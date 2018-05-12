Мир принадлежит тебе, 2018

Режиссер Ромен Гаврас ( «Наш день придет» ) представил криминальный триллер «Мир принадлежит тебе». Главные роли исполнили: Венсан Кассе́ль ( «Чёрный лебедь», «Опасный метод», «Джейсон Борн» ), Изабе́ль Аджан( «Королева Марго», «Последний урок»,
«Камилла Клодель» ), Улая Амамра ( «Божественные» ).
Франсуа зарабатывает на мелкой продаже наркотиков. Занятие героя основано на лучших семейных традициях: его отец мучал Париж крупными аферами, а мать изящным воровством потрошила бюджет лучших бутиков Франции. Сын бастует против криминальных наклонностей родителей, он мечтает о романтичной жизни на берегу моря со своей девушкой и легальном бизнесе. Но мать теряет свое состояние. Чтобы спасти ее, сын запускает последнюю бандитскую авантюру, и криминальная стихия засасывает всю семью.
- Название фильма- слоган кинобестселлера «Лицо со шрамом»
- Фильм дебютировал на Каннском фестивале 12 мая 2018
- Западные критики поставили фильму высокие оценки.
Криминальный талант он унаследовал от матери, изящно опустошающей лучшие бутики Парижа, и отца, который не так давно наводил шороху на всю Францию. Но на сыне природа явно отдохнула. Молодой человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на Лазурном берегу с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к маме с папой…