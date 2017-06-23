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Купи меня, 2017

2017 / Россия
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Три девушки пытаются найти свой путь к счастливой жизни
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Купи меня» - это новый проект режиссёра сериала «Измены» и фильма «Дом из песка и тумана» Вадима Перельмана. В картине снялись такие актёры, как Анна Адамович («Битва за Севастополь»), Юлия Хлынина («Закон каменных джунглей»), Светлана Устинова («Туман», «Блокбастер», «Холодный фронт»), Александр Цёма («Время первых»), Иван Добронравов («Елена», «Мамы») и другие.

Фильм «Купи меня» расскажет о девушке из очень обеспеченной семьи Кате. Всю свою жизнь она была настоящей умницей и подавала большие надежды. В итоге ей выпал редчайший шанс отправится по гранту в Париж изучать архивы. Но неожиданно для всех девушка принимает другое решение. Она едет в Арабские Эмираты, чтобы стать моделью. К чему же это в итоге приведёт её?

- Фильм «Купи меня» был представлен на Московском международном кинофестивале.

- Бюджет картины составил 900 тысяч евро.

- Сценарист ленты «Купи меня» Дарья Грацевич также работала вместе с Вадимом Перельманом на съёмках сериала «Измены».

- Для сценариста Дарьи Грацевич это первая работа в полнометражном кино.

- Съёмки фильма «Купи меня» прошли в Москве. Для сцен, действие которых происходит в Дубаи, художники нашли и доработали декорации, повторяющие живописные интерьеры арабского дворца.

- Для исполнения одной из сцен фильма актрисе Юлии Хлыниной пришлось брать профессиональные уроки танцев.

- Дебютный режиссёрский фильм Вадима Перельмана «Дом из песка и тумана» получил три номинации на премию «Оскар».

- Сабина Ахмедова исполнила одну из песен для саундтрека к фильму.

- Автором трека к первому трейлеру стал Роман Bestseller - создатель хитов Ивана Дорна и других топовых музыкантов.

Три девушки — три истории о том, как изменить свою жизнь и чем предстоит пожертвовать, чтобы стать «счастливыми». Порше, олигархи, секс, любовь и мечты о красивой жизни. Смогут ли героини добиться успеха, или они сломаются, так и не дойдя до цели?

 

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 марта 2018
Премьера в мире 23 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Вадим Перельман
Вадим Перельман
В ролях
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Анна Адамович
Анна Адамович
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Купи меня 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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У Кати Королевой есть мечта. Сокровенная, девичья. Хочется Кате Королевой оргий. Да-да, вы не ослышались. Именно оргий. Причем «самых буйных, самых бесчинных, самых гнусных, дабы умереть от избытка жизни». Того же, собственно, хотел в свое время и Виссарион Григорьевич Белинский, которого Катя любит цитировать на досуге (цитата, кстати, его). Однако про Белинского я вам ничего сказать не могу, а вот у мисс Королёвой с оргиями явно не складывается. Ибо мама у нее дюже строгая и…
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