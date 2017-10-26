Зачетный препод 3, 2017

- Во время съемок одной из сцен Максу фон Гробену был непреднамеренно имплантирован чип. Из устройства, размещенного Яной Палласке на его шее, не была удалена игла. «Я почувствовал укол в шее, - объясняет Макс фон дер Гробен, - но, скорее по выражению лица Яны понял, что что-то пошло не так». Йелла Хаазе позитивно относится к данному инциденту: «Макса на самом деле чипировали, а значит, отныне Бора сможет найти его, где бы он ни был»

- Футболисты Давид Алаба и Йозуа Киммих из мюнхенской «Баварии» появились в качестве приглашенных звезд в фильме

- Мини-Купер Ингрид Леймбах-Кнорр стал лоурайдером, был дооснащен гидравлическим насосом и получил способность «подпрыгивать» по передней оси, задней оси и на каждом колесе по отдельности.

- Школьный хор исполнил песню «Единственный миг», - предложенную в качестве гимна Сандрой Хюллер, потому что она была исполнена на ее собственном выпускном в 90-х годах 20 века.

- Съемочная группа фильма потратила два месяца на конструирование летательного аппарата – дрона (а также его запасного экземпляра), с помощью которого можно было перемещаться по территории школы. Зрелищную сцену полета снимали шестью камерами, а также с помощью оснащенного камерой квадрокоптера.

- Создатели фильма легко получили разрешение на съемки в метро одной из важных сцен. Съемки проходили в нерабочие часы, с 01:00 до 04:00 на станции Фротманинг

- Для фильма были специально изготовлены скульптуры динозавров, по завершении съемок были подарены Парку динозавров во Франконии.

- Художники-постановщики расписали фасад граффити и покрасили около 80 внутренних колонн одной из школ характерным синим цветом, знакомым зрителю по предыдущим частям ЗАЧЕТНОГО ПРЕПОДА. Съемки проходили, в основном, во время Пасхи и каникул на Троицу, чтобы не мешать занятиям.