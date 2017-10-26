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Зачетный препод 3 Зачетный препод 3
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Fack ju Göhte 3

Зачетный препод 3, 2017

2017 / Германия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Веселая комедия о школьных годах
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бора Дагтекин («Зачетный препод»,«Турецкий для начинающий») снял продолжение веселой комедии о приключениях бывшего грабителя, который работает учителем. Главные роли в фильме исполнили Элиас ЭмБарек («Кто я»,«Турецкий для начинающий»), Катя Риман («Бандитки»,«Кровь и шоколад») и Йелла Хаазе («Зачетный препод»,«Мужчины в большом городе 2»). 

Сюжет фильма построен вокруг того же Зеки Мюллера, который променял непростое ремесло вора на не менее непростое - учителя. К концу года его ученики окончательно потеряли мотивацию и могут не сдать экзамены, а школе грозит проверка из министерства, что в перспективе может обернуться ее закрытием. Как находчивый Зеки будет исправлять ситуацию?  

- Во время съемок одной из сцен Максу фон Гробену был непреднамеренно имплантирован чип. Из устройства, размещенного Яной Палласке на его шее, не была удалена игла. «Я почувствовал укол в шее, - объясняет Макс фон дер Гробен, - но, скорее по выражению лица Яны понял, что что-то пошло не так».  Йелла Хаазе позитивно относится к данному инциденту: «Макса на самом деле чипировали, а значит, отныне Бора сможет найти его, где бы он ни был»

- Футболисты Давид Алаба и Йозуа Киммих из мюнхенской «Баварии» появились в качестве приглашенных звезд в фильме

- Мини-Купер Ингрид Леймбах-Кнорр стал лоурайдером, был дооснащен гидравлическим насосом и получил способность «подпрыгивать» по передней оси, задней оси и на каждом колесе по отдельности.

- Школьный хор исполнил песню «Единственный миг», - предложенную в качестве гимна Сандрой Хюллер, потому что она была исполнена на ее собственном выпускном в 90-х годах 20 века.

- Съемочная группа фильма потратила два месяца на конструирование летательного аппарата – дрона (а также его запасного экземпляра), с помощью которого можно было перемещаться по территории школы. Зрелищную сцену полета снимали шестью камерами, а также с помощью оснащенного камерой квадрокоптера.

- Создатели фильма легко получили разрешение на съемки в метро одной из важных сцен. Съемки проходили в нерабочие часы, с 01:00 до 04:00 на станции Фротманинг

- Для фильма были специально изготовлены скульптуры динозавров, по завершении съемок были подарены Парку динозавров во Франконии.

- Художники-постановщики расписали фасад граффити и покрасили около 80 внутренних колонн одной из школ характерным синим цветом, знакомым зрителю по предыдущим частям ЗАЧЕТНОГО ПРЕПОДА. Съемки проходили, в основном, во время Пасхи и каникул на Троицу, чтобы не мешать занятиям.

Классному руководителю Зэку Мюллеру достался класс с самыми трудными подростками в Германии. Не проходит и дня, чтобы эти молодые отпрыски чего-нибудь не отмочили. Если бы не криминальное прошлое Зэка, ему бы ни за что с ними не управиться. Но этот год обещает быть особенным. На носу итоговые экзамены, а никто из учеников ни в зуб ногой в материале. А все потому, что накануне с ними побеседовал школьный специалист по профориентации и окончательно отбил у ребят охоту хоть что-то делать. Сумеет ли Зэки помочь ребятам найти мотивацию и вернуть веру в себя?

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 апреля 2018
Премьера в мире 26 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Бора Дагтекин
Бора Дагтекин
В ролях
Элиас ЭмБарек
Элиас ЭмБарек
Катя Риман
Катя Риман
Йелла Хаазе
Йелла Хаазе
Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Макс фон Гробен
Макс фон Гробен
Все актеры и съемочная группа
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Зачетный препод 3
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Нравоучительная немецкая комедия Боры Дагтекина «Зачётный препод» вышла на экраны в 2013 году и произвела настоящий фурор, собрав в прокате около 80 миллионов долларов при скромном бюджете и став одной из самых успешных картин в Германии за всю историю. Тот факт, что сиквелу – быть, не вызывал никаких сомнений, и в 2015 году уже известные герои вернулись на большой экран, повторив кассовый триумф предшественника у себя на родине. И теперь, лента, известная на немецком как Fack…
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olchik_zot 20 апреля 2018, 21:27
Я ходила на первые две части и мне понравились, даже через какое-то время пересматривала дома. От третьей части я просто в восторге... лёгкая комедия… Читать дальше…
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