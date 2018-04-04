Дыши во мгле, 2018

Фантастический фильм режиссера Дэниэла Роби («Версаль»), где одну из главных ролей сыграла русская актриса Ольга Куриленко («Обливион», «Город мечты»), а также Ромен Дюрис («Париж», «Мольер»).
Фильм переносит зрителя в альтернативную реальность, где Париж окутал таинственный туман, который убивает всех, кто в него попадает. Немногие выжившие прячутся на верхних этажах небоскребов, отрезанные от остального мира. На фоне общей драмы развивается и личная - семейная пара с больной дочерью находится в укрытии, но ребенку нужны лекарства, и родителям нужно найти выход.
- Съемки фильма проходили с 13 февраля по 19 апреля 2017 года в Сент-Уан-л’Омоне. Съемки сцен в помещениях проводились на студии Bry-sur-Marne
- Фильм был анонсирован еще в 2011 году
- Фильм стал режиссерским дебютом Дэниела Роби, он пытался представить, как бы выглядел реальный Париж, заполненный смертоносным туманом
- Ромен Дюрис для съемок в фильме занимался боксом и бегал в противогазе
После страшного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в гущу смертельно опасной мглы.