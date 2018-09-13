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Бельканто Бельканто
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Bel Canto

Бельканто, 2018

2018 / США
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Оперную диву берут в заложницы в дома японского миллиардера
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером драматического триллера «Бельканто» стал номинант на премию «Оскар» за картину «Мой мальчик» Пол Вайц. Также этот режиссер подарил миру сериал «Моцарт в джунглях» и сиквел «Знакомства с Факерами». В его новом творении снялись такие звезды Голливуда, как Джулианна Мур («Все еще Элис», «Большой Лебовски», «Ганнибал»), Кристофер Ламберт («Горец», «Подземка», «Смертельная битва»), Кен Ватанабе («Последний самурай», «Начало», «Мемуары гейши») и др.

Сюжет фильма «Бельканто» расскажет об оперной диве по имени Роксанн Косс, которая, после предложения богатого бизнесмена выступить в Южной Америке, оказывается в заложниках.

- Эльза Зильберштейн и Кристофер Ламберт вместе снимались в картине "Один плюс одна", где также играли женатую пару

- Роль Тэноча Уэрты изначально должен был играть Демиан Бишир

- Кен Ватанабе и Рё Касэ вместе снимались в фильме "Письма с Иводзимы"

Оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано Роксаны, когда в дом ворвались боевики во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требовали освобождения заключенных повстанцев. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга…

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 сентября 2018
Премьера онлайн 22 мая 2019
Премьера в мире 13 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Пол Вайц
Пол Вайц
В ролях
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Кен Ватанабе
Кен Ватанабе
Себастьян Кох
Себастьян Кох
Олек Крупа
Олек Крупа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бельканто 4 постера
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Бельканто смотреть онлайн

Бельканто
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В конце 1996 года в особняке вице-президента одной из стран Южной Америки проходит приём по случаю дня рождения японского предпринимателя Хоцуми Хосокавы (Кен Ватанабе). В числе приглашённых гостей помимо дипломатов, политиков и бизнесменов оказывается (разумеется не бесплатно) оперная певица Роксана Косс (Джулианна Мур). Её чарующий голос (озвученный Рене Флеминг) запал имениннику в душу задолго до очного знакомства. Именно он настаивал на выступлении дивы. Исполнение арии из…
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