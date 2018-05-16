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Догмэн Догмэн
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Dogman

Догмэн, 2018

2018 / Италия / Франция
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Драма о противостоянии скромного собачьего парикмахера и бывшего боксера, терроризирующего город
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Причины посмотреть Факты О фильме

Маттео Гарроне («Гоморра», «Страшные сказки») снял фильм, который вошел в программу Каннского фестиваля. Главные роли в картине исполнили европейские актеры Адамо Дионизи («Субура», «Пазолини»), Эдоардо Пеше, Джанлука Гобби («У нас есть папа!», «Моя мама»), Нундзиа Скьяно («Реальность», «Добро пожаловать на Юг»), Марчелло Фонте, Франческо Аквароли («Красное и черное»).

История, рассказанная в фильме, происходит на границе двух миров — между шумным мегаполисом и тихим пригородом, где и расположен домик Марчелло. У него всего три больших привязанности — огромная любовь к собакам, с которыми он работает в салоне красоты для животных, глубокие отцовскией чувства к дочери Алиде и сложные отношения с хулиганом и просто неприятным человеком Симончино. Марчелло сам по себе маленький и скромным человек, но очередная стычка выводит его из себя, и он решает мстить.

- Маттео Гарроне уже получал награду Каннского фестиваля за фильм «Гоморра»

 Марчелло – маленький человек с большим сердцем и грустными глазами. Он держит парикмахерскую для собак «Догмэн» и умеет усмирить ласковым словом и питбуля, и местного громилу Симоне, который терроризирует всю округу. Марчелло мечтает увезти любимую дочку в далекое путешествие, но по доброте душевной сопровождает Симоне в его криминальных вылазках, и однажды это приводит к катастрофе. Преданный другом, Марчелло впервые в жизни решается объявить настоящую войну.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 ноября 2018
Премьера в мире 16 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Маттео Гарроне
Маттео Гарроне
В ролях
Адамо Дионизи
Адамо Дионизи
Эдоардо Пеше
Эдоардо Пеше
Джанлука Гобби
Джанлука Гобби
Нундзиа Скьяно
Нундзиа Скьяно
Все актеры и съемочная группа
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Догмэн смотреть онлайн

Догмэн
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Парикмахер Марчелло – скромный и тихий человек, подстригающий собачек в своей конторе «Догмэн». Остальная часть его души отдана дочери, с которой он старается проводить всё свободное время. Соседи в новом районе, куда он переехал не так давно, относятся к нему с уважением: маленький приморский городок – более-менее спокойное место, свободное от мафии. Но у него есть и «приятель» – неадекватный здоровяк Симоне, которому постоянно нужен то кокаин (платить…
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САНСАНЫЧ XXX 18 ноября 2018, 17:07
не советую. скучный фильм про тупого мужика
dotaspb87 20 ноября 2018, 23:09
фильм показывался на канском фестивалк. довольно таки неплохой фильм. смотреть можно. 7 из 10
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