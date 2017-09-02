Недруги, 2017

- Розамунд Пайк призналась, что во время съемок она практически не разговаривала с Кристианом Бэйлом

- Бэйл и Пайк уже должны были работать вместе над фильмом The Deep Blue Good-By, однако проект так и не был запущен

- Бен Фостер и Кристиан Бэйл играли вместе в картине "Поезд на Юму"

- Скотт Купер захотел пригласить Розамунд Пайк на роль, когда увидел ее в видеоклипе группы Massive Attack

- Кристиан Бэйл, Рори Кокрейн и Стивен Лэнг вместе снимались в фильме "Джонни Д"

- Для Пайк этот фильм стал второй работой с "Бэтменом". Ранее она снималась вместе с Беном Аффлеком