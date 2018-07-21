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МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето! МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
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МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!

МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!, 2018

2018 / Россия
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Уже полюбившийся зрителям разного возраста «Мульт в кино» продолжается. Новый выпуск «Наше лето!» включает в себя новые серии уже полюбившихся зрителям историй.

В 78 выпуске собрали новые прилючения Ми-Ми-Мишек, Лео и Тига, а также продолжение мультсериалов «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Чертверо в кубе», а также новый мульфильм «Домики».

- Серия представляет собой уже 78 выпуск 

Ми-Ми-Мишки отправятся на рыбалку, а Лео и Тиг встретят таинственную чёрную лягушку. Кроме того, в новом выпуске — самые свежие эпизоды мультсериалов «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и большая премьера — новый мультфильм под названием «Домики». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!» — с 21 июля!

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 июля 2018
Премьера в мире 21 июля 2018
Возраст 0+
Прокатчик МВК
Режиссер
Александр Люткевич
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето! 1 постер
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