Близнецы, 2017

Существует древняя легенда, согласно которой демоны ведут охоту на души близнецов. При помощи души впоследствии они стремятся завладеть и телом. Главная героиня Мэри теряет при родах одного из своих близнецов, из-за чего постоянно испытывает тревожность в отношении второго. Однако чем больше она боится, тем сильнее демоны стремятся завладеть ребенком.

«Близнецы» — это первый полнометражный фильм Брэндона Кристенсена, на счету которого несколько продюсерских проектов и небольшая роль в картине «Искатели могил 2». В ленте сыграли малоизвестные актеры, среди которых Кристи Брук из «Сверхъестественного» и «Сумерек», Джесси Мосс из «Убойных каникул» и «Оборотня», а также Ребекка Олсон и Джен Гриффин, которые тоже засветились в сериале «Сверхъестественное».