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Близнецы Близнецы
Киноафиша Фильмы Близнецы
Still/Born

Близнецы, 2017

2017 / Канада
4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Ужастик про демонов, которые стремятся завладеть телом близнеца
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Причины посмотреть Факты О фильме

Существует древняя легенда, согласно которой демоны ведут охоту на души близнецов. При помощи души впоследствии они стремятся завладеть и телом. Главная героиня Мэри теряет при родах одного из своих близнецов, из-за чего постоянно испытывает тревожность в отношении второго. Однако чем больше она боится, тем сильнее демоны стремятся завладеть ребенком.

«Близнецы» — это первый полнометражный фильм Брэндона Кристенсена, на счету которого несколько продюсерских проектов и небольшая роль в картине «Искатели могил 2». В ленте сыграли малоизвестные актеры, среди которых Кристи Брук из «Сверхъестественного» и «Сумерек», Джесси Мосс из «Убойных каникул» и «Оборотня», а также Ребекка Олсон и Джен Гриффин, которые тоже засветились в сериале «Сверхъестественное».

- Ребенок, сыгравший Адама, приходится племянником режиссеру Брэндону Кристенсену. Съёмки специально назначали приблизительно на тот период, когда он должен был родиться.

- Фильмы был представлен на The Overlook Film Festival at Mount Hood, где получил награду как самый страшный фильм.

- Номер на двери дома семейства 12235, что в сумме дает 13.

По древней легенде, демоны охотятся за душами близнецов, чтобы завладеть их телами в реальном мире. После потери одного из близнецов при родах Мэри испытывает постоянный страх за второго ребенка. Но чем сильнее ее страх, тем острее его чуют демоны, и тем ближе они к близнецу

4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 декабря 2018
Премьера в мире 29 апреля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Брэндон Кристенсен
Брэндон Кристенсен
В ролях
Кристи Бурк
Кристи Бурк
Джесси Мосс
Джесси Мосс
Ребекка Олсон
Ребекка Олсон
Джен Гриффин
Джен Гриффин
Шейла МакКарти
Шейла МакКарти
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Близнецы
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Молодая семейная пара Мэри и Джек ожидают рождения близнецов. Но во время родов возникают осложнения, и выживает только один ребёнок. Примерно в то же время Джек получает повышение, и они переезжают в новый большой дом. Мэри не хочет расставаться с вещами, купленными для второго ребёнка, и всячески опекает новорождённого Адама. А вот её мужу приходится часто уезжать в командировки в связи с новой должностью. Но Мэри начинает слышать жуткие голоса, а потом и видеть чудовищ, которые пытаются…
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