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Сезанн. Портреты жизни
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Cézanne – Portraits of a Life

Сезанн. Портреты жизни, 2017

2017 / Великобритания
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О фильме

Уникальная выставка портретов работы Поля Сезанна – одно из самых обсуждаемых событий художественного мира в этом году. Собрание более полусотни портретов работы художника из коллекций по всему миру открылось в парижском Музее д’Opcэ, прежде чем отправиться на экспозицию в Лондон и Вашингтон. Невозможно оценить искусство XX века, не отдав должное Полю Сезанну, который внес свой вклад в его развитие. При помощи экспертов и кураторов Музея д’Opcэ, Национальной портретной галереи в Лондоне и Национальной художественной галереи в Вашингтоне, а также личной переписки самого художника, этот фильм откроет зрителям не только уникальную выставку, но и мир, возможно, наименее известного из великих постимпрессионистов.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Фил Грабски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сезанн. Портреты жизни 1 постер
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