Бельканто, 2018

Режиссером драматического триллера «Бельканто» стал номинант на премию «Оскар» за картину «Мой мальчик» Пол Вайц. Также этот режиссер подарил миру сериал «Моцарт в джунглях» и сиквел «Знакомства с Факерами». В его новом творении снялись такие звезды Голливуда, как Джулианна Мур («Все еще Элис», «Большой Лебовски», «Ганнибал»), Кристофер Ламберт («Горец», «Подземка», «Смертельная битва»), Кен Ватанабе («Последний самурай», «Начало», «Мемуары гейши») и др.
Сюжет фильма «Бельканто» расскажет об оперной диве по имени Роксанн Косс, которая, после предложения богатого бизнесмена выступить в Южной Америке, оказывается в заложниках.
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Оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано Роксаны, когда в дом ворвались боевики во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требовали освобождения заключенных повстанцев. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга…