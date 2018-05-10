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Холодная война Холодная война
Киноафиша Фильмы Холодная война
Zimna wojna

Холодная война, 2018

2018 / Польша / Франция / Великобритания
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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История невозможной любви в невозможное время
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обладатель премии «Оскар» за фильм «Ида», британец польского происхождения Павел Павликовский, в 2018 году представил на Каннском кинофестивале свою новую картину «Холодная война». Главные роли в ленте исполнили замечательные польские актёры: Джоэнна Кулиг («Варшава ночью») и Томаш Кот («Лучше всех»). 

Душераздирающая история любви разворачивается на экране в фильме «Холодная война». Польша, окончание войны. Юная девушка Зула приходит на кастинг в народный ансамбль. Там она знакомится с его руководителем — красавцем Виктором. Мужчина и женщина становятся узниками разгоревшейся страсти, однако на их долю выпадет множество испытаний. Они то и дело расстаются, чтобы встретиться вновь — каждый раз в новом городе. Это история о чувствах, которые не пали под гнётом времени и политической ситуации, но которые принесли с собой много боли.

- Картина удостоилась приза за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском кинофестивале и вызвала 18-минутные овации.

- «Холодная война» является первым польским фильмом конкурсной программы Каннского кинофестиваля с 1990 года.

- Фильм «Холодная война» Павел Павликовский посвятил своим родителям.

- Польша выдвинула картину «Холодная война» на соискание премии «Оскар» в 2018 году.

- Джоэнна Кулиг, исполнившая в фильме главную роль, также ненадолго появлялась в образе певицы в предыдущем фильме Павликовского «Ида».

- Изначально планировалось, что «Холодная война» будет цветным фильмом.

Это история невозможной любви в невозможное время.
Они знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты – кажется, что они совершенно не совместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении лет они расстаются и встречаются вновь и вновь – в Берлине, Югославии и Париже… На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.

8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 ноября 2018
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 10 мая 2018
Возраст 18+
Режиссер
Павел Павликовский
Павел Павликовский
В ролях
Иоанна Кулиг
Иоанна Кулиг
Жанна Балибар
Жанна Балибар
Седрик Кан
Седрик Кан
Агата Кулеша
Агата Кулеша
Яцек Розенек
Яцек Розенек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Холодная война 4 постера
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Холодная война смотреть онлайн

Холодная война
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После показа нового фильма Павла Павликовского «Холодная война» на Каннском кинофестивале сразу же заговорили о том, что перед нами главный фаворит в борьбе за Пальмовую ветвь. Российской публике британский постановщик польского происхождения прежде всего известен по ленте «Ида», обошедшей в оскаровской гонке «Левиафана» Андрея Звягинцева в 2014 году. Работы Павликовского приобретают куда более глубокую суть в контексте его биографии. Вы иначе будете смотреть…
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Marianna Welt 22 августа 2018, 15:18
красивый и беспощадный ответ буржуазной "Невыносимой легкости бытия" Кундеры-Кауфмана.
Павликовский может многое и дает это ясно понять,… Читать дальше…
Неточка Незванова 2 февраля 2019, 15:42
Каждый кадр фильма - отдельное произведение искусства. Музыка, актерская игра - завораживают просто. Я испытала огромное удовольствие, всем однозначно смотреть.
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