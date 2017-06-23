Купи меня, 2017

Фильм «Купи меня» - это новый проект режиссёра сериала «Измены» и фильма «Дом из песка и тумана» Вадима Перельмана. В картине снялись такие актёры, как Анна Адамович («Битва за Севастополь»), Юлия Хлынина («Закон каменных джунглей»), Светлана Устинова («Туман», «Блокбастер», «Холодный фронт»), Александр Цёма («Время первых»), Иван Добронравов («Елена», «Мамы») и другие.
Фильм «Купи меня» расскажет о девушке из очень обеспеченной семьи Кате. Всю свою жизнь она была настоящей умницей и подавала большие надежды. В итоге ей выпал редчайший шанс отправится по гранту в Париж изучать архивы. Но неожиданно для всех девушка принимает другое решение. Она едет в Арабские Эмираты, чтобы стать моделью. К чему же это в итоге приведёт её?
- Фильм «Купи меня» был представлен на Московском международном кинофестивале.
- Бюджет картины составил 900 тысяч евро.
- Сценарист ленты «Купи меня» Дарья Грацевич также работала вместе с Вадимом Перельманом на съёмках сериала «Измены».
- Для сценариста Дарьи Грацевич это первая работа в полнометражном кино.
- Съёмки фильма «Купи меня» прошли в Москве. Для сцен, действие которых происходит в Дубаи, художники нашли и доработали декорации, повторяющие живописные интерьеры арабского дворца.
- Для исполнения одной из сцен фильма актрисе Юлии Хлыниной пришлось брать профессиональные уроки танцев.
- Дебютный режиссёрский фильм Вадима Перельмана «Дом из песка и тумана» получил три номинации на премию «Оскар».
- Сабина Ахмедова исполнила одну из песен для саундтрека к фильму.
- Автором трека к первому трейлеру стал Роман Bestseller - создатель хитов Ивана Дорна и других топовых музыкантов.
Три девушки — три истории о том, как изменить свою жизнь и чем предстоит пожертвовать, чтобы стать «счастливыми». Порше, олигархи, секс, любовь и мечты о красивой жизни. Смогут ли героини добиться успеха, или они сломаются, так и не дойдя до цели?