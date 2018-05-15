Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кодекс Готти Кодекс Готти
Киноафиша Фильмы Кодекс Готти
Gotti

Кодекс Готти, 2017

2017 / США
4.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
История жизни главы мафии Джона Готти
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Кодекс Готти» – гангстерская драма от Кевина Коннолли, актера и режиссера сериала «Красавцы», автора фильма «Дорогая Элеонора». Ведущую роль исполнит всем известный Джон Траволта («Криминальное чтиво», сериал «Американская история преступлений»). С ним также сыграют Келли Престон («Джерри Магуайер», «Так себе каникулы»), Стейси Кич («Небраска», «Хемингуэй»), Спенсер Лофранко («Дом», «Джейми») и другие.

В центре этой криминальной драмы, основанной на реальных событиях, окажется один из самых влиятельных мафиози Нью-Йорка – Джон Готти. Он недосягаем для ФБР и уважаем в преступном мире, однако единственный, на кого влияние не распространяется в нужной мере – его собственный сын Готти-младший, не желающий принадлежать к преступному миру.

- Роль Анджело Руджеро мог исполнить Джо Пеши, но позже его сменил Прюитт Тэйлор Винс

- Сильвестр Сталлоне рассматривался на роль Готти-старшего

- За роль Готти-младшего вместе со Спенсером Лофранко боролись – Шайа Лабаф, Ченнинг Татум, Доминик Купер и Джеймс Франко

- В картине можно увидеть несколько личных авто Джона Траволты

- Линдси Лохан выбыла из проекта из-за разногласий продюсеров и менеджеров актрисы

- Ник Кассаветис также был вынужден покинуть «Кодекс Готти» из-за работы над своим фильмом «Жёлтый»

- Во время съемок Джон Траволта носил галстуки самого Джона Готти

Гангстерская история об одном из самых известных мафиози ХХ века Джоне Готти, который с помощью яркого стиля, личного обаяния и тотальной жестокости прошел путь до вершин преступного мира и возглавил могущественную семью Гамбино.

 

4.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 2 августа 2018
Премьера онлайн 12 сентября 2018
Премьера в мире 15 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джо Джонстон
Джо Джонстон
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Келли Престон
Келли Престон
Прюитт Тэйлор Винс
Прюитт Тэйлор Винс
Элла Блю Траволта
Элла Блю Траволта
Спенсер Лофранко
Спенсер Лофранко
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про искупление Фильмы про искупление
Лучшие фильмы прo мaфию Лучшие фильмы прo мaфию
Постер фильма Кодекс Готти 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Кодекс Готти смотреть онлайн

Кодекс Готти
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Байопик о нью-йоркском гангстере «Кодекс Готти» был задуман ещё в 2011 году, а его премьера несколько раз откладывалась, пока наконец-то не состоялась в мае на Каннском кинофестивале. Мягко говоря, успеха у критиков тогда фильм Кевина Коннолли не имел. Ещё на этапе пре-продакшна к участию в проекте приглашали таких звёзд как Джо Пеши, Аль Пачино и Линдси Лохан, но никто в конце концов не согласился. Никто, кроме Джона Траволты. Пожалуй, его актёрскую игру можно назвать главным…
Читать
Анри Кириа 25 июля 2018, 20:12
Один из самых неудачных и нудных фильмов с Траволтой. Люблю этого актера, но фильм разочаровал.
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Кодекс Готти
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дональд Трамп номинирован на «Золотую малину» У президента США уже есть одна премия за сомнительные достижения в кино.
Написать
21 января 2019 14:58
Худшие фильмы 2018 года по версии кинокритиков Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список картин, получивших самые низкие оценки критиков. 
Написать
28 декабря 2018 00:45
Правдивая история «крёстного отца» Америки: Трейлер фильма «Кодекс Готти» Вышел первый дублированный трейлер криминальной драмы Джо Джонстона «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли. Байопик рассказывает реальную историю Джона Готти, главы
Написать
18 мая 2018 16:48
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши