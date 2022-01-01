Сезанн. Портреты жизни, 2017

Уникальная выставка портретов работы Поля Сезанна – одно из самых обсуждаемых событий художественного мира в этом году. Собрание более полусотни портретов работы художника из коллекций по всему миру открылось в парижском Музее д’Opcэ, прежде чем отправиться на экспозицию в Лондон и Вашингтон. Невозможно оценить искусство XX века, не отдав должное Полю Сезанну, который внес свой вклад в его развитие. При помощи экспертов и кураторов Музея д’Opcэ, Национальной портретной галереи в Лондоне и Национальной художественной галереи в Вашингтоне, а также личной переписки самого художника, этот фильм откроет зрителям не только уникальную выставку, но и мир, возможно, наименее известного из великих постимпрессионистов.