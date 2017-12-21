Все деньги мира, 2017

Режиссер «Чужого» и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт взялся за экранизацию громкого скандала, который произошел в 1973 году. В фильме «Все деньги мира» он снял таких известных актеров, как Мишель Уильямс («Манчестер у моря», «Остров проклятых», «Горбатая гора», «7 дней и ночей с Мэрилин»), Кевин Спейси(«Малыш на драйве», «Несносные боссы», «Карточный домик», «Подозрительные лица»), которого в итоге заменили на Кристофера Пламмера, и Марк Уолберг («Глубоководный горизонт», «Третий лишний», «Трансформеры: Последний рыцарь»).

В 1973 году внук нефтяного магната Джона Пола Гетти (на тот момент самого богатого человека в мире), Пол Гетти III, был похищен неизвестными, потребовавшими за подростка выкуп в размере $17 миллионов. Неуступчивый миллиардер платить наотрез отказался, тогда похитители выслали ему отрезанное ухо внука, после чего Гетти всё-таки заплатил, но лишь $3 миллиона. В итоге Пол Гетти III был найден на юге Италии, но не смог справиться с психологической травмой и пристрастился к наркотикам.