опасное путешествие
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма «Недруги» стал Скотт Купер, подаривший зрителям картины «Черная месса», «Из пекла» и «Сумасшедшее сердце». В главных ролях снялись звезды мировой величины: Кристиан Бэйл («Темный рыцарь», «Американский психопат», «Престиж»), Розамунд Пайк («Изчезнувшая»), а также начинающая звезда Тимоти Шаламе, отметившийся ролью в картине «Зови меня своим именем».

По сюжету драмы «Недруги», легендарный военный капитан Блокер отправляется сопровождать умирающего вождя по кличке Желтый Ястреб до его дома. Проблема в том, что Блокер ненавидит краснокожих и считает их врагами. Но за время их пути отношения капитана к семье старого индейца сильно меняется, и встретившиеся в дороге обстоятельства заставляют его пересмотреть былые взгляды.

- Розамунд Пайк призналась, что во время съемок она практически не разговаривала с Кристианом Бэйлом

- Бэйл и Пайк уже должны были работать вместе над фильмом The Deep Blue Good-By, однако проект так и не был запущен

- Бен Фостер и Кристиан Бэйл играли вместе в картине "Поезд на Юму"

- Скотт Купер захотел пригласить Розамунд Пайк на роль, когда увидел ее в видеоклипе группы Massive Attack

- Кристиан Бэйл, Рори Кокрейн и Стивен Лэнг вместе снимались в фильме "Джонни Д"

- Для Пайк этот фильм стал второй работой с "Бэтменом". Ранее она снималась вместе с Беном Аффлеком

Когда на твоих глазах льется кровь, когда ты вынужден убивать, ты превращаешься в зверя… После долгих лет войны он дышал злобой, проклинал краснокожих, в каждом из них он видел врага. На исходе войны капитан Блокер получает приказ доставить на родину в Монтану умирающего вождя по кличке Желтый Ястреб. В цепях и кандалах он ведет семью индейцев через земли, где обитают враждебные племена и скрываются беглые преступники, где за каждым камнем поджидает смертельная опасность. Где-то на пути к отряду Блокера пристает обезумевшая от горя вдова, на глазах которой команчи убили ее детей. Эта встреча меняет всё…

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 февраля 2018
Премьера онлайн 9 ноября 2018
Премьера в мире 2 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Скотт Купер
Скотт Купер
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Бен Фостер
Бен Фостер
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Недруги 3 постера
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1892 год, Нью-Мексико. Капитан Блокер получает приказ сопроводить умирающего вождя племени апачей в резервацию. Ему дают людей и провизию, а также документ, который, по мнению командования, позволит отряду дойти до места без проблем и промедлений. Постепенно продвигаясь к намеченной цели, бывшие заклятые враги лучше изучают и узнают друг друга, успевают понять и простить все, чем успели насолить друг другу и в итоге зарывают топор войны. На пути же им кто только ни встречается: и команчи, и…
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Natali6502 26 февраля 2018, 11:05
Очень атмосферный ( пейзажный) и драматический вестерн, хотя не совмем традиционный - не очень много пальбы и нет искрометного экшена. Горстка… Читать дальше…
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Netflix заплатил рекордные $55 млн за предстоящий хоррор-триллер с Кристианом Бэйлом Режиссером фильма выступит автор «Сумасшедшего сердца» и «Черной мессы» Скотт Купер.
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9 марта 2021 11:53
Кристиан Бэйл вновь снимется у Скотта Купера — на этот раз в криминальном триллере «Бледно-голубой глаз» Ранее актер сотрудничал с режиссером в рамках «Недругов» и «Из пекла».
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1 марта 2021 10:55
Финансированием фильма о Марии Склодовской-Кюри займется Amazon Amazon Studios в партнерстве с Studiocanal займется финансированием фильма «Радиоактивно» Маржан Сатрапи, сообщает Variety. Также в рамках сделки к Amazon перешли права на фильм на
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21 февраля 2018 02:51
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