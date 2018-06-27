Убийца 2. Против всех, 2017

Сиквел фильма Дэнни Вильнева «Убийца» доверили снимать итальянскому режиссеру Стефано Соллима (сериал «Гоммора»). В ролях появятся как исполнители главных ролей в «Убийце», такие как Джош Бролин, Джеффри Донован и Бенисио Дель Торо, так и новые лица – Изабела Монер, Кэтрин Кинер, Мануэль Рульфо.
Фильм «Убийца 2. Против всех» расскажет о том, что случилось после теракта, совершенного группой исламистов в Мексике. Американское правительство объявляет войну наркокартелям и фактически приравнивает их к террористическим организациям. При таком раскладе в дело необходимо включиться сотрудникам ЦРУ, которые начинают проводить собственные операции, и обращаются к известным героям для решения проблемы.
- Сиквел фильма Дэнни Вильнева "Убийца"
- Героиня Эмили Блант не появляетс в сиквеле картины
- На роль режиссера был утвержден Джереми Солнье, но он выбыл из-за конфликтов со студией
- Дэнни Вильнев снимать сиквел отказался, так как сконцентрировался на работе над "Бегущим по лезвию" и "Прибытием"
- Изабела Монер ради роли в фильме остригла свои длинные волосы и передала их на благотворительность
Американское правительство решает причислить наркокартели к террористическим организациям после теракта, совершенного группой исламистов в Мексике.
Оно просит агентов ЦРУ провести операцию, которая привела бы к войне наркокартелей.