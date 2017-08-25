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Мои парни - животные, 2016

2016 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Домашние питомцы главной героини преврщаются в мужчин и начинают бороться за ее внимание
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Причины посмотреть Факты О фильме

Каждая девушка мечтает встретить того самого. Главной героине фильма «Мои парни — животные» совсем не везёт в любви. Бойфренд бросает её, разбивая сердце и вселяя неуверенность в себе. Однако внезапно домашние питомцы Эммы, пёс и кот, превращаются в двух мужчин, которые начинают бороться за её сердце. Благодаря общению с ними ей придётся научиться принимать себя и, возможно, осознать, что у неё есть всё, чтобы быть по-настоящему счастливой.

Режиссёром романтической комедии «Мои парни — животные» выступил Финн Тейлор, до этого снявший три картины: «Повелитель рыб», «Чериш» и «Премия Дарвина». Спустя несколько лет он возвращается на большой экран, чтобы заставить зрителей смеяться и умиляться. Главную роль в фильме исполнила Кейт Микуччи, которую вы можете знать по сериалу «Теория большого взрыва». Также в картине снялся Сэм из «Властелина колец» — актёр Шон Эстин.

- «Мои парни — животные» — первый режиссёрский проект Финна Тейлора за последние 11 лет.

- Джастин Чатвин и Стив Хоуи играли вместе в сериале «Бесстыжие».

- После окончания съёмок актриса Кейт Микуччи подарила коллегам по съёмочной площадке свои рисунки с подписью.

 

Последний парень Эммы по максимуму проявил свои человеческие качества: он бросил девушку самым подлым образом. Теперь за сердце немного наивной, но очень искренней героини будут бороться животные: сексуальный, обворожительный кот и добрый, преданный пёс, - оба волшебным образом превратились в людей и теперь могут рассчитывать на внимание Эммы.
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера онлайн 25 августа 2017
Премьера в мире 25 августа 2017
Возраст 16+
Прокатчик МВК
Режиссер
Финн Тейлор
Финн Тейлор
В ролях
Иллиана Даглас
Иллиана Даглас
Стив Хоуи
Стив Хоуи
Джастин Чатвин
Джастин Чатвин
Шон Эстин
Шон Эстин
Кейт Микуччи
Кейт Микуччи
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Мои парни - животные
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Эмма (Кейт Миккучи) любит животных и каждую неделю приходит в приют для кошек и собак, но взять домой никого из них не может – ее возлюбленный страдает от аллергии. Еще он страдает от хитрости, раздутого до космических масштабов эго и достаточно подловат, чтобы в ночи совершить гадость и самодовольно удалиться из жизни другого человека. Узнала девушка об этих примечательных качествах бойфренда, когда тот слинял из их гнездышка. Что ж теперь Эмма наконец-то может забрать из приюта своих…
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