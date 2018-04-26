Любовник моей жены, 2018

Даниель Отой снял легкую комедию в духе любимых французских фильмов с очаровательным Жераром Депардье («Беглецы», «Невезучие»). Компанию звезде французского кино с русским гражданством составили Адриана Угарте («Пальмы в снегу»), сам Даниель Отой («Девушка на мосту», «Королева Марго») и Сандрин Киберлэн («Маленький Николя», «Квартира»).
Два старых - и по возрасту и по продолжительности дружбы - друга встречаются и делятся событиями своей жизни. Не смотря на то, что они почти одного возраста, выглядят друзья очень по-разному. Один цветет и сияет, согретый бурной страстью к молодой девушке. Другой - сер и тускл под гнетом отношений с давно надоевшей женой.
- Даниель Отой и Жерар Депардье пережили по два развода каждый
- Прошла режиссерская работа Отоя вышла 5 лет назад, в 2013 году
- Фильм стал 224 актерской работой в карьере Депардье
Даниэль очень любит свою жену и наслаждается семейным уютом, но все рушится в один прекрасный день, когда лучший друг Патрик настаивает на парном ужине, на который приводит свою новую девушку. Эмма оказывается молодой красавицей и сразу покоряет нашего героя. И вот он уже не видит перед собой: ни друга, ни обеденного стола, не слышит разговор и полностью окунается в мир собственных фантазий, где видит только ее карие глаза, соблазнительную улыбку и плавные волнующие изгибы.