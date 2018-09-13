Бельканто, 2018

Режиссером драматического триллера «Бельканто» стал номинант на премию «Оскар» за картину «Мой мальчик» Пол Вайц. Также этот режиссер подарил миру сериал «Моцарт в джунглях» и сиквел «Знакомства с Факерами». В его новом творении снялись такие звезды Голливуда, как Джулианна Мур («Все еще Элис», «Большой Лебовски», «Ганнибал»), Кристофер Ламберт («Горец», «Подземка», «Смертельная битва»), Кен Ватанабе («Последний самурай», «Начало», «Мемуары гейши») и др.

Сюжет фильма «Бельканто» расскажет об оперной диве по имени Роксанн Косс, которая, после предложения богатого бизнесмена выступить в Южной Америке, оказывается в заложниках.