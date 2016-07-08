По ту сторону океана, 2017

Дебютанты Лян Сюань и Чжан Чунь подарили зрителям волшебную сказку, в которой очень сильно чувствуется влияние Хаяо Миядзаки.
Это история о мире, неизвестном человеку, но расположенном совсем рядом. В нём времена года меняются иначе, а его обитатели не совсем простые люди. Каждому из них в 16 лет даётся возможность посмотреть на человеческий мир в обличии красных дельфинов. В ряду шестнадцатилетних оказалась и девочка Юна. Но среди людей она повстречала парня, подружилась с ним и по случайным обстоятельствам стала причиной его гибели. Чтобы вернуть мальчика, Юне предстоит пройти через множество испытаний, изменить порядки и устои своего мира, встать одной против всех близких и спасти парня любой ценой.
- В основу сюжета легли древнекитайские мифы, переосмысленные и переработанные для современной публики режиссёрами и сценаристами Ляном Сюанем и Чжаном Чунем.
- Лян и Чжан трудились над «По ту сторону океана» целых 12 лет. Всё началось с их совместного короткометражного анимационного фильма «Бабочка-парусник», появившегося в интернете в 2004 году.
- Картина не раз участвовала в престижных международных фестивалях, выдвигалась на национальную премию КНР за достижения в кинематографе «Золотой петух» (китайский аналог «Оскара») как лучший анимационный фильм, стала номинантом Международного фестиваля анимационных фильмов в «Анси» (пожалуй, самый престижный фестиваль анимации в мире) и получила первый приз 15-го международного фестиваля анимации Anilogue в Будапеште как лучший полнометражный фильм.
- После выхода в 2016 году, мультфильм стал вторым по кассовым сборам в Китае за всё время существования индустрии.
В сердце океана сокрыт волшебный мир. Это обитель духов, управляющих течениями и сменой времён года. Согласно обычаю, те, кому исполнилось 16 лет, должны пройти ритуал посвящения: на семь дней отправиться на Землю в облике красного дельфина. Они могут наблюдать за людьми, но не должны вмешиваться в их жизнь.
Юна во время своего путешествия встречает молодого рыбака, к которому её тянет как магнитом. Но по трагической случайности девушка становится причиной его смерти. Теперь ей нужно спасти душу любимого и вернуть его в мир живых.