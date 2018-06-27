Убийца 2. Против всех, 2017

Сиквел фильма Дэнни Вильнева «Убийца» доверили снимать итальянскому режиссеру Стефано Соллима (сериал «Гоммора»). В ролях появятся как исполнители главных ролей в «Убийце», такие как Джош Бролин, Джеффри Донован и Бенисио Дель Торо, так и новые лица – Изабела Монер, Кэтрин Кинер, Мануэль Рульфо.

Фильм «Убийца 2. Против всех» расскажет о том, что случилось после теракта, совершенного группой исламистов в Мексике. Американское правительство объявляет войну наркокартелям и фактически приравнивает их к террористическим организациям. При таком раскладе в дело необходимо включиться сотрудникам ЦРУ, которые начинают проводить собственные операции, и обращаются к известным героям для решения проблемы.