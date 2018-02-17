Довлатов, 2017

Драматический фильм о биографии знаменитого российского писателя Сергея Довлатова снял режиссер Алексей Герман мл. («Бумажный солдат», «Последний поезд»). Главный роли в фильме сыграли популярные российские актеры – Данила Козловский («Тренер», «Легенда №17», «Экипаж»), Елена Лядова («Измены»), Светлана Ходченкова («Любовь в большом городе», «Краткий курс счастливой жизни») и др.
Сюжет драмы «Довлатов» расскажет о нескольких днях жизни выдающегося русского писателя Сергея Довлатова как раз до его вынужденного отъезда в Таллин. История расскажет не только о самом Довлатове, но и о людях, которые его окружали – Иосифе Бродском, дочери, жене, а также жителях Петербурга 1971 года.
- Довлатов не позволял перепечатывать ни одного текста, опубликованного в СССР до 1978 года
- Могила Довлатова находится на кладбище Маунт-Хеброн в Нью-Йорке
- Книги С. Довлатова — «Зона», «Чемодан», «Заповедник», «Рассказы» — включены в перечень 100 книг, рекомендованных Министерством образования и науки России к самостоятельному прочтению школьниками
- Произведения Довлатова переведены более чем на тридцать языков мира. Он — единственный русскоязычный писатель, десять рассказов которого были опубликованы в элитарном журнале «Нью-Йоркер»
- Довлатов страдал алкоголизмом
- «Довлатов» стал участником основного конкурса Берлинале
Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года, сюжет охватывает несколько дней и завершается 8-го ноября. В центре повествования - жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. Эта история не только о Довлатове - она также о людях, благодаря которым он стал великим писателем: будущей жене Елене, дочери, друге Иосифе Бродском, многих других. А еще эта история и о времени, и о Ленинграде, который в то время был центром замечательной литературой и театральной жизни.