Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовник моей жены Любовник моей жены
Киноафиша Фильмы Любовник моей жены
Amoureux de ma femme

Любовник моей жены, 2018

2018 / Франция
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Даниель Отой снял легкую комедию в духе любимых французских фильмов с очаровательным Жераром Депардье («Беглецы», «Невезучие»). Компанию звезде французского кино с русским гражданством составили Адриана Угарте («Пальмы в снегу»), сам Даниель Отой («Девушка на мосту», «Королева Марго») и Сандрин Киберлэн («Маленький Николя», «Квартира»).

Два старых - и по возрасту и по продолжительности дружбы - друга встречаются и делятся событиями своей жизни. Не смотря на то, что они почти одного возраста, выглядят друзья очень по-разному. Один цветет и сияет, согретый бурной страстью к молодой девушке. Другой - сер и тускл под гнетом отношений с давно надоевшей женой. 

- Даниель Отой и Жерар Депардье пережили по два развода каждый

- Прошла режиссерская работа Отоя вышла 5 лет назад, в 2013 году

- Фильм стал 224 актерской работой в карьере Депардье 

Даниэль очень любит свою жену и наслаждается семейным уютом, но все рушится в один прекрасный день, когда лучший друг Патрик настаивает на парном ужине, на который приводит свою новую девушку. Эмма оказывается молодой красавицей и сразу покоряет нашего героя. И вот он уже не видит перед собой: ни друга, ни обеденного стола, не слышит разговор и полностью окунается в мир собственных фантазий, где видит только ее карие глаза, соблазнительную улыбку и плавные волнующие изгибы.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 октября 2018
Премьера онлайн 7 мая 2019
Премьера в мире 26 апреля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Даниель Отой
Даниель Отой
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Адриана Угарте
Адриана Угарте
Даниель Отой
Даниель Отой
Сандрин Киберлэн
Сандрин Киберлэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовник моей жены 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Любовник моей жены смотреть онлайн

Любовник моей жены
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Кто о чём, а французы, когда им особо нечего сказать, говорят о любви. Ну, как о любви. Скорее о страсти и жизненном удобстве, которые часто противоречат друг другу. Тема, безусловно, международная и благодатная для развития мысли. Но так ли надо эту мысль переносить на большой экран? «Любовник моей жены» - экранизация пьесы жутко популярного и модного французского драматурга Флориана Зеллера, который сам же переписал её в сценарий. Но даже если пропустить этот титр, театральная…
Читать
Andrey Prikazchik 15 ноября 2018, 00:19
приятный во всех отношениях фильм, где есть все составляющие французское счастье. Лирика и страсть, желание и возможность обладать. Влюблённость и… Читать дальше…
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Приложение киноафиши