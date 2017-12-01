Все только начинается, 2017

Режиссер Рон Шелтон известен по сериалу «30 событий за 30 лет» и фильмам начала 2000-х «Голливудские копы» и «Проклятый сезон». Главные роли в картине исполнили известные актеры, обладатели «Оскара» Морган Фриман («Малышка на миллион», «Побег из Шоушенка», «Счастливое число Слевина») и Томми Ли Джонс («Беглец», «Люди в черном», «Старикам тут не место»).
«Все только начинается» – это история о Дюке, который когда-то, будучи адвокатом, спасал от тюрьмы влиятельных преступников. Теперь он греется в лучах солнца и женского внимания на курорте Вилла Капри. Но все меняется, когда на «его территории» появляется бывший агент ФБР Лео, который знает его темное прошлое.
- Томми Ли Джонс и Джо Пантольяно уже работали вместе в проектах «Беглец» и «Служители закона»
- Для Гленн Хедли «Все только начинается» стала последней картиной, так как актриса скончалась 8 июля 2017 года в возрасте 62 лет
- Оба актера, Томми Ли Джонс и Морган Фриман, играли в фильмах о Бэтмене. Первый исполнил роль злодея Двуликого в картине 1995 года «Бэтмен навсегда», а второй – изобретателя Люциуса Фокса в трилогии 2005 – 2008 годов «Темный рыцарь».
- Съемочные работы велись летом 2016 года в Нью-Мексико
Некогда блистательный адвокат, защищавший интересы глав самых крупных преступных группировок, и экс-агент ФБР, казалось бы, отошли от дел и живут на вилле Капри, пребывая под программой по защите свидетелей. День за днем они скучают, гоняя мяч на поле для гольфа и перебрасываясь колкими остротами. Но однажды парням придется забыть про свои мелкие дрязги, статус и возраст, чтобы дать отпор мафии.