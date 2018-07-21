МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!, 2018

Жанр: анимация семейный детский В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Уже полюбившийся зрителям разного возраста «Мульт в кино» продолжается. Новый выпуск «Наше лето!» включает в себя новые серии уже полюбившихся зрителям историй. В 78 выпуске собрали новые прилючения Ми-Ми-Мишек, Лео и Тига, а также продолжение мультсериалов «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Чертверо в кубе», а также новый мульфильм «Домики». Развернуть - Серия представляет собой уже 78 выпуск Развернуть Ми-Ми-Мишки отправятся на рыбалку, а Лео и Тиг встретят таинственную чёрную лягушку. Кроме того, в новом выпуске — самые свежие эпизоды мультсериалов «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и большая премьера — новый мультфильм под названием «Домики». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!» — с 21 июля! Развернуть мало голосов Оцените 2 голоса Продолжительность 45 минут Год выпуска 2018 Премьера в России 21 июля 2018 Премьера в мире 21 июля 2018 Возраст 0+ Прокатчик МВК Режиссер Александр Люткевич Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат