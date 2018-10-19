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Русское краткое. Выпуск 1 Русское краткое. Выпуск 1
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Русское краткое. Выпуск 1, 2018

2018 / Россия
5.1 Оцените
11 голосов
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Сборник лучших короткометражных фильмов
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Русское краткое. Выпуск 1» — это ежемесячный альманах лучших российских короткометражек, состоящий из пяти работ отечественных режиссёров. В сборники вошли как фильмы молодых начинающих режиссёров, так и тех, кто уже успел себя зарекомендовать. В подборке представлены картины самых разных жанров: от комедии до хоррора. Короткометражки могут похвастаться участием известных актёров, среди которых Александр Паль («Горько!»), Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Александр Кузнецов («Кислота»), Алексей Чадов («9 рота»), Анна Котова («Полицейский с рублёвки») и многие другие.

В сборнике «Русское краткое. Выпуск 1» представлены такие картины, как «Олеся» Григория Константинопольского, «Молоко» Дарьи Власовой, «Не в форме» Егора Чичканова, «Лео и Ураган» Павла Емелина, «Carpe diem» Дмитрия Булина. 

- Прокат каждого выпуска сборника «Русское краткое» сопровождается зрительским голосованием. Таким образом зрители сами смогут определить, какой фильм является лучшим и достоин награды. 

- Афиша к первому сборнику является рисунком грузинского художника Антона Тотибадзе.

 

«Русское краткое» — это сборники лучшего российского короткометражного кино, каждый из которых состоит из пяти фильмов. В сборники вошли как уже отмеченные на российских и международных кинофестивалях картины, так и совершенно новые работы.

5.1 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 октября 2018
Премьера в мире 19 октября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Григорий Константинопольский
Григорий Константинопольский
В ролях
Илья Носков
Илья Носков
Андрей Носков
Андрей Носков
Юлия Топольницкая
Юлия Топольницкая
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Русское краткое. Выпуск 1 1 постер
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Русское краткое. Выпуск 1 смотреть онлайн

Русское краткое. Выпуск 1
Смотрите в
за 1 рубль
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Кадры из фильма Все кадры
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