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Ограбление в ураган Ограбление в ураган
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The Hurricane Heist

Ограбление в ураган, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Дерзкое ограбление, ураган не помеха!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр фильмов «Три икса» и «Я, Алекс Кросс» Роб Коэн выпускает свою новую картину «Категория 5». В картине снялись Тоби Кеббел («Конг: Остров черепа», «Варкрафт»), Бен Кросс («Звёздный путь»), а также звёзды сериалов: Мэгги Грейс («Остаться в живых»), Райан Квантен («Настоящая кровь»), Ралф Айенсон («Шерлок», «Игра престолов») и другие.

В центре сюжета фильма «Ограбление в ураган» окажется банда преступников. Они планируют ограбить казначество США, однако в это самое время на страну обрушивается ураган пятой категории.

 

- Бюджет фильма «Ограбление в ураган» составил 50 миллионов долларов

- В 2014 году вышел фильм с таким же англоязычным названием («Category 5»), снял который Роб Кинг. Режиисёра фильма 2017 года также зовут Роб

- Съемки фильма проходили в Болгарии в летом и осенью 2016 года.

На побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем временем банда воров планирует идеальное ограбление: украсть 600 миллионов долларов из казначейства США, воспользовавшись стихийным бедствием как прикрытием.  Но когда разбушевавшийся ураган усиливается до смертельно опасной Категории 5,  тщательно продуманный план ограбления века трещит по швам...

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера онлайн 28 августа 2018
Премьера в мире 28 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Роб Коэн
Роб Коэн
В ролях
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Райан Квантен
Райан Квантен
Ралф Айнесон
Ралф Айнесон
Бен Кросс
Бен Кросс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ограбление в ураган 3 постера
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Ограбление в ураган
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Пока на американское побережье надвигается ураган, небольшая группа воров начинает свой дерзкий план ограбления. Маленький городок, через который проезжают фуры с деньгами, предназначенными для уничтожения в местном казначействе, становится идеальным местом преступления. Пока местное население экстренно эвакуируется, грабители вырубают связь и другие способы связаться с внешним миром. Но троица - метеоролог Уилл, федеральный агент Кейси и бывший военный, а теперь спившийся автомеханик Бриз, -…
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Petr Kochnev 15 марта 2018, 11:26
Это наверное, самый невнятный фильм, который я посмотрел за последний год:(((. Хочется, чтобы кино шло без звука, потому что запредельно тупые… Читать дальше…
SKY 15 марта 2018, 09:29
Задумка хорошоя, реализация убогая. Даже унылый Пассажир какой то более реальный)
5/10 - скорее нет
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