Кодекс Готти, 2017

«Кодекс Готти» – гангстерская драма от Кевина Коннолли, актера и режиссера сериала «Красавцы», автора фильма «Дорогая Элеонора». Ведущую роль исполнит всем известный Джон Траволта («Криминальное чтиво», сериал «Американская история преступлений»). С ним также сыграют Келли Престон («Джерри Магуайер», «Так себе каникулы»), Стейси Кич («Небраска», «Хемингуэй»), Спенсер Лофранко («Дом», «Джейми») и другие.
В центре этой криминальной драмы, основанной на реальных событиях, окажется один из самых влиятельных мафиози Нью-Йорка – Джон Готти. Он недосягаем для ФБР и уважаем в преступном мире, однако единственный, на кого влияние не распространяется в нужной мере – его собственный сын Готти-младший, не желающий принадлежать к преступному миру.
- Роль Анджело Руджеро мог исполнить Джо Пеши, но позже его сменил Прюитт Тэйлор Винс
- Сильвестр Сталлоне рассматривался на роль Готти-старшего
- За роль Готти-младшего вместе со Спенсером Лофранко боролись – Шайа Лабаф, Ченнинг Татум, Доминик Купер и Джеймс Франко
- В картине можно увидеть несколько личных авто Джона Траволты
- Линдси Лохан выбыла из проекта из-за разногласий продюсеров и менеджеров актрисы
- Ник Кассаветис также был вынужден покинуть «Кодекс Готти» из-за работы над своим фильмом «Жёлтый»
- Во время съемок Джон Траволта носил галстуки самого Джона Готти
Гангстерская история об одном из самых известных мафиози ХХ века Джоне Готти, который с помощью яркого стиля, личного обаяния и тотальной жестокости прошел путь до вершин преступного мира и возглавил могущественную семью Гамбино.