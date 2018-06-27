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Убийца 2. Против всех Убийца 2. Против всех
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Убийца 2. Против всех, 2017

2017 / США / Италия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сиквел фильма Дэнни Вильнева «Убийца» доверили снимать итальянскому режиссеру Стефано Соллима (сериал «Гоммора»). В ролях появятся как исполнители главных ролей в «Убийце», такие как Джош Бролин, Джеффри Донован и Бенисио Дель Торо, так и новые лица – Изабела Монер, Кэтрин Кинер,  Мануэль Рульфо.

Фильм «Убийца 2. Против всех» расскажет о том, что случилось после теракта, совершенного группой исламистов в Мексике. Американское правительство объявляет войну наркокартелям  и фактически приравнивает их к террористическим организациям. При таком раскладе в дело необходимо включиться сотрудникам ЦРУ, которые начинают проводить собственные операции, и обращаются к известным героям для решения проблемы. 

- Сиквел фильма Дэнни Вильнева "Убийца"

- Героиня Эмили Блант не появляетс в сиквеле картины

- На роль режиссера был утвержден Джереми Солнье, но он выбыл из-за конфликтов со студией

- Дэнни Вильнев снимать сиквел отказался, так как сконцентрировался на работе над "Бегущим по лезвию" и "Прибытием"

- Изабела Монер ради роли в фильме остригла свои длинные волосы и передала их на благотворительность

Американское правительство решает причислить наркокартели к террористическим организациям после теракта, совершенного группой исламистов в Мексике.
Оно просит агентов ЦРУ провести операцию, которая привела бы к войне наркокартелей.

 

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 июня 2018
Премьера онлайн 24 сентября 2018
Премьера в мире 27 июня 2018
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Стефано Соллима
Стефано Соллима
В ролях
Джош Бролин
Джош Бролин
Изабела Монер
Изабела Монер
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Джеффри Донован
Джеффри Донован
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убийца 2. Против всех 6 постеров
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Убийца 2. Против всех
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Наша рецензия
При расследовании террористического акта, совершенного на территории США, спецслужбы выходят на мексиканские наркокартели. Личности всех преступников еще не установлены, но ЦРУ уже знает, что надо делать. Мэтт Грейвер (Джош Бролин) предлагает развязать войну между картелями. Нужен только повод. Его не стали долго ждать и смастерили сами. Люди Грейвера похищают Изабель (Изабела Монер), 16-летнюю дочь одного из наркобаронов. Осуществить похищение им помогает хороший знакомый Грейвера –…
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Виталий Трофимов 10 июля 2018, 02:16
Отличный фильм. Советую . Давно не смотрел хорошего боевика
SKY 29 июня 2018, 15:13
Норм боевичок, вполне себе смотребильный.
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15 голосов
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