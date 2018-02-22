О чем говорят мужчины. Продолжение, 2018

«О чём говорят мужчины. Продолжение» – третья часть известной комедии 2010 года. Режиссера Дмитрия Дьяченко, снявшего первые два фильма, сменила Флюза Фархшатова, известная по ТВ-проектам «Новогоднее дежурство», «Мой любимый репетитор» и сериалу «Немного не в себе». К своим ролям вернулась известный квартет, который можно было видеть также в фильмах «День выборов», «День радио» и «Квартет И по Амстелу». Это Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит.

В « Продолжение» нас ждет новая серия приключений и мужской философии от четырех друзей, которые на этот раз сбегают от проблем в уютное роуд-муви. С надеждой добраться до Питера и чего-то нового в своей жизни, они трясутся в плацкарте и как всегда пытаются придать немного больше смысла окружающим реалиям.