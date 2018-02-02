Медведи Камчатки. Начало жизни, 2018

Документальный фильм, рассказывающий о первых месяцах жизни бурых медвежат на территории камчатского заповедника. Создатели фильма приглашают стать свидетелями того, как под присмотром взрослой медведицы растут и учатся навыкам выживания ее маленькие детеныши. Это завораживающий процесс, преисполненный природным равновесием, и наблюдение за ним доставит истинное удовольствие.
Документальный фильм рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съёмочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т. И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России.
Это особенная картина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных — мир, где человеку отведена роль наблюдателя. Цель создателей — погрузить зрителей в атмосферу природного равновесия, которая все ещё сохраняется на заповедных территориях.