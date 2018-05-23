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Во власти стихии Во власти стихии
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Во власти стихии, 2018

2018 / США
7.9 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Молодая пара попадает в сильнейший ураган посреди Тихого океана
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Бальтасар Кормакур, известный по фильмам «Эверест» и «Ангелы вселенной», продолжает исследовать границы человеческих возможностей. На этот раз демонстрировать силу характера на экране будут Шейлин Вудли («Дивергент», «Инсургент») и Сэм Клафлин («С любовью, Рози», «До встречи с тобой»), а помогать им будут Джеффри Томас («Строго на запад», «Спартак: кровь и песок») и Элизабет Хоторн («Страшилы», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф»).

В жизни героев все происходит стихийно - импульсивное решение о поездке на Таити, где они встречают друг друга, внезапная любовь, которая накрыла их, как цунами, и самый настоящий ураган, который гоняет некогда роскошную яхту с двумя авантюристами по Тихому океану. Совместное будущее, как и будущее вообще, находится под угрозой, а вместо проверки на прочность отношений, герои проверяют, сколько способны вынести их тела. 

-  Фильм основан на реальных событиях. В 1983 году Тами Олдхэм и Ричард Шарп на яхте попали в ураган. Без связи, навигации и лодки Тами удалось выжить, Ричард пропал без вести.

- Изначально роль Ричарда предназначалась Майлзу Таллеру, который уже снимался с Шелин Вудли в фильмах франшизы «Дивергент» и в ленте «Захватыващее время», но из-за несостыковки в съемочном графике роль досталась Сэму Клафлину

- Бальтасар Кормакур уже снял два фильма, основанных на реальных событиях - «Пучина» и «Эверест»

Их неожиданная встреча на Таити стала началом большой любви. Молодые и свободные, они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии…

7.9 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 июня 2018
Премьера онлайн 21 августа 2018
Премьера в мире 23 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Бальтасар Кормакур
Бальтасар Кормакур
В ролях
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Джеффри Томас
Джеффри Томас
Элизабет Хоторн
Элизабет Хоторн
Все актеры и съемочная группа
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Ноги. Бесконечные, как океанские просторы, ноги Шейлин Вудли - пожалуй, одно из главных достоинств нового мелодраматического фильма-катастрофы «Во власти стихии». Никогда ещё их не показывали так много, так красиво и так… оправдано. Ведь если героиня дрейфует на полуразрушенной яхте в Тихом океане, о какой нарочитой сексуальности может идти речь? Кроме того, своеобразным гарантом непорочности послания картины, All you need is love, является одобрение сценария непосредственной…
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Лилия Ивасечко 11 июля 2018, 21:46
Не чего было идти на драму !
Лилия Ивасечко 11 июля 2018, 21:48
Хороший фильм, впечатлил. На реальных событиях!
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