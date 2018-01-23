Талли, 2018

Режиссёром фильма «Талли» выступил Джейсон Райтман, известный по таким проектам, как «Джуно», «Мне бы в небо», «Мужчины, женщины и дети». В картине снялись известные актёры, среди которых Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости», «Адвокат дьявола»), Маккензи Дэвис («Марсианин», сериал «Чёрное зеркало»), Рон Ливингстон («Заклятие», «Жена путешественника во времени») и другие.

Марло, мать двоих детей, беременна незапланированным третьим ребенком. Джона, ее сын, страдает нарушением развития, которое врачи не смогли диагностировать; она использует упражнения для сенсорной интеграции, пытаясь снизить его чувствительность. Когда Марло и ее муж Дрю посещают дом ее богатого брата Крейга на ужин, он предлагает заплатить за ночную няню в качестве подарка на бэби шауэр, но Марло отказывает ему.

Вскоре у Марло рождается дочь, которую она называет Миа. Женщина быстро становится подавленной и истощенной. После того, как директор Джоны рекомендует ей перевести мальчика в другую школу, Марло сдается и узнает контактную информацию ночной няни.

Этой же ночью в доме появляется Талли, ночная няня. Сначала между женщинами возникает неловкость, но за несколько ночей они становятся подругами. Талли оказывается потрясающей няней, успевает убрать дом и печет кексы для одноклассников Джоны. Когда Марло упоминает при Талли, что у Дрю есть фетиш для женщин в форме официанток 1950-х годов, няня надевает форму, которую Марло купила ранее, и они втроем с Дрю занимаются любовью.

Постепенно Марло начинает замечать, что Талли просто слишком идеальна, но это ее уже не волнует: до такой степени появление няни улучшает ее отношения с детьми и мужем. Но не становится ли Марло зависимой от Талли, и что она будет делать, когда няня – ведь рано или поздно это обязательно случится – покинет ее дом?