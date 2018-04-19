Красотка на всю голову, 2018

«Красотка на всю голову» - режиссерский полнометражный дебют Марка Силверштейна и Эбби Кон. Двадцать лет назад они сняли свой первый короткометражный фильм «Феирфакс Фанданго» и с тех пор работали только в качестве сценаристов и продюсеров. Среди их работ: «В активном поиске», «День святого Валентина», «Обещать – не значит жениться» и многие другие.

В основе «Красотки» лежит история Рене Беннет (Эми Шумер). Молодая девушка никак не может найти себе место: ходит в спортзал, покупает одежду онлайн, пытается знакомиться с мужчинами через сайты знакомств и все от того, что Рене не считает себя красавицей. Так, потеряв равновесие на велотренажере, девушка падает и сильно ударяется головой. Вот тут и начинаются приключения.