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Красотка на всю голову Красотка на всю голову
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I Feel Pretty

Красотка на всю голову, 2018

2018 / США
7.6 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Ударившись головой, девушка обретает феноменальную уверенность в себе
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«Красотка на всю голову» - режиссерский полнометражный дебют Марка Силверштейна и Эбби Кон. Двадцать лет назад они сняли свой первый короткометражный фильм «Феирфакс Фанданго» и с тех пор работали только в качестве сценаристов и продюсеров. Среди их работ: «В активном поиске», «День святого Валентина», «Обещать – не значит жениться» и многие другие. 

В основе «Красотки» лежит история Рене Беннет (Эми Шумер). Молодая девушка никак не может найти себе место: ходит в спортзал, покупает одежду онлайн, пытается знакомиться с мужчинами через сайты знакомств и все от того, что Рене не считает себя красавицей. Так, потеряв равновесие на велотренажере, девушка падает и сильно ударяется головой. Вот тут и начинаются приключения.

- Фильм «Красотка на всю голову» стал режиссерским дебютом сценаристов Эбби Кон и Марка Сильверштейна, которые известны по фильмам «Клятва», «Обещать — не значит жениться» и др. 

- Это 14я роль Эми Шумер. Однако она успела попробовать себя не только как актриса, но и побывала сценаристом, режиссером и продюсером.

- Актриса прославилась как стендапер, а широкую известность обрела после выхода скетч-шоу «Внутри Эми Шумер».

Ее жизнь состояла из бесконечных диет и занятий фитнесом. Попытка засчитана, подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Ударившись головой, девушка обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову.

7.6 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 июня 2018
Премьера онлайн 20 июля 2018
Премьера в мире 19 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Эбби Кон
Эбби Кон
В ролях
Эми Шумер
Эми Шумер
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Том Хоппер
Том Хоппер
Лорен Хаттон
Лорен Хаттон
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Все актеры и съемочная группа
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Красотка на всю голову
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Наша рецензия
Ну, что, девочки, не успели похудеть к лету? Тогда успевайте вправить себе к пляжному сезону мозги. Бодипозитив, уверенность в себе и всё такое. Специально для вас 7 июня даже просветительское кино выходит. Называется «Красотка на всю голову». И, знаете, этот локализованный заголовок мне нравится куда больше, чем оригинальный «I Feel Pretty». Потому что наш, российский, обещает вам поучительную комедию. А их, американский, звучит как какой-то мотивирующий хэштег, который…
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nezhnaya9 9 июня 2018, 20:33
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Даша Снежок - Н. Новгород 7 июня 2018, 23:31
Приятный, забавный фильм на один раз. Особенно понравится блондинкам - пышечкам.
:)
Уверенность в себе - наше все, девчонки. И - искренность! … Читать дальше…
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