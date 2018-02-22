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О чем говорят мужчины. Продолжение О чем говорят мужчины. Продолжение
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О чем говорят мужчины. Продолжение, 2018

2018 / Россия
7.3 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Квартет И едет в Питер
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Причины посмотреть Факты О фильме

«О чём говорят мужчины. Продолжение» – третья часть известной комедии 2010 года. Режиссера Дмитрия Дьяченко, снявшего первые два фильма, сменила Флюза Фархшатова, известная по ТВ-проектам «Новогоднее дежурство», «Мой любимый репетитор» и сериалу «Немного не в себе». К своим ролям вернулась известный квартет, который можно было видеть также в фильмах «День выборов», «День радио» и «Квартет И по Амстелу». Это Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит.

В « Продолжение» нас ждет новая серия приключений и мужской философии от четырех друзей, которые на этот раз сбегают от проблем в уютное роуд-муви. С надеждой добраться до Питера и чего-то нового в своей жизни, они трясутся в плацкарте и как всегда пытаются придать немного больше смысла окружающим реалиям.

- С премьеры второй части «О чем говорят мужчины» прошло 6 лет

- Слоган фильма «Будьте счастливы при малейшей возможности»

- В фильме абсолютно бесплатно снялся Михаил Прохоров

На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно – зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения! За один день наши герои побеждают немцев, хоронят дядю Борю, переживают за Михаила Прохорова, поют песню из любимого мультфильма и неожиданно для себя вспоминают слово «дендрологический», соглашаются с проводницей поезда «Адлер-Мурманск», что Месси лучше, чем Роналду, и выясняют, как правильно вести себя с деньгами, чтобы они на тебя не обиделись.

7.3 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 февраля 2018
Премьера онлайн 5 апреля 2018
Премьера в мире 22 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Флюза Фархшатова
Флюза Фархшатова
В ролях
Леонид Барац
Леонид Барац
Александр Демидов
Александр Демидов
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма О чем говорят мужчины. Продолжение 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Как-то утром, проснувшись в середине рабочей недели, мужчина сорока пяти лет по имени Камиль постиг неопровержимую истину. «Время между первым и вторым носком постоянно увеличивается», – гласила она. Ну,  то есть на заре своей туманной юности эта временная пауза была минимальной. Ты вскакиваешь с постели, хватаешь один носок, хватаешь второй – и раз! – всё готово. А лет эдак двадцать спустя ты проснулся, потянулся, нацепил что-то на ногу – и задумался. И…
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Alessia 22 февраля 2018, 03:17
Понравился фильм! Очень позитивный:) Много шуток и прекрасного летнего Санкт-Петербурга:) Будьте счастливы при малейшей возможности! Это главная мысль фильма. Действительно, будьте счастливы!:)
Evgeny Mikhailov 22 февраля 2018, 02:42
Фильм просто супер! Ребята молодцы! Боялся, что не смогут переплюнуть прекрасную первую часть и на третьей сдаются, но нет! Отлично дозированный юмор… Читать дальше…
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69 голосов
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