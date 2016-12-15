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Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
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Non c'è più religione

Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен, 2016

2016 / Италия
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Рождественская комедия о разногласиях тунисцев и итальянцев
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На маленьком острове в Средиземном море привычное представление о Рождестве находится под угрозой, потому что ребенок, который раньше играл Младенца Иисуса, теперь вырос. Более того, на острове давно не рождались дети, поэтому нужно найти нового ребенка. Мэр хотел бы «заимствовать» ребенка из тунисской общины острова, но между итальянцами и тунисцами плохие отношения из-за разницы в религиях. Чтобы помочь мэру, итальянец, который обратился в ислам, возглавляет тунисскую общину, и Суор Марта, монахиня, которая не хочет нарушать католическую традицию Рождества, берут все вопросы на себя.

- Фильм «Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен» не является продолжением картины «Добро пожаловать на юг», хотя у них один и тот же режиссер и актер, исполняющий главную роль

В процессе подготовки к празднованию Рождества обитатели маленького итальянского острова посреди Средиземного моря сталкиваются с серьезной проблемой. На острове уже много лет не рождались дети, поэтому некому сыграть роль младенца Христа в обязательной постановке с поклонением волхвов, а мальчик, который играл эту роль раньше, уже непозволительно большой. Есть, разумеется, вариант — «одолжить» младенца у тунисской диаспоры, но они — мусульмане, поэтому эта идея видится многим не совсем каноничной. И тунисцам, и итальянцам. Когда обсуждение заходит в тупик, монахиня Марта и глава тунисской диаспоры Билал (в прошлом — принявший ислам итальянец) решают взять дипломатические переговоры на себя.

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 4 января 2018
Премьера в мире 15 декабря 2016
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Лука Миньеро
Лука Миньеро
В ролях
Клаудио Бизио
Клаудио Бизио
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Анджела Финоккьяро
Анджела Финоккьяро
Набиха Аккари
Набиха Аккари
Мехди Мескар
Мехди Мескар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
17:55 от 400 ₽
Киноклуб Эльдар
09:40
Полное расписание и билеты

Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен смотреть онлайн

Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Мэр маленького итальянского островка сталкивается с проблемой: бюджет нужно пополнять, а привлекать туристов совершенно нечем. Раньше местные жители целый год готовили постановку с поклонением волхвов Иисусу, но теперь вся молодежь разъезжается по Европе, и в городе Портобуйо просто не осталось детей, способных изображать эту значимую роль. На куклу они не согласны, поэтому им приходится обратиться к соседям-мусульманам, быстро соглашающимся помочь, но выставляющим массу требований за…
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Roman Svetlov 14 января 2018, 00:01
Забавный фильм. Не шедевр - но хорошая сатира на мультикультурализм. И на то, что итальянские женщины перестали рожать. Впрочем, увы, как и русские.
😄
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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29 декабря 2017 21:48
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«Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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