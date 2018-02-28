Ограбление в ураган, 2017

Режиссёр фильмов «Три икса» и «Я, Алекс Кросс» Роб Коэн выпускает свою новую картину «Категория 5». В картине снялись Тоби Кеббел («Конг: Остров черепа», «Варкрафт»), Бен Кросс («Звёздный путь»), а также звёзды сериалов: Мэгги Грейс («Остаться в живых»), Райан Квантен («Настоящая кровь»), Ралф Айенсон («Шерлок», «Игра престолов») и другие.

В центре сюжета фильма «Ограбление в ураган» окажется банда преступников. Они планируют ограбить казначество США, однако в это самое время на страну обрушивается ураган пятой категории.