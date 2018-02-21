Быть Астрид Линдгрен, 2018

Постоянная участница Берлинского кинофестиваля и обладательница наград за фильмы «Мыло» и «Семья Рейнвальд», режиссёр Пернилла Фишер Кристенсен, представила свой новый фильм «Быть Астрид Линдгрен», основанный на жизни известной детской писательницы. В картине снялись в основном малоизвестные шведско-датские актёры, среди которых особенно выделяется исполнительница главной роли Альба Аугуст, которую можно увидеть также в телесериале «Дождь».
Картина «Быть Астрид Линдгрен» приоткроет завесу тайн над жизнью популярной во всём мире писательницы, подарившей нам таких героев, как Карлсон и Пеппи Длинныйчулок. Фильм расскажет о ранних годах Астрид, которая мечтала писать книги и ради осуществления своей мечты решилась разрушить общественные стереотипы.
- «Быть Астрид Линдгрен» был показан на МКФ в Берлине в рамках программы Special Gala.
- Идея снять фильм «Быть Астрид Линдгрен» появилась у режиссёра Перниллы Фишер Кристенсен после того, как она прочла заметку о юных года Астрид Линдрген в газете и о рождении в Копенгагене сына в газете.
- Исполнительница главной роли Альба Аугуст является дочерью режиссёра Билли Аугуста.
- Сценарий вместе с Перниллой Фишер Кристенсен писал её муж Ким Фупц Окесон, который является детским писателем, как и сама Астрид Линдгрен.
Сюжет картины повествует о событиях жизни Астрид Линдгрен, благодаря которым она стала любимой во всем мире писательницей. Несмотря на ожидания семьи и религиозное воспитание, юная Астрид решила нарушить законы общества и следовать велению сердца.