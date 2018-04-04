Дыши во мгле, 2018

- Съемки фильма проходили с 13 февраля по 19 апреля 2017 года в Сент-Уан-л’Омоне. Съемки сцен в помещениях проводились на студии Bry-sur-Marne

- Фильм был анонсирован еще в 2011 году

- Фильм стал режиссерским дебютом Дэниела Роби, он пытался представить, как бы выглядел реальный Париж, заполненный смертоносным туманом

- Ромен Дюрис для съемок в фильме занимался боксом и бегал в противогазе