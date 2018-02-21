Быть Астрид Линдгрен, 2018

Постоянная участница Берлинского кинофестиваля и обладательница наград за фильмы «Мыло» и «Семья Рейнвальд», режиссёр Пернилла Фишер Кристенсен, представила свой новый фильм «Быть Астрид Линдгрен», основанный на жизни известной детской писательницы. В картине снялись в основном малоизвестные шведско-датские актёры, среди которых особенно выделяется исполнительница главной роли Альба Аугуст, которую можно увидеть также в телесериале «Дождь».

Картина «Быть Астрид Линдгрен» приоткроет завесу тайн над жизнью популярной во всём мире писательницы, подарившей нам таких героев, как Карлсон и Пеппи Длинныйчулок. Фильм расскажет о ранних годах Астрид, которая мечтала писать книги и ради осуществления своей мечты решилась разрушить общественные стереотипы.