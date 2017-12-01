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Все только начинается, 2017

2017 / США
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Рон Шелтон известен по сериалу «30 событий за 30 лет» и фильмам начала 2000-х «Голливудские копы» и «Проклятый сезон». Главные роли в картине исполнили известные актеры, обладатели «Оскара»  Морган Фриман («Малышка на миллион», «Побег из Шоушенка», «Счастливое число Слевина») и Томми Ли Джонс («Беглец», «Люди в черном», «Старикам тут не место»).

«Все только начинается» – это история о Дюке, который когда-то, будучи адвокатом, спасал от тюрьмы влиятельных преступников. Теперь он греется в лучах солнца и женского внимания на курорте Вилла Капри. Но все меняется, когда на «его территории» появляется бывший агент ФБР Лео, который знает его темное прошлое.

- Томми Ли Джонс и Джо Пантольяно уже работали вместе в проектах «Беглец» и «Служители закона»

- Для Гленн Хедли «Все только начинается» стала последней картиной, так как актриса скончалась 8 июля 2017 года в возрасте 62 лет

- Оба актера, Томми Ли Джонс и Морган Фриман, играли в фильмах о Бэтмене. Первый исполнил роль злодея Двуликого в картине 1995 года «Бэтмен навсегда», а второй – изобретателя Люциуса Фокса  в трилогии 2005 – 2008 годов «Темный рыцарь».

- Съемочные работы велись летом 2016 года в Нью-Мексико

Некогда блистательный адвокат, защищавший интересы глав самых крупных преступных группировок, и экс-агент ФБР, казалось бы, отошли от дел и живут на вилле Капри, пребывая под программой по защите свидетелей. День за днем они скучают, гоняя мяч на поле для гольфа и перебрасываясь колкими остротами. Но однажды парням придется забыть про свои мелкие дрязги, статус и возраст, чтобы дать отпор мафии.

4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 января 2018
Премьера онлайн 2 апреля 2018
Премьера в мире 1 декабря 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Рон Шелтон
Рон Шелтон
В ролях
Морган Фриман
Морган Фриман
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Рене Руссо
Рене Руссо
Джо Пантольяно
Джо Пантольяно
Гленн Хедли
Гленн Хедли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Все только начинается 6 постеров
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Все только начинается
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Дюк (Морган Фриман) работает управляющим на вилле Капри. Это шикарный дом для престарелых с гольфом, танцами и прочими удовольствиями. Сам Дюк наслаждается вниманием женщин и полным комплектом развлечений. Но на самом деле он уже давно скрывается от мафии. Однажды под рождество преступники всё-таки находят Дюка и пытаются его устранить. И этим беды пожилого ловеласа не заканчиваются. Ровно в это же время на вилле Капри появляется новый постоялец (Томми Ли Джонс) — более мужественный,…
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fqrf 20 января 2018, 11:33
Фильм полная какашка. Как такие фильмы пускают в прокат. Надеюсь кому то мой отзыв будет полезный, чтобы не тратить своё время на это ...
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11 голосов
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саундтрек фильма Все только начинается
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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