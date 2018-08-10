Слендермен, 2018

Режиссёром хоррора «Слендермен» выступил в основном снимающий для телевидения режиссёр Сильвен Уайт («Мизерере», «Лузеры»). В картине снялись такие актёры, как Джои Кинг («Уйти красиво», «Хотел бы я быть здесь», «Заклятие»), Джулия Голден Теллес (сериалы «Девочки Гилмор: Времена года», «Любовники»), Жасмин Сабино («Дневники вампира», «Напарницы»), Кевин Чэпмен («Святые из Бундока», «Кокаин», «21 грамм») и другие.
Фильм «Слендермен» расскажет о персонаже, которого называют Тонкий человек, который является известной городской легендой. Его неестественно длинные конечности, отсутствие лица и мертвенная бледность будут преследовать вас в самых страшных кошмарах. Он выходит на охоту ночью, и никто из героев не знает, чем закончится встреча с ним...
- Слендермен – это мистический персонаж, придуманный пользователем Интернет-форума «Something awful» Эриком Кнудсеном для конкурса, по правилам которого нужно было взять настоящую фотографию и с помощью графического редактора добавить на нее какое-нибудь паранормальное явление. Эрик взял фото сгоревшей школы, добавил на него силуэт Слендермена и приложил рассказ о том, что с места пожара исчезло несколько тел погибших.
- Роль Слендермена исполняет актер Хавьер Ботет, рост которого составляет 2 метра. Из-за редкого генетического заболевания вес артиста не превышает 55 кг, и у него худые и длинные пальцы.
- Первым полнометражным фильмом про Слендермена стал «Слендер» в 2015 году. Главная роль досталась тогда Дагу Джонсу.
- Многие считают, что образы «пустот» из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин» вдохновлены именно Слендерменом, однако подтверждения этой теории нет.
- Перерыв между выходом в прокат последнего фильма Сильвена Уайта и «Slender Man» составил 5 лет. Лента «Мизерере» вышла в 2013 году.
Слендермен – это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица, без красок и без ясных намерений. Он становится кошмаром множества детей и подростков, которые пытаются укрыться от его преследования, пока однажды не исчезают без следа.