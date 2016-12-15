Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен, 2016

В процессе подготовки к празднованию Рождества обитатели маленького итальянского острова посреди Средиземного моря сталкиваются с серьезной проблемой. На острове уже много лет не рождались дети, поэтому некому сыграть роль младенца Христа в обязательной постановке с поклонением волхвов, а мальчик, который играл эту роль раньше, уже непозволительно большой. Есть, разумеется, вариант — «одолжить» младенца у тунисской диаспоры, но они — мусульмане, поэтому эта идея видится многим не совсем каноничной. И тунисцам, и итальянцам. Когда обсуждение заходит в тупик, монахиня Марта и глава тунисской диаспоры Билал (в прошлом — принявший ислам итальянец) решают взять дипломатические переговоры на себя.