Довлатов, 2017

- Довлатов не позволял перепечатывать ни одного текста, опубликованного в СССР до 1978 года

- Могила Довлатова находится на кладбище Маунт-Хеброн в Нью-Йорке

- Книги С. Довлатова — «Зона», «Чемодан», «Заповедник», «Рассказы» — включены в перечень 100 книг, рекомендованных Министерством образования и науки России к самостоятельному прочтению школьниками

- Произведения Довлатова переведены более чем на тридцать языков мира. Он — единственный русскоязычный писатель, десять рассказов которого были опубликованы в элитарном журнале «Нью-Йоркер»

- Довлатов страдал алкоголизмом

- «Довлатов» стал участником основного конкурса Берлинале