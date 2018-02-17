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Довлатов Довлатов
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Dovlatov

Довлатов, 2017

2017 / Россия
7.0 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Несколько дней из жизни знаменитого писателя
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Драматический фильм о биографии знаменитого российского писателя Сергея Довлатова снял режиссер Алексей Герман мл. («Бумажный солдат», «Последний поезд»). Главный роли в фильме сыграли популярные российские актеры – Данила Козловский («Тренер», «Легенда №17», «Экипаж»), Елена Лядова («Измены»), Светлана Ходченкова («Любовь в большом городе», «Краткий курс счастливой жизни») и др.

Сюжет драмы «Довлатов» расскажет о нескольких днях жизни выдающегося русского писателя Сергея Довлатова как раз до его вынужденного отъезда в Таллин. История расскажет не только о самом Довлатове, но и о людях, которые его окружали – Иосифе Бродском, дочери, жене, а также жителях Петербурга 1971 года.

- Довлатов не позволял перепечатывать ни одного текста, опубликованного в СССР до 1978 года

- Могила Довлатова находится на кладбище Маунт-Хеброн в Нью-Йорке

- Книги С. Довлатова — «Зона», «Чемодан», «Заповедник», «Рассказы» — включены в перечень 100 книг, рекомендованных Министерством образования и науки России к самостоятельному прочтению школьниками

- Произведения Довлатова переведены более чем на тридцать языков мира. Он — единственный русскоязычный писатель, десять рассказов которого были опубликованы в элитарном журнале «Нью-Йоркер»

- Довлатов страдал алкоголизмом

- «Довлатов» стал участником основного конкурса Берлинале

Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года, сюжет охватывает несколько дней и завершается 8-го ноября. В центре повествования - жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. Эта история не только о Довлатове - она также о людях, благодаря которым он стал великим писателем: будущей жене Елене, дочери, друге Иосифе Бродском, многих других. А еще эта история и о времени, и о Ленинграде, который в то время был центром замечательной литературой и театральной жизни.

7.0 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 марта 2018
Премьера в мире 17 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
В ролях
Елена Лядова
Елена Лядова
Данила Козловский
Данила Козловский
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Пётр Гонсовский
Пётр Гонсовский
Милан Марич
Милан Марич
Все актеры и съемочная группа
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Ему снится Брежнев – и иногда Пина Колада. Брежнев жмет ему руку, предлагает сотрудничество: мол, вместе напишем книгу, будут заоблачные тиражи. После таких предложений Сергей Довлатов просыпается в холодном поту. Впрочем, наяву абсурда тоже хватает – и вот безвестный журналист заштатной заводской газетенки берет интервью у Пушкина, заявляющего о своей неприязни к Блоку по причине религиозных соображений. Как сделать из этого репортаж, полный искреннего социалистического оптимизма,…
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САНСАНЫЧ XXX 1 марта 2018, 20:56
два часа страданий на тему: почему меня не печатают, ведь я же такой клевый?
ira.vladilenovna 3 марта 2018, 10:16
Очень атмосферный фильм, воспринимается как подводные съёмки из-за приглушенности цветов. Довлатов с Бродским бесподобны! А ещё меня поразило то, что… Читать дальше…
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