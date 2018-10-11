Клубаре, 2017

Иван Курский на базе музыкального объединения «Газгольдер» снял уже второй свой фильм. На этот раз нам не будут рассказывать историю самого Газгольдера, а введут в музыкальные приключения с другой стороны. В фильме снялись Баста («Газгольдер: фильм», «Нереальный кастинг»), Михаил Багдасаров («Золушка.ру», «Семейный бизнес»), Евгений Стычкин («Измены», «День Выборов»), Евгения Щербакова («Пятницкий»), Михаил Горевой («Газгольдер: фильм», «Нереальный кастинг»), Скриптонит.

Фильм рассказывает не про музыканта, а про промоутера, который с этими самыми музыкантами и творческим бизнесом и работает. Артур — а именно так зовут нашего героя — находит богатого бизнесмена Цукереберга и «разводит» его на инвестиции в новый модный ночной клуб. Как только бизнесмен дает первый взнос на строительство, дают знать о себе старые проблемы Артура — его задерживают полицейские за старые грехи, да еще и с деньгами. В прочем, с этого проблемы незадачливого промоутера только начинаются, и его ждет еще много непредвиденных сложностей.