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По ту сторону океана По ту сторону океана
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Dayu haitang / Big fish and Begonia

По ту сторону океана, 2017

2017 / Китай
7.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дебютанты Лян Сюань и Чжан Чунь подарили зрителям волшебную сказку, в которой очень сильно чувствуется влияние Хаяо Миядзаки.

Это история о мире, неизвестном человеку, но расположенном совсем рядом. В нём времена года меняются иначе, а его обитатели не совсем простые люди. Каждому из них в 16 лет даётся возможность посмотреть на человеческий мир в обличии красных дельфинов. В ряду шестнадцатилетних оказалась и девочка Юна. Но среди людей она повстречала парня, подружилась с ним и по случайным обстоятельствам стала причиной его гибели. Чтобы вернуть мальчика, Юне предстоит пройти через множество испытаний, изменить порядки и устои своего мира, встать одной против всех близких и спасти парня любой ценой.

- В основу сюжета легли древнекитайские мифы, переосмысленные и переработанные для современной публики режиссёрами и сценаристами Ляном Сюанем и Чжаном Чунем.

- Лян и Чжан трудились над «По ту сторону океана» целых 12 лет. Всё началось с их совместного короткометражного анимационного фильма «Бабочка-парусник», появившегося в интернете в 2004 году.

- Картина не раз участвовала в престижных международных фестивалях, выдвигалась на национальную премию КНР за достижения в кинематографе «Золотой петух» (китайский аналог «Оскара») как лучший анимационный фильм, стала номинантом Международного фестиваля анимационных фильмов в «Анси» (пожалуй, самый престижный фестиваль анимации в мире) и получила первый приз 15-го международного фестиваля анимации Anilogue в Будапеште как лучший полнометражный фильм.

- После выхода в 2016 году, мультфильм стал вторым по кассовым сборам в Китае за всё время существования индустрии.

В сердце океана сокрыт волшебный мир. Это обитель духов, управляющих течениями и сменой времён года. Согласно обычаю, те, кому исполнилось 16 лет, должны пройти ритуал посвящения: на семь дней отправиться на Землю в облике красного дельфина. Они могут наблюдать за людьми, но не должны вмешиваться в их жизнь.

Юна во время своего путешествия встречает молодого рыбака, к которому её тянет как магнитом. Но по трагической случайности девушка становится причиной его смерти. Теперь ей нужно спасти душу любимого и вернуть его в мир живых.

 

7.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 августа 2018
Премьера онлайн 17 августа 2018
Премьера в мире 8 июля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Чжан Чунь
Чжан Чунь
В ролях
Цзи Гуаньлинь
Цзи Гуаньлинь
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма По ту сторону океана 3 постера
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По ту сторону океана смотреть онлайн

По ту сторону океана
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за 1 рубль
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В попытке понять восточную мифологию, как укоренившуюся, так и современную, наш мозг, мозг европейского зрителя, настойчиво предлагает оценивать анимацию стран Дальнего Востока через уже известные сказочные образы. Вот и получается, что мы смотрим мультфильм «По ту сторону океана», а видим то «Русалочку», то «Красную черепаху» и обязательно что-нибудь из Миядзаки, потому что его влияние на авторскую сказочную азиатскую анимацию отрицать вообще сложно. С одной…
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derg-s 13 октября 2018, 18:22
Это красивая история с глубоким восточно-философским смыслом о жизни и смерти: готовностью не задумываясь пожертвовать своей жизнью ради любимого… Читать дальше…
neo_com 13 августа 2018, 13:03
Сходил с семьей на выходных. Очень красивый и добрый мультфильм! Внешне напоминает Миядзаки, хотя сюжетно про совсем другое. Не думал, что китайцы… Читать дальше…
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