Талли, 2018

Режиссёром фильма «Талли» выступил Джейсон Райтман, известный по таким проектам, как «Джуно», «Мне бы в небо», «Мужчины, женщины и дети». В картине снялись известные актёры, среди которых Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости», «Адвокат дьявола»), Маккензи Дэвис («Марсианин», сериал «Чёрное зеркало»), Рон Ливингстон («Заклятие», «Жена путешественника во времени») и другие.
Марло, мать двоих детей, беременна незапланированным третьим ребенком. Джона, ее сын, страдает нарушением развития, которое врачи не смогли диагностировать; она использует упражнения для сенсорной интеграции, пытаясь снизить его чувствительность. Когда Марло и ее муж Дрю посещают дом ее богатого брата Крейга на ужин, он предлагает заплатить за ночную няню в качестве подарка на бэби шауэр, но Марло отказывает ему.
Вскоре у Марло рождается дочь, которую она называет Миа. Женщина быстро становится подавленной и истощенной. После того, как директор Джоны рекомендует ей перевести мальчика в другую школу, Марло сдается и узнает контактную информацию ночной няни.
Этой же ночью в доме появляется Талли, ночная няня. Сначала между женщинами возникает неловкость, но за несколько ночей они становятся подругами. Талли оказывается потрясающей няней, успевает убрать дом и печет кексы для одноклассников Джоны. Когда Марло упоминает при Талли, что у Дрю есть фетиш для женщин в форме официанток 1950-х годов, няня надевает форму, которую Марло купила ранее, и они втроем с Дрю занимаются любовью.
Постепенно Марло начинает замечать, что Талли просто слишком идеальна, но это ее уже не волнует: до такой степени появление няни улучшает ее отношения с детьми и мужем. Но не становится ли Марло зависимой от Талли, и что она будет делать, когда няня – ведь рано или поздно это обязательно случится – покинет ее дом?
Это второе сотрудничество режиссера Джейсона Райтмана, сценариста Дьябло Коди и актрисы Шарлиз Терон, которые ранее работали над фильмом «Бедная богатая девочка».
Съемки фильма начались 22 сентября и закончились 2 ноября 2016 года в Ванкувере, в Британской Колумбии.
Премьера картины состоялась на первом Брюссельском международном кинофестивале (BRIFF) 23 июня 2018 года.
Шарлиз Терон набрала для роли 22 килограмма. Она придерживалась чрезмерной диеты, состоящей из нездоровой пищи, полуфабрикатов, гамбургеров и молочных коктейлей. Терон ела макароны с сыром в 2 часа ночи, чтобы набрать вес. Позже актриса сказала, что ее младший ребенок ошибочно принял ее лишний вес за беременность, а чтобы сбросить его, ей потребовалось полтора года.
Дата выхода фильма была перенесена на неделю, чтобы избежать конкуренции в прокате с фильмом братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
Когда Марло спрашивает Талли, что она будет делать сегодня вечером, Талли отвечает: «То же самое, что я делаю каждую ночь: попытаюсь захватить мир!». Она перефразирует крылатую фразу из популярного мультсериала «Пинки и Брейн».
По словам Шарлиз Терон, Диабло Коди представил фильм Джейсону Райтману, сказав: «Что, если бы вы переживали очень тяжелый период своей жизни, а ваша молодая личность пришла и спасла бы вас?».
Когда герои впервые встречаются, Талли говорит Марло: «Я старше, чем выгляжу». Позже выясняется, что ей 26 лет, что является шуткой, поскольку Маккензи Дэвис на тот момент была уже старше 26 лет.
Фильм стал предметом активных споров по поводу изображения в нем послеродовой депрессии и других психических заболеваний. Однако спорщики сходятся на том, что, поскольку послеродовая депрессия серьезно недооценена, фильм оказывает людям услугу, вызывая дискуссии на эти мало обсуждаемые темы.
Через год Марк Дюпласс и Шарлиз Терон возвращаются к ролям муж и жена в фильме Джея Роуча «Скандал».
Фильм собрал 9,3 миллиона долларов в США и Канаде и 6,2 миллиона долларов на других территориях, что принесло ему общую кассу в размере 15,6 миллиона долларов в международном прокате.
Это не сиквел «Джуно», как сообщалось в прессе до выхода картины. Фактически, единственное сходство между двумя фильмами – имя режиссера Джейсона Райтмана.
Что подарить многодетной матери на рождение четвертого ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся…
«Талли», наверно, второй фильм в карьере Шарлиз Терон (после «Монстра»), в котором актриса предстала в неприглядном свете.… Читать дальше…