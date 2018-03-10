Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Апгрейд Апгрейд
Киноафиша Фильмы Апгрейд
Upgrade

Апгрейд, 2018

2018 / Австралия
8.0 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Фантастический фильм о том, как парализованный герой мстит за убийство жены
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр фильма «Астрал 3», а также актёр, продюсер и сценарист нескольких частей «Пилы» Ли Уоннелл представляет свой новый режиссёрский проект «Апгрейд». Австралийская картина не может похвастаться именитыми актёрами, но вы могли видеть сыгравшего в ней Логана Маршалла-Грина в лентах «Через Вселенную», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Прометей».

Фильм «Апгрейд» расскажет историю технофоба Грея, который живёт в недалёком будущем. Однажды на него вместе с женой нападает местная банда, в результате чего женщина погибает, а сам Грей оказывается парализованным. Но он решает отомстить и при помощи экспериментального импланта не просто становится на ноги, но и обретает новые способности.

- Бюджет картины составил 5 миллионов долларов.

- В одной из сцен можно обнаружить рисунок куклы из «Пилы» на стене. Эта отсылка появилась в «Апгрейде», так как режиссёр фильм Ли Уоннелл является автором сценария и актёром нескольких фильмов саги. Также на одной из дверей в кадре написано «Джей Ван», что является посвящением режиссёру «Пилы» Джеймсу Вану.

- Изначально фильм назывался «СТЕМ»

В недалеком будущем технологии контролируют все процессы жизни человечества. Когда технофоб Грей теряет в результате нападения банды отморозков жену, а сам оказывается парализованным, его единственной надеждой на отмщение становится новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант «стем» не только ставит Грея на ноги, но наделяет его суперсовременным кибер-мозгом и сверхчеловеческими способностями.

8.0 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 ноября 2018
Премьера онлайн 1 января 2019
Премьера в мире 10 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ли Уоннелл
Ли Уоннелл
В ролях
Логан Маршалл-Грин
Логан Маршалл-Грин
Ричард Анастасиос
Ричард Анастасиос
Ричард Коуторн
Ричард Коуторн
Линда Кроппер
Линда Кроппер
Стив Даниелсен
Стив Даниелсен
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Посторонние
Посторонние (2021)
5.230769
Скайлайн 2
Скайлайн 2 (2017)
5.6190476
Человек-невидимка
Человек-невидимка (2020)
6.9180326
Фильм находится в подборках
Фильмы про будущее Фильмы про будущее
Фильмы про жестокость Фильмы про жестокость
Фильмы про искусственный интеллект Фильмы про искусственный интеллект
Фильмы про хакеров Фильмы про хакеров
Фантастические боевики Фантастические боевики
Фильмы про роботов Фильмы про роботов
Постер фильма Апгрейд 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Апгрейд смотреть онлайн

Апгрейд

Похожие фильмы онлайн

Скайлайн 2
 
Человек-невидимка
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В мире будущего, где машины и искусственный интеллект стали неотъемлемой частью деятельности любого человека, живёт ретроград Грей Трейс (Логан Маршалл-Грин). Он ремонтирует старые машины и всё ещё не хочет следовать за прогрессом. Но после аварии и нападения преступников, повлекших гибель его девушки, Грей оказывается парализован. И единственный шанс снова стать полноценным человеком и отомстить за возлюбленную — экспериментальный микрочип Стем, который помогает ему управлять телом и…
Читать
ogladina.yulia 18 ноября 2018, 15:12
В инете давным-давно уже этот фильм есть в хорошем качестве. Ну месяца два назад точно посмотрели.
Анастасия Долгих 30 октября 2018, 09:50
Хороший фильм для любителей антиутопий и фантастики
Отзывы Написать
112 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Апгрейд
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ли Уоннелл поставит сиквел-сериал хитового боевика «Апгрейд» В центре сюжета окажется новый герой и старая технология. 
Написать
29 мая 2020 10:04
«Джон Уик» и «Крепкий орешек» вошли в рейтинг лучших боевиков Рекомендации экшнов для карантина.
Написать
25 мая 2020 09:41
Джейсон Блум и Ли Уоннелл готовы увеличить бюджет сиквела культового "Апгрейда" Снять сиквел позволяют даже скромные сборы.
Написать
27 февраля 2020 12:30
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши