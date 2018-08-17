Альфа, 2018

Фильм «Альфа» - это новый проект на какое-то время ушедшего из полного метра Альберта Хьюза («Из ада», «Книга Илая»). В его картине сыграли такие актёры, как Коди Смит-МакФи («Люди Икс: АПокалипсис», «Планета обезьян: Революция»), Наташа Мальте («Значит, война», «Я, снова я и Ирэн»), Леонор Варела («Человек в железной маске»), Мерседес Де Ла Зерда (сериалы «Мотель Бейтсов», «Мёртвая зона») и другие.

Сюжет ленты «Альфа» перенесёт зрителей на 20 тысяч лет назад. В то время планета была заморожена, а за каждым поворотом человека ждала опасность. Единственной гарантией следующего дня служила удача на охоте. Молодой человек из племени Солютре, которое считалось одним из самых развитых на планете по культурному уровню, оказывается один на один с безжалостной природой. Теперь ему предстоит отыскать путь домой и, возможно, спасти не только себя, но и других жителей Земли.