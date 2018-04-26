Любовник моей жены, 2018

Наша рецензия

Кто о чём, а французы, когда им особо нечего сказать, говорят о любви. Ну, как о любви. Скорее о страсти и жизненном удобстве, которые часто противоречат друг другу. Тема, безусловно, международная и благодатная для развития мысли. Но так ли надо эту мысль переносить на большой экран? «Любовник моей жены» - экранизация пьесы жутко популярного и модного французского драматурга Флориана Зеллера, который сам же переписал её в сценарий. Но даже если пропустить этот титр, театральная…