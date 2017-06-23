Купи меня, 2017

Фильм «Купи меня» - это новый проект режиссёра сериала «Измены» и фильма «Дом из песка и тумана» Вадима Перельмана. В картине снялись такие актёры, как Анна Адамович («Битва за Севастополь»), Юлия Хлынина («Закон каменных джунглей»), Светлана Устинова («Туман», «Блокбастер», «Холодный фронт»), Александр Цёма («Время первых»), Иван Добронравов («Елена», «Мамы») и другие.

Фильм «Купи меня» расскажет о девушке из очень обеспеченной семьи Кате. Всю свою жизнь она была настоящей умницей и подавала большие надежды. В итоге ей выпал редчайший шанс отправится по гранту в Париж изучать архивы. Но неожиданно для всех девушка принимает другое решение. Она едет в Арабские Эмираты, чтобы стать моделью. К чему же это в итоге приведёт её?