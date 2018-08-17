Альфа, 2018

Фильм «Альфа» - это новый проект на какое-то время ушедшего из полного метра Альберта Хьюза («Из ада», «Книга Илая»). В его картине сыграли такие актёры, как Коди Смит-МакФи («Люди Икс: АПокалипсис», «Планета обезьян: Революция»), Наташа Мальте («Значит, война», «Я, снова я и Ирэн»), Леонор Варела («Человек в железной маске»), Мерседес Де Ла Зерда (сериалы «Мотель Бейтсов», «Мёртвая зона») и другие.
Сюжет ленты «Альфа» перенесёт зрителей на 20 тысяч лет назад. В то время планета была заморожена, а за каждым поворотом человека ждала опасность. Единственной гарантией следующего дня служила удача на охоте. Молодой человек из племени Солютре, которое считалось одним из самых развитых на планете по культурному уровню, оказывается один на один с безжалостной природой. Теперь ему предстоит отыскать путь домой и, возможно, спасти не только себя, но и других жителей Земли.
- Последний фильм Альберта Хьюза вышел 8 лет назад. Это была «Книга Илая»
- Фильм частично снимался на локации Восток Кули в провинции Альберта
- Также съёмки проходили в провинциальном парке Дайносоор, который является одним из крупнейших хранлищ окаменелостей динозавров во всём мире
- В фильме невозможно было использовать фразу, что ни одно животное не пострадало за время съёмок, так как для сцены снятия шкур было убито 4 бизона
20 тысяч лет назад наша Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени, известного нам как Солютре, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И кто знает, может быть, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества.