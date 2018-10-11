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Клубаре Клубаре
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Клубаре, 2017

2017 / Россия
3.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.2
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Евгений Стычкин в криминальной комедии
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Иван Курский на базе музыкального объединения «Газгольдер» снял уже второй свой фильм. На этот раз нам не будут рассказывать историю самого Газгольдера, а введут в музыкальные приключения с другой стороны. В фильме снялись Баста («Газгольдер: фильм», «Нереальный кастинг»), Михаил Багдасаров («Золушка.ру», «Семейный бизнес»), Евгений Стычкин («Измены», «День Выборов»), Евгения Щербакова («Пятницкий»), Михаил Горевой («Газгольдер: фильм», «Нереальный кастинг»), Скриптонит.

Фильм рассказывает не про музыканта, а про промоутера, который с этими самыми музыкантами и творческим бизнесом и работает. Артур — а именно так зовут нашего героя — находит богатого бизнесмена Цукереберга и «разводит» его на инвестиции в новый модный ночной клуб. Как только бизнесмен дает первый взнос на строительство, дают знать о себе старые проблемы Артура — его задерживают полицейские за старые грехи, да еще и с деньгами. В прочем, с этого проблемы незадачливого промоутера только начинаются, и его ждет еще много непредвиденных сложностей.

- Фильм является продолжением картины "Газгольдер: Фильм"

- Музыку для фильма писал Баста, он же принимал участие в съемках

Праздная жизнь известного промоутера Артура заканчивается, когда на него объявляют охоту менты. Артура ставят на счетчик в самое «горячее» время: он ввязался в большую аферу со строительством модного ночного клуба «Клубаре». Его судьба зависла между тюрьмой, смертью и шансом сорвать реальный джекпот. Проблемы Артура набирают обороты. И его план имеет самую неожиданную развязку.

3.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 октября 2018
Премьера в мире 11 октября 2018
Возраст 18+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Иван Курский
В ролях
Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Евгения Щербакова
Евгения Щербакова
Баста
Баста
Руслан Таркинский
Все актеры и съемочная группа
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Большие бабки – большие проблемы. Но отсутствие денег – проблема тоже не маленькая, особенно в ситуации, когда ты должен половину лимона зелени очень серьезным людям. А клубный работяга Артур должен именно столько. И не какому-то олигарху, а полицейским. Поэтому если он заветные пол-ляма не наскребет, идти ему тропой декабристов в места не столь отдаленные. Артура, однако, такой маршрут не устраивает, к тому же, он нашел заказ всей своей жизни: надо открыть клуб для одной…
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Евгения Амелина 12 октября 2018, 19:35
Не советую, фильм не досмотрели даже до конца. Ушли через 20 минут после начала.
alk2013 15 октября 2018, 01:03
С удовольствием просмотрел весь фильм,разговоры героев в стихотворной форме очень забавляет,фильм не для ценителей глубокой сюжетной линии,это фильм… Читать дальше…
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