Догмэн, 2018

Маттео Гарроне («Гоморра», «Страшные сказки») снял фильм, который вошел в программу Каннского фестиваля. Главные роли в картине исполнили европейские актеры Адамо Дионизи («Субура», «Пазолини»), Эдоардо Пеше, Джанлука Гобби («У нас есть папа!», «Моя мама»), Нундзиа Скьяно («Реальность», «Добро пожаловать на Юг»), Марчелло Фонте, Франческо Аквароли («Красное и черное»).

История, рассказанная в фильме, происходит на границе двух миров — между шумным мегаполисом и тихим пригородом, где и расположен домик Марчелло. У него всего три больших привязанности — огромная любовь к собакам, с которыми он работает в салоне красоты для животных, глубокие отцовскией чувства к дочери Алиде и сложные отношения с хулиганом и просто неприятным человеком Симончино. Марчелло сам по себе маленький и скромным человек, но очередная стычка выводит его из себя, и он решает мстить.