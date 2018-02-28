Ограбление в ураган, 2017

Режиссёр фильмов «Три икса» и «Я, Алекс Кросс» Роб Коэн выпускает свою новую картину «Категория 5». В картине снялись Тоби Кеббел («Конг: Остров черепа», «Варкрафт»), Бен Кросс («Звёздный путь»), а также звёзды сериалов: Мэгги Грейс («Остаться в живых»), Райан Квантен («Настоящая кровь»), Ралф Айенсон («Шерлок», «Игра престолов») и другие.
В центре сюжета фильма «Ограбление в ураган» окажется банда преступников. Они планируют ограбить казначество США, однако в это самое время на страну обрушивается ураган пятой категории.
- Бюджет фильма «Ограбление в ураган» составил 50 миллионов долларов
- В 2014 году вышел фильм с таким же англоязычным названием («Category 5»), снял который Роб Кинг. Режиисёра фильма 2017 года также зовут Роб
- Съемки фильма проходили в Болгарии в летом и осенью 2016 года.
На побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем временем банда воров планирует идеальное ограбление: украсть 600 миллионов долларов из казначейства США, воспользовавшись стихийным бедствием как прикрытием. Но когда разбушевавшийся ураган усиливается до смертельно опасной Категории 5, тщательно продуманный план ограбления века трещит по швам...
5/10 - скорее нет