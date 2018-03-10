Апгрейд, 2018

Режиссёр фильма «Астрал 3», а также актёр, продюсер и сценарист нескольких частей «Пилы» Ли Уоннелл представляет свой новый режиссёрский проект «Апгрейд». Австралийская картина не может похвастаться именитыми актёрами, но вы могли видеть сыгравшего в ней Логана Маршалла-Грина в лентах «Через Вселенную», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Прометей».
Фильм «Апгрейд» расскажет историю технофоба Грея, который живёт в недалёком будущем. Однажды на него вместе с женой нападает местная банда, в результате чего женщина погибает, а сам Грей оказывается парализованным. Но он решает отомстить и при помощи экспериментального импланта не просто становится на ноги, но и обретает новые способности.
- Бюджет картины составил 5 миллионов долларов.
- В одной из сцен можно обнаружить рисунок куклы из «Пилы» на стене. Эта отсылка появилась в «Апгрейде», так как режиссёр фильм Ли Уоннелл является автором сценария и актёром нескольких фильмов саги. Также на одной из дверей в кадре написано «Джей Ван», что является посвящением режиссёру «Пилы» Джеймсу Вану.
- Изначально фильм назывался «СТЕМ»
В недалеком будущем технологии контролируют все процессы жизни человечества. Когда технофоб Грей теряет в результате нападения банды отморозков жену, а сам оказывается парализованным, его единственной надеждой на отмщение становится новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант «стем» не только ставит Грея на ноги, но наделяет его суперсовременным кибер-мозгом и сверхчеловеческими способностями.