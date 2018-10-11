Клубаре, 2017

Иван Курский на базе музыкального объединения «Газгольдер» снял уже второй свой фильм. На этот раз нам не будут рассказывать историю самого Газгольдера, а введут в музыкальные приключения с другой стороны. В фильме снялись Баста («Газгольдер: фильм», «Нереальный кастинг»), Михаил Багдасаров («Золушка.ру», «Семейный бизнес»), Евгений Стычкин («Измены», «День Выборов»), Евгения Щербакова («Пятницкий»), Михаил Горевой («Газгольдер: фильм», «Нереальный кастинг»), Скриптонит.
Фильм рассказывает не про музыканта, а про промоутера, который с этими самыми музыкантами и творческим бизнесом и работает. Артур — а именно так зовут нашего героя — находит богатого бизнесмена Цукереберга и «разводит» его на инвестиции в новый модный ночной клуб. Как только бизнесмен дает первый взнос на строительство, дают знать о себе старые проблемы Артура — его задерживают полицейские за старые грехи, да еще и с деньгами. В прочем, с этого проблемы незадачливого промоутера только начинаются, и его ждет еще много непредвиденных сложностей.
- Фильм является продолжением картины "Газгольдер: Фильм"
- Музыку для фильма писал Баста, он же принимал участие в съемках
Праздная жизнь известного промоутера Артура заканчивается, когда на него объявляют охоту менты. Артура ставят на счетчик в самое «горячее» время: он ввязался в большую аферу со строительством модного ночного клуба «Клубаре». Его судьба зависла между тюрьмой, смертью и шансом сорвать реальный джекпот. Проблемы Артура набирают обороты. И его план имеет самую неожиданную развязку.