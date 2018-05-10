Холодная война, 2018

Обладатель премии «Оскар» за фильм «Ида», британец польского происхождения Павел Павликовский, в 2018 году представил на Каннском кинофестивале свою новую картину «Холодная война». Главные роли в ленте исполнили замечательные польские актёры: Джоэнна Кулиг («Варшава ночью») и Томаш Кот («Лучше всех»).

Душераздирающая история любви разворачивается на экране в фильме «Холодная война». Польша, окончание войны. Юная девушка Зула приходит на кастинг в народный ансамбль. Там она знакомится с его руководителем — красавцем Виктором. Мужчина и женщина становятся узниками разгоревшейся страсти, однако на их долю выпадет множество испытаний. Они то и дело расстаются, чтобы встретиться вновь — каждый раз в новом городе. Это история о чувствах, которые не пали под гнётом времени и политической ситуации, но которые принесли с собой много боли.