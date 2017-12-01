Все только начинается, 2017

Режиссер Рон Шелтон известен по сериалу «30 событий за 30 лет» и фильмам начала 2000-х «Голливудские копы» и «Проклятый сезон». Главные роли в картине исполнили известные актеры, обладатели «Оскара» Морган Фриман («Малышка на миллион», «Побег из Шоушенка», «Счастливое число Слевина») и Томми Ли Джонс («Беглец», «Люди в черном», «Старикам тут не место»).

«Все только начинается» – это история о Дюке, который когда-то, будучи адвокатом, спасал от тюрьмы влиятельных преступников. Теперь он греется в лучах солнца и женского внимания на курорте Вилла Капри. Но все меняется, когда на «его территории» появляется бывший агент ФБР Лео, который знает его темное прошлое.