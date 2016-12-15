Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен, 2016

На маленьком острове в Средиземном море привычное представление о Рождестве находится под угрозой, потому что ребенок, который раньше играл Младенца Иисуса, теперь вырос. Более того, на острове давно не рождались дети, поэтому нужно найти нового ребенка. Мэр хотел бы «заимствовать» ребенка из тунисской общины острова, но между итальянцами и тунисцами плохие отношения из-за разницы в религиях. Чтобы помочь мэру, итальянец, который обратился в ислам, возглавляет тунисскую общину, и Суор Марта, монахиня, которая не хочет нарушать католическую традицию Рождества, берут все вопросы на себя.
- Фильм «Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен» не является продолжением картины «Добро пожаловать на юг», хотя у них один и тот же режиссер и актер, исполняющий главную роль
В процессе подготовки к празднованию Рождества обитатели маленького итальянского острова посреди Средиземного моря сталкиваются с серьезной проблемой. На острове уже много лет не рождались дети, поэтому некому сыграть роль младенца Христа в обязательной постановке с поклонением волхвов, а мальчик, который играл эту роль раньше, уже непозволительно большой. Есть, разумеется, вариант — «одолжить» младенца у тунисской диаспоры, но они — мусульмане, поэтому эта идея видится многим не совсем каноничной. И тунисцам, и итальянцам. Когда обсуждение заходит в тупик, монахиня Марта и глава тунисской диаспоры Билал (в прошлом — принявший ислам итальянец) решают взять дипломатические переговоры на себя.
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