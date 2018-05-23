Во власти стихии, 2018

Бальтасар Кормакур, известный по фильмам «Эверест» и «Ангелы вселенной», продолжает исследовать границы человеческих возможностей. На этот раз демонстрировать силу характера на экране будут Шейлин Вудли («Дивергент», «Инсургент») и Сэм Клафлин («С любовью, Рози», «До встречи с тобой»), а помогать им будут Джеффри Томас («Строго на запад», «Спартак: кровь и песок») и Элизабет Хоторн («Страшилы», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф»).
В жизни героев все происходит стихийно - импульсивное решение о поездке на Таити, где они встречают друг друга, внезапная любовь, которая накрыла их, как цунами, и самый настоящий ураган, который гоняет некогда роскошную яхту с двумя авантюристами по Тихому океану. Совместное будущее, как и будущее вообще, находится под угрозой, а вместо проверки на прочность отношений, герои проверяют, сколько способны вынести их тела.
- Фильм основан на реальных событиях. В 1983 году Тами Олдхэм и Ричард Шарп на яхте попали в ураган. Без связи, навигации и лодки Тами удалось выжить, Ричард пропал без вести.
- Изначально роль Ричарда предназначалась Майлзу Таллеру, который уже снимался с Шелин Вудли в фильмах франшизы «Дивергент» и в ленте «Захватыващее время», но из-за несостыковки в съемочном графике роль досталась Сэму Клафлину
- Бальтасар Кормакур уже снял два фильма, основанных на реальных событиях - «Пучина» и «Эверест»
Их неожиданная встреча на Таити стала началом большой любви. Молодые и свободные, они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии…