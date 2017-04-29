Близнецы, 2017

Существует древняя легенда, согласно которой демоны ведут охоту на души близнецов. При помощи души впоследствии они стремятся завладеть и телом. Главная героиня Мэри теряет при родах одного из своих близнецов, из-за чего постоянно испытывает тревожность в отношении второго. Однако чем больше она боится, тем сильнее демоны стремятся завладеть ребенком.
«Близнецы» — это первый полнометражный фильм Брэндона Кристенсена, на счету которого несколько продюсерских проектов и небольшая роль в картине «Искатели могил 2». В ленте сыграли малоизвестные актеры, среди которых Кристи Брук из «Сверхъестественного» и «Сумерек», Джесси Мосс из «Убойных каникул» и «Оборотня», а также Ребекка Олсон и Джен Гриффин, которые тоже засветились в сериале «Сверхъестественное».
- Ребенок, сыгравший Адама, приходится племянником режиссеру Брэндону Кристенсену. Съёмки специально назначали приблизительно на тот период, когда он должен был родиться.
- Фильмы был представлен на The Overlook Film Festival at Mount Hood, где получил награду как самый страшный фильм.
- Номер на двери дома семейства 12235, что в сумме дает 13.
По древней легенде, демоны охотятся за душами близнецов, чтобы завладеть их телами в реальном мире. После потери одного из близнецов при родах Мэри испытывает постоянный страх за второго ребенка. Но чем сильнее ее страх, тем острее его чуют демоны, и тем ближе они к близнецу