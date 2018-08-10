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Слендермен Слендермен
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Slender Man

Слендермен, 2018

2018 / США
4.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 3.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром хоррора «Слендермен» выступил в основном снимающий для телевидения режиссёр Сильвен Уайт («Мизерере», «Лузеры»). В картине снялись такие актёры, как Джои Кинг («Уйти красиво», «Хотел бы я быть здесь», «Заклятие»), Джулия Голден Теллес (сериалы «Девочки Гилмор: Времена года», «Любовники»), Жасмин Сабино («Дневники вампира», «Напарницы»), Кевин Чэпмен («Святые из Бундока», «Кокаин», «21 грамм») и другие.

Фильм «Слендермен» расскажет о персонаже, которого называют Тонкий человек, который является известной городской легендой. Его неестественно длинные конечности, отсутствие лица и мертвенная бледность будут преследовать вас в самых страшных кошмарах. Он выходит на охоту ночью, и никто из героев не знает, чем закончится встреча с ним...

- Слендермен – это мистический персонаж, придуманный пользователем Интернет-форума «Something awful» Эриком Кнудсеном для конкурса, по правилам которого нужно было взять настоящую фотографию и с помощью графического редактора добавить на нее какое-нибудь паранормальное явление. Эрик взял фото сгоревшей школы, добавил на него силуэт Слендермена и приложил рассказ о том, что с места пожара исчезло несколько тел погибших.

- Роль Слендермена исполняет актер Хавьер Ботет, рост которого составляет 2 метра. Из-за редкого генетического заболевания вес артиста не превышает 55 кг, и у него худые и длинные пальцы.

- Первым полнометражным фильмом про Слендермена стал «Слендер» в 2015 году. Главная роль досталась тогда Дагу Джонсу.

- Многие считают, что образы «пустот» из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин» вдохновлены именно Слендерменом, однако подтверждения этой теории нет.

- Перерыв между выходом в прокат последнего фильма Сильвена Уайта и «Slender Man» составил 5 лет. Лента «Мизерере» вышла в 2013 году.

Слендермен – это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица, без красок и без ясных намерений. Он становится кошмаром множества детей и подростков, которые пытаются укрыться от его преследования, пока однажды не исчезают без следа.

4.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 16 августа 2018
Премьера онлайн 17 декабря 2018
Премьера в мире 10 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Сильвен Уайт
Сильвен Уайт
В ролях
Джои Кинг
Джои Кинг
Хавьер Ботет
Хавьер Ботет
Джулия Голден Теллес
Джулия Голден Теллес
Жасмин Сабино
Жасмин Сабино
Кевин Чэпмен
Кевин Чэпмен
Все актеры и съемочная группа
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Слендермен
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Однажды вечером четыре подруги решили повеселиться. Узнав, что их приятели собираются на мальчишнике вызвать мифического Слендермена, они засели вечером в подвале и нашли в интернете видеоролик, который должен призвать этого героя городских легенд. Результат не заставил себя ждать. Вскоре после просмотра этого видео одна из девочек пропадает, а у остальных начинаются видения и кошмары. Подруги сначала не верят, что причиной исчезновения стал Слендермен, но с каждой из них начинают происходить…
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yana.kayukova 16 августа 2018, 18:47
Жалею,что потратила 180р. на просмотр этого фильма. Не впечатлил.
1pobednov 17 августа 2018, 08:36
Фильм полная хрень,не тратьте время и деньги
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33 голоса
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21 января 2019 14:58
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13 декабря 2018 00:25
Он в твоей голове: Новый трейлер хоррора «Слендермен» Вышел второй дублированный трейлер фильма ужасов Сильвена Уайта «Слендермен». Три девушки пытаются разыскать свою бесследно пропавшую подругу Кэти. Из ее компьютера они узнают, что
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