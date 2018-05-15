Кодекс Готти, 2017

«Кодекс Готти» – гангстерская драма от Кевина Коннолли, актера и режиссера сериала «Красавцы», автора фильма «Дорогая Элеонора». Ведущую роль исполнит всем известный Джон Траволта («Криминальное чтиво», сериал «Американская история преступлений»). С ним также сыграют Келли Престон («Джерри Магуайер», «Так себе каникулы»), Стейси Кич («Небраска», «Хемингуэй»), Спенсер Лофранко («Дом», «Джейми») и другие.

В центре этой криминальной драмы, основанной на реальных событиях, окажется один из самых влиятельных мафиози Нью-Йорка – Джон Готти. Он недосягаем для ФБР и уважаем в преступном мире, однако единственный, на кого влияние не распространяется в нужной мере – его собственный сын Готти-младший, не желающий принадлежать к преступному миру.