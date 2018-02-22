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Рубеж Рубеж
Киноафиша Фильмы Рубеж

Рубеж, 2017

2017 / Россия
6.1 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Герой Павла Прилучного перемещается во времени и оказывается на Невском пятачке во время прорыва Блокады
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром проекта «Рубеж» стал Дмитрий Тюрин («Жажда», «Ласточкино гнездо»). Главные роли в картине исполнили такие актёры, как Павел Прилучный («Мажор», «Любовь с ограничениями»), Кристина Бродская («Душа шпиона»), Стас Дужников («Снежный ангел», «Турецкий гамбит»), Виктор Добронравов («О чём говорят мужчины») и другие.

В центре сюжета ленты «Рубеж» окажется Михаил, который всю свою жизнь обходился без любви. Но в один прекрасный день он встречает ту самую девушку, ради которой он готов на всё, и это изменит всё. Чтобы доказать свои чувства любимой, Михаил обретает способность перемещения во времени. В итоге он попадает в то время, когда ещё не было гаджетов и кредитных карт, и ежедневно погибали люди. Там ему предстоит пройти опасный квест, ценой которого станет его жизнь и возвращение в настоящее.

 

- Изначально фильм «Рубеж» носил название «Невский пятачок»

- Фильм снимался в Санкт-Петербурге и Серпуховской области, а сцены боёв были отсняты в Подмосковье

- Съёмочный процесс картины «Рубеж» составил 55 дней

- Сценарист фильма Александр Шевцов является автором обеих частей дилогии «Мы из будущего»

- Продюсерами ленты выступили Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Александр Бондарев и Павел Степанов

У Михаила есть все. Все кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и все чего он добился в этой жизни рушится в один миг.
Не все умеют любить. Не каждому дано любить…   
Чтобы обрести право на любовь Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.

 

6.1 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 февраля 2018
Премьера онлайн 21 августа 2019
Премьера в мире 22 февраля 2018
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Тюрин
Дмитрий Тюрин
В ролях
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Кристина Бродская
Кристина Бродская
Александр Коршунов
Александр Коршунов
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рубеж 3 постера
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Рубеж
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Бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) занимается добычей песка. Его компания получила выгодный контракт, и молодой человек не собирается выпускать сделку из рук. Не останавливает бизнесмена и то, что добыча песка ведется на месте, где в годы Великой Отечественной Войны шли ожесточенные бои за Ленинград. В погибших на Невском пяточке солдатах бизнесмен не видит людей, достойных памяти и уважения. Михаила мало интересуют их останки, до сих пор покоящиеся на месте сражений. Но вскоре его жизнь сильно…
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Александр Шибанов 3 марта 2018, 13:24
Удовольствия от просмотра не получил. Попытка повторить успех «Мы из будущего» на мой взгляд не удалась. Компьютерная графика местами откровенно… Читать дальше…
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