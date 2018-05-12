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Мир принадлежит тебе Мир принадлежит тебе
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Le monde est à toi / The World is Yours

Мир принадлежит тебе, 2018

2018 / Франция
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Криминальная комедия с Венсаном Касселем о том, как сыну приходится вернуться в криминальные дела семьи
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Ромен Гаврас ( «Наш день придет» ) представил криминальный триллер «Мир принадлежит тебе». Главные роли исполнили: Венсан Кассе́ль ( «Чёрный лебедь», «Опасный метод», «Джейсон Борн» ), Изабе́ль Аджан( «Королева Марго», «Последний урок», 
«Камилла Клодель» ), Улая Амамра ( «Божественные» ).

Франсуа зарабатывает на мелкой продаже наркотиков. Занятие героя основано на лучших семейных традициях: его отец мучал Париж крупными аферами, а мать изящным воровством потрошила бюджет лучших бутиков Франции. Сын бастует против криминальных наклонностей родителей, он мечтает о романтичной жизни на берегу моря со своей девушкой и легальном бизнесе. Но мать теряет свое состояние. Чтобы спасти ее, сын запускает последнюю бандитскую авантюру, и криминальная стихия засасывает всю семью. 

- Название фильма- слоган кинобестселлера «Лицо со шрамом»

- Фильм дебютировал на Каннском фестивале 12 мая 2018

- Западные критики поставили фильму высокие оценки.

Криминальный талант он унаследовал от матери, изящно опустошающей лучшие бутики Парижа, и отца, который не так давно наводил шороху на всю Францию. Но на сыне природа явно отдохнула. Молодой человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на Лазурном берегу с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к маме с папой…

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 сентября 2018
Премьера онлайн 21 ноября 2018
Премьера в мире 12 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ромен Гаврас
Ромен Гаврас
В ролях
Карим Леклу
Карим Леклу
Изабель Аджани
Изабель Аджани
Улайя Амамра
Улайя Амамра
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мир принадлежит тебе 4 постера
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Мир принадлежит тебе смотреть онлайн

Мир принадлежит тебе
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Молодой тюфяк по имени Фарес (Карим Леклу) мечтает об одном – открыть свой бизнес по продаже мороженого в Африке. К сожалению, всё вокруг не даёт шансов на осуществление его мечты: он завяз в криминальной среде, общаясь с французскими бандитами, а его родная мать Дэни (Изабель Аджани) – та ещё воровка. Ради того, чтоб покончить с мелкой наркоторговлей и заняться своим легальным делом, он соглашается на одну последнюю сделку с совестью: ему предстоит поехать в Испанию и провернуть…
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Катя Романова 19 сентября 2018, 22:22
Актеры омерзительные.Смореть и блевать.Плюс ещё и титры!!перевода нет!посмотрели 20-ть минут и ушли.Пишу отзывы редко,но этим отзывом я не могла не… Читать дальше…
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14 голосов
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