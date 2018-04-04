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Дыши во мгле Дыши во мгле
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Dans la brume / Just a Breath Away

Дыши во мгле, 2018

2018 / Франция
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Родители отправляются на поиски своей дочери в Париже, окутанном ядовитым туманом
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фантастический фильм режиссера Дэниэла Роби («Версаль»), где одну из главных ролей сыграла русская актриса Ольга Куриленко («Обливион», «Город мечты»), а также Ромен Дюрис («Париж», «Мольер»). 

Фильм переносит зрителя в альтернативную реальность, где Париж окутал таинственный туман, который убивает всех, кто в него попадает. Немногие выжившие прячутся на верхних этажах небоскребов, отрезанные от остального мира. На фоне общей драмы развивается и личная - семейная пара с больной дочерью находится в укрытии, но ребенку нужны лекарства, и родителям нужно найти выход. 

- Съемки фильма проходили с 13 февраля по 19 апреля 2017 года в Сент-Уан-л’Омоне. Съемки сцен в помещениях проводились на студии Bry-sur-Marne

- Фильм был анонсирован еще в 2011 году

- Фильм стал режиссерским дебютом Дэниела Роби, он пытался представить, как бы выглядел реальный Париж, заполненный смертоносным туманом

- Ромен Дюрис для съемок в фильме занимался боксом и бегал в противогазе

После страшного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в гущу смертельно опасной мглы.

7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 апреля 2018
Премьера онлайн 30 сентября 2019
Премьера в мире 4 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Дэниэл Роби
Дэниэл Роби
В ролях
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Фантина Ардуин
Фантина Ардуин
Мишель Робен
Мишель Робен
Анна Гейлор
Анна Гейлор
Все актеры и съемочная группа
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Дыши во мгле
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за 1 рубль
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В Париже происходит землетрясение, которое приводит к выбросу из-под земли токсичного газа, убивающего все на своем пути. В лучших традициях зомби апокалипсиса, выжить удается только тем, кто успел забраться повыше. Но, например, у таких семей, как у Анны и Мэттью, особого выбора и нет - их дочь Сара из-за специфической болезни живет в изолированной камере, как до этого и главная героиня фильма «Весь этот мир». Поэтому им приходится выживать не только за себя, но и за нее. Они…
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dk 30 апреля 2018, 14:46
Довольно неплохо. Сюжет простецкий, но динамичный, складный и не затянутый. Все время что-то происходит поэтому смотреть не скучно и интересно, что будет дальше. В общем посмотреть можно.
Maria Minaeva 29 апреля 2018, 08:36
Для французского кино в стили катастрофа очен ОЧЕНЬ неплохо. Это не их жанр, но я не пожалела, что провела 1.5 часа за его простмотром.
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19 апреля 2018 11:14
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