О чем говорят мужчины. Продолжение, 2018

«О чём говорят мужчины. Продолжение» – третья часть известной комедии 2010 года. Режиссера Дмитрия Дьяченко, снявшего первые два фильма, сменила Флюза Фархшатова, известная по ТВ-проектам «Новогоднее дежурство», «Мой любимый репетитор» и сериалу «Немного не в себе». К своим ролям вернулась известный квартет, который можно было видеть также в фильмах «День выборов», «День радио» и «Квартет И по Амстелу». Это Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит.
В « Продолжение» нас ждет новая серия приключений и мужской философии от четырех друзей, которые на этот раз сбегают от проблем в уютное роуд-муви. С надеждой добраться до Питера и чего-то нового в своей жизни, они трясутся в плацкарте и как всегда пытаются придать немного больше смысла окружающим реалиям.
- С премьеры второй части «О чем говорят мужчины» прошло 6 лет
- Слоган фильма «Будьте счастливы при малейшей возможности»
- В фильме абсолютно бесплатно снялся Михаил Прохоров
На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно – зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения! За один день наши герои побеждают немцев, хоронят дядю Борю, переживают за Михаила Прохорова, поют песню из любимого мультфильма и неожиданно для себя вспоминают слово «дендрологический», соглашаются с проводницей поезда «Адлер-Мурманск», что Месси лучше, чем Роналду, и выясняют, как правильно вести себя с деньгами, чтобы они на тебя не обиделись.