Русское краткое. Выпуск 1, 2018

«Русское краткое. Выпуск 1» — это ежемесячный альманах лучших российских короткометражек, состоящий из пяти работ отечественных режиссёров. В сборники вошли как фильмы молодых начинающих режиссёров, так и тех, кто уже успел себя зарекомендовать. В подборке представлены картины самых разных жанров: от комедии до хоррора. Короткометражки могут похвастаться участием известных актёров, среди которых Александр Паль («Горько!»), Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Александр Кузнецов («Кислота»), Алексей Чадов («9 рота»), Анна Котова («Полицейский с рублёвки») и многие другие.

В сборнике «Русское краткое. Выпуск 1» представлены такие картины, как «Олеся» Григория Константинопольского, «Молоко» Дарьи Власовой, «Не в форме» Егора Чичканова, «Лео и Ураган» Павла Емелина, «Carpe diem» Дмитрия Булина.