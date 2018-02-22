Рубеж, 2017

Режиссёром проекта «Рубеж» стал Дмитрий Тюрин («Жажда», «Ласточкино гнездо»). Главные роли в картине исполнили такие актёры, как Павел Прилучный («Мажор», «Любовь с ограничениями»), Кристина Бродская («Душа шпиона»), Стас Дужников («Снежный ангел», «Турецкий гамбит»), Виктор Добронравов («О чём говорят мужчины») и другие.
В центре сюжета ленты «Рубеж» окажется Михаил, который всю свою жизнь обходился без любви. Но в один прекрасный день он встречает ту самую девушку, ради которой он готов на всё, и это изменит всё. Чтобы доказать свои чувства любимой, Михаил обретает способность перемещения во времени. В итоге он попадает в то время, когда ещё не было гаджетов и кредитных карт, и ежедневно погибали люди. Там ему предстоит пройти опасный квест, ценой которого станет его жизнь и возвращение в настоящее.
- Изначально фильм «Рубеж» носил название «Невский пятачок»
- Фильм снимался в Санкт-Петербурге и Серпуховской области, а сцены боёв были отсняты в Подмосковье
- Съёмочный процесс картины «Рубеж» составил 55 дней
- Сценарист фильма Александр Шевцов является автором обеих частей дилогии «Мы из будущего»
- Продюсерами ленты выступили Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Александр Бондарев и Павел Степанов
У Михаила есть все. Все кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и все чего он добился в этой жизни рушится в один миг.
Не все умеют любить. Не каждому дано любить…
Чтобы обрести право на любовь Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.