Холодная война, 2018

Обладатель премии «Оскар» за фильм «Ида», британец польского происхождения Павел Павликовский, в 2018 году представил на Каннском кинофестивале свою новую картину «Холодная война». Главные роли в ленте исполнили замечательные польские актёры: Джоэнна Кулиг («Варшава ночью») и Томаш Кот («Лучше всех»).
Душераздирающая история любви разворачивается на экране в фильме «Холодная война». Польша, окончание войны. Юная девушка Зула приходит на кастинг в народный ансамбль. Там она знакомится с его руководителем — красавцем Виктором. Мужчина и женщина становятся узниками разгоревшейся страсти, однако на их долю выпадет множество испытаний. Они то и дело расстаются, чтобы встретиться вновь — каждый раз в новом городе. Это история о чувствах, которые не пали под гнётом времени и политической ситуации, но которые принесли с собой много боли.
- Картина удостоилась приза за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском кинофестивале и вызвала 18-минутные овации.
- «Холодная война» является первым польским фильмом конкурсной программы Каннского кинофестиваля с 1990 года.
- Фильм «Холодная война» Павел Павликовский посвятил своим родителям.
- Польша выдвинула картину «Холодная война» на соискание премии «Оскар» в 2018 году.
- Джоэнна Кулиг, исполнившая в фильме главную роль, также ненадолго появлялась в образе певицы в предыдущем фильме Павликовского «Ида».
- Изначально планировалось, что «Холодная война» будет цветным фильмом.
Это история невозможной любви в невозможное время.
Они знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты – кажется, что они совершенно не совместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении лет они расстаются и встречаются вновь и вновь – в Берлине, Югославии и Париже… На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.
Павликовский может многое и дает это ясно понять,… Читать дальше…