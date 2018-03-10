Апгрейд, 2018

Режиссёр фильма «Астрал 3», а также актёр, продюсер и сценарист нескольких частей «Пилы» Ли Уоннелл представляет свой новый режиссёрский проект «Апгрейд». Австралийская картина не может похвастаться именитыми актёрами, но вы могли видеть сыгравшего в ней Логана Маршалла-Грина в лентах «Через Вселенную», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Прометей».

Фильм «Апгрейд» расскажет историю технофоба Грея, который живёт в недалёком будущем. Однажды на него вместе с женой нападает местная банда, в результате чего женщина погибает, а сам Грей оказывается парализованным. Но он решает отомстить и при помощи экспериментального импланта не просто становится на ноги, но и обретает новые способности.