По ту сторону океана, 2017

- В основу сюжета легли древнекитайские мифы, переосмысленные и переработанные для современной публики режиссёрами и сценаристами Ляном Сюанем и Чжаном Чунем.

- Лян и Чжан трудились над «По ту сторону океана» целых 12 лет. Всё началось с их совместного короткометражного анимационного фильма «Бабочка-парусник», появившегося в интернете в 2004 году.

- Картина не раз участвовала в престижных международных фестивалях, выдвигалась на национальную премию КНР за достижения в кинематографе «Золотой петух» (китайский аналог «Оскара») как лучший анимационный фильм, стала номинантом Международного фестиваля анимационных фильмов в «Анси» (пожалуй, самый престижный фестиваль анимации в мире) и получила первый приз 15-го международного фестиваля анимации Anilogue в Будапеште как лучший полнометражный фильм.

- После выхода в 2016 году, мультфильм стал вторым по кассовым сборам в Китае за всё время существования индустрии.