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Быть Астрид Линдгрен Быть Астрид Линдгрен
Киноафиша Фильмы Быть Астрид Линдгрен
Becoming Astrid / Unga Astrid

Быть Астрид Линдгрен, 2018

2018 / Швеция
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Фильм о детстве знаменитой шведской писательницы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Постоянная участница Берлинского кинофестиваля и обладательница наград за фильмы «Мыло» и «Семья Рейнвальд», режиссёр Пернилла Фишер Кристенсен, представила свой новый фильм «Быть Астрид Линдгрен», основанный на жизни известной детской писательницы. В картине снялись в основном малоизвестные шведско-датские актёры, среди которых особенно выделяется исполнительница главной роли Альба Аугуст, которую можно увидеть также в телесериале «Дождь».

Картина «Быть Астрид Линдгрен» приоткроет завесу тайн над жизнью популярной во всём мире писательницы, подарившей нам таких героев, как Карлсон и Пеппи Длинныйчулок. Фильм расскажет о ранних годах Астрид, которая мечтала писать книги и ради осуществления своей мечты решилась разрушить общественные стереотипы.

- «Быть Астрид Линдгрен» был показан на МКФ в Берлине в рамках программы Special Gala.

- Идея снять фильм «Быть Астрид Линдгрен» появилась у режиссёра Перниллы Фишер Кристенсен после того, как она прочла заметку о юных года Астрид Линдрген в газете и о рождении в Копенгагене сына в газете.

- Исполнительница главной роли Альба Аугуст является дочерью режиссёра Билли Аугуста.

- Сценарий вместе с Перниллой Фишер Кристенсен писал её муж Ким Фупц Окесон, который является детским писателем, как и сама Астрид Линдгрен.

 

Сюжет картины повествует о событиях жизни Астрид Линдгрен, благодаря которым она стала любимой во всем мире писательницей. Несмотря на ожидания семьи и религиозное воспитание, юная Астрид решила нарушить законы общества и следовать велению сердца.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 ноября 2018
Премьера в мире 21 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Пернилла Фишер Кристенсен
Пернилла Фишер Кристенсен
В ролях
Мария Бонневи
Мария Бонневи
Бьёрн Густафссон
Бьёрн Густафссон
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм
Хенрик Рафаелсен
Хенрик Рафаелсен
Альба Аугуст
Альба Аугуст
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Быть Астрид Линдгрен 4 постера
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Быть Астрид Линдгрен смотреть онлайн

Быть Астрид Линдгрен
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Астрид (Альба Аугуст) было всего шестнадцать, когда ей предложили стать помощницей Райнхольда Блумберга (Хенрик Рафаелсен), главного редактора в местной газете. К слову, редактор – отец подруги Астрид и еще шестерых детей. Мужчина, пребывает в затянувшемся разводе со второй женой, но скоро, у него появится восьмой ребенок – мальчик по имени Лассе, его родит Астрид в восемнадцать лет, и надеяться на помощь любимого мужчины девушке не пришлось. До того, как стать всемирно известной…
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Angélika Ivanova 27 октября 2019, 00:47
Отличные актерские работы. Альба Аугуст просто великолепна, очень органична. Ни единой секунды неловкости как зрителя. Веришь во все происходящее на… Читать дальше…
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14 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
 «Быть Астрид Линдгрен» выйдет в прокат 1 ноября Фильм режиссера Перниллы Фишер Кристенсен, представленный на Берлинале-2018, стал настоящим открытием фестиваля. Картина рассказывает о молодых годах всемирно известной шведской писательницы Астрид
Написать
26 февраля 2018 16:10
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