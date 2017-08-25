Мои парни - животные, 2016

Каждая девушка мечтает встретить того самого. Главной героине фильма «Мои парни — животные» совсем не везёт в любви. Бойфренд бросает её, разбивая сердце и вселяя неуверенность в себе. Однако внезапно домашние питомцы Эммы, пёс и кот, превращаются в двух мужчин, которые начинают бороться за её сердце. Благодаря общению с ними ей придётся научиться принимать себя и, возможно, осознать, что у неё есть всё, чтобы быть по-настоящему счастливой.

Режиссёром романтической комедии «Мои парни — животные» выступил Финн Тейлор, до этого снявший три картины: «Повелитель рыб», «Чериш» и «Премия Дарвина». Спустя несколько лет он возвращается на большой экран, чтобы заставить зрителей смеяться и умиляться. Главную роль в фильме исполнила Кейт Микуччи, которую вы можете знать по сериалу «Теория большого взрыва». Также в картине снялся Сэм из «Властелина колец» — актёр Шон Эстин.