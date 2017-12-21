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Все деньги мира, 2017

2017 / США
6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Внука самого богатого человека в мире похищают и требуют выкуп.
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Режиссер «Чужого» и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт взялся за экранизацию громкого скандала, который произошел в 1973 году. В фильме «Все деньги мира» он снял таких известных актеров, как Мишель Уильямс («Манчестер у моря», «Остров проклятых», «Горбатая гора», «7 дней и ночей с Мэрилин»), Кевин Спейси(«Малыш на драйве», «Несносные боссы», «Карточный домик», «Подозрительные лица»), которого в итоге заменили на Кристофера Пламмера, и Марк Уолберг («Глубоководный горизонт», «Третий лишний», «Трансформеры: Последний рыцарь»).

В 1973 году внук нефтяного магната Джона Пола Гетти (на тот момент самого богатого человека в мире), Пол Гетти III, был похищен неизвестными, потребовавшими за подростка выкуп в размере $17 миллионов. Неуступчивый миллиардер платить наотрез отказался, тогда похитители выслали ему отрезанное ухо внука, после чего Гетти всё-таки заплатил, но лишь $3 миллиона. В итоге Пол Гетти III был найден на юге Италии, но не смог справиться с психологической травмой и пристрастился к наркотикам.

- Фильм основан на реальных событиях;

- Второй совместный проект Мишель Уильямс и Кевина Спейси, до этого они вместе снимались в драме "Соединенные штаты Лиланда" (2003);

- Из-за сексуального скандала с Кевином Спейси, режиссер принял решение заменить его на Кристофера Пламмера. Все сцены со Спейси были пересняты.

 

Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду – все равно что быть богом. Однако, когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности самого Гетти…

6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 февраля 2018
Премьера онлайн 27 марта 2018
Премьера в мире 21 декабря 2017
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Чарли Шотуэлл
Чарли Шотуэлл
Чарли Пламмер
Чарли Пламмер
Все актеры и съемочная группа
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Все деньги мира
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Фильм рассказывает о семье всемирно известного американского промышленника Гетти (Кристофер Пламмер). В сороковые годы за счёт своей бережливости и расчётливости он сумел сколотить огромное состояние, став одним из первых долларовых миллиардеров. Однако его нежелание тратить лишние деньги распространялось даже и на родных — сыну приходилось самому обеспечивать семью, пока Гетти-старший не дал ему работу. В 1973 году весь мир всколыхнула новость о похищении внука промышленника. Преступники…
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mura2439 24 февраля 2018, 01:35
Один раз точно стоит посмотреть, не разочаруетесь. Чарли Пламмер - супер! Он один держит весь фильм.
Олег 25 февраля 2018, 11:33
1 раз посмотреть можно. Экшена и перестрелок нет.
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