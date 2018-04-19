Красотка на всю голову, 2018

«Красотка на всю голову» - режиссерский полнометражный дебют Марка Силверштейна и Эбби Кон. Двадцать лет назад они сняли свой первый короткометражный фильм «Феирфакс Фанданго» и с тех пор работали только в качестве сценаристов и продюсеров. Среди их работ: «В активном поиске», «День святого Валентина», «Обещать – не значит жениться» и многие другие.
В основе «Красотки» лежит история Рене Беннет (Эми Шумер). Молодая девушка никак не может найти себе место: ходит в спортзал, покупает одежду онлайн, пытается знакомиться с мужчинами через сайты знакомств и все от того, что Рене не считает себя красавицей. Так, потеряв равновесие на велотренажере, девушка падает и сильно ударяется головой. Вот тут и начинаются приключения.
- Фильм «Красотка на всю голову» стал режиссерским дебютом сценаристов Эбби Кон и Марка Сильверштейна, которые известны по фильмам «Клятва», «Обещать — не значит жениться» и др.
- Это 14я роль Эми Шумер. Однако она успела попробовать себя не только как актриса, но и побывала сценаристом, режиссером и продюсером.
- Актриса прославилась как стендапер, а широкую известность обрела после выхода скетч-шоу «Внутри Эми Шумер».
Ее жизнь состояла из бесконечных диет и занятий фитнесом. Попытка засчитана, подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Ударившись головой, девушка обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову.
:)
Уверенность в себе - наше все, девчонки. И - искренность! … Читать дальше…