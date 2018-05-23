Во власти стихии, 2018

Бальтасар Кормакур, известный по фильмам «Эверест» и «Ангелы вселенной», продолжает исследовать границы человеческих возможностей. На этот раз демонстрировать силу характера на экране будут Шейлин Вудли («Дивергент», «Инсургент») и Сэм Клафлин («С любовью, Рози», «До встречи с тобой»), а помогать им будут Джеффри Томас («Строго на запад», «Спартак: кровь и песок») и Элизабет Хоторн («Страшилы», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф»).

В жизни героев все происходит стихийно - импульсивное решение о поездке на Таити, где они встречают друг друга, внезапная любовь, которая накрыла их, как цунами, и самый настоящий ураган, который гоняет некогда роскошную яхту с двумя авантюристами по Тихому океану. Совместное будущее, как и будущее вообще, находится под угрозой, а вместо проверки на прочность отношений, герои проверяют, сколько способны вынести их тела.