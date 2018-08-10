Слендермен, 2018

- Слендермен – это мистический персонаж, придуманный пользователем Интернет-форума «Something awful» Эриком Кнудсеном для конкурса, по правилам которого нужно было взять настоящую фотографию и с помощью графического редактора добавить на нее какое-нибудь паранормальное явление. Эрик взял фото сгоревшей школы, добавил на него силуэт Слендермена и приложил рассказ о том, что с места пожара исчезло несколько тел погибших.

- Роль Слендермена исполняет актер Хавьер Ботет, рост которого составляет 2 метра. Из-за редкого генетического заболевания вес артиста не превышает 55 кг, и у него худые и длинные пальцы.

- Первым полнометражным фильмом про Слендермена стал «Слендер» в 2015 году. Главная роль досталась тогда Дагу Джонсу.

- Многие считают, что образы «пустот» из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин» вдохновлены именно Слендерменом, однако подтверждения этой теории нет.

- Перерыв между выходом в прокат последнего фильма Сильвена Уайта и «Slender Man» составил 5 лет. Лента «Мизерере» вышла в 2013 году.