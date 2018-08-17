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Альфа Альфа
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Alpha

Альфа, 2018

2018 / США
7.7 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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История о самой первой собаке и о том, как человек получил своего самого верного друга
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Фильм «Альфа» - это новый проект на какое-то время ушедшего из полного метра Альберта Хьюза («Из ада», «Книга Илая»). В его картине сыграли такие актёры, как Коди Смит-МакФи («Люди Икс: АПокалипсис», «Планета обезьян: Революция»), Наташа Мальте («Значит, война», «Я, снова я и Ирэн»), Леонор Варела («Человек в железной маске»), Мерседес Де Ла Зерда (сериалы «Мотель Бейтсов», «Мёртвая зона») и другие.

Сюжет ленты «Альфа» перенесёт зрителей на 20 тысяч лет назад. В то время планета была заморожена, а за каждым поворотом человека ждала опасность. Единственной гарантией следующего дня служила удача на охоте. Молодой человек из племени Солютре, которое считалось одним из самых развитых на планете по культурному уровню, оказывается один на один с безжалостной природой. Теперь ему предстоит отыскать путь домой и, возможно, спасти не только себя, но и других жителей Земли.

- Последний фильм Альберта Хьюза вышел 8 лет назад. Это была «Книга Илая»

- Фильм частично снимался на локации Восток Кули в провинции Альберта

- Также съёмки проходили в провинциальном парке Дайносоор, который является одним из крупнейших хранлищ окаменелостей динозавров во всём мире

- В фильме невозможно было использовать фразу, что ни одно животное не пострадало за время съёмок, так как для сцены снятия шкур было убито 4 бизона

20 тысяч лет назад наша Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени, известного нам как Солютре, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И кто знает, может быть, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества.

7.7 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 23 августа 2018
Премьера онлайн 29 ноября 2018
Премьера в мире 17 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Альберт Хьюз
Альберт Хьюз
В ролях
Наташа Мальте
Наташа Мальте
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Леонор Варела
Леонор Варела
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Альфа 3 постера
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Альфа смотреть онлайн

Альфа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Всё бывает в первый раз. Первая любовь, первый отпуск на море, первая ночёвка вне дома, первое мороженое… а кому очень повезло, у того бывает первая собака. А что, если на секунду представить те времена, когда собака не была другом человека? На что похожа история приручения: жестокую легенду о выживании или трогательную сказку о дружбе, на которую были обречены два биологических вида? Создатели фильма «Альфа» пошли по второму пути. Они, кажется, задались целью экранизировать…
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sanam_78 29 августа 2018, 15:58
Фильм не супер,но детям понравился. Смотреть можно. На любителя.
Artemio 24 августа 2018, 22:05
Хорошая идея и слабая реализация. Ну разве что виды красивые нарисованы...
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124 голоса
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В Москве прошла премьера фильма «Альфа» 21 августа в Москве в Летнем Пионере в Парке Сокольники прошла премьера фильма «Альфа». Ленту представил кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в
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23 августа 2018 01:16
PETA призывает зрителей бойкотировать фильм «Альфа» Организация PETA, известная по своей масштабной работе по защите прав животных, призывает зрителей не ходить в кинотеатры на фильм «Альфа», который рассказывает о дружбе древнего мальчика
Написать
17 августа 2018 13:01
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