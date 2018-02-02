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Медведи Камчатки. Начало жизни Медведи Камчатки. Начало жизни
Киноафиша Фильмы Медведи Камчатки. Начало жизни

Медведи Камчатки. Начало жизни, 2018

2018 / Россия
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальный фильм, рассказывающий о первых месяцах жизни бурых медвежат на территории камчатского заповедника. Создатели фильма приглашают стать свидетелями того, как под присмотром взрослой медведицы растут и учатся навыкам выживания ее маленькие детеныши. Это завораживающий процесс, преисполненный природным равновесием, и наблюдение за ним доставит истинное удовольствие. 

  • Мировая премьера фильма состоялась 2 февраля 2018 года на международном фестивале документального кино “DocPoint” в Хельсинки.
  • Фильм был отобран к участию в более чем 30 фестивалях и получил 15 премий.
  • Фильм снят на территории Южно-Камчатского федерального заказника им.Т.И. Шпиленка.
  • 7 января 2019 года фильм получил российскую премию “Золотой орёл” в категории “Лучший неигровой фильм”.
  • Закадровый голос фильма принадлежит актеру Анатолию Белому.
  • Съемки фильма стали возможны благодаря краудфандинговой кампании. Всего было собрано около 2,5 миллионов рублей.
  • Производство фильма заняло семь месяцев. Черновой монтаж, в ходе которого был снят дополнительный материал, длился еще несколько месяцев. В общей сложности было смонтировано более 20 промежуточных версий фильма.

Документальный фильм рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съёмочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т. И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России. 

Это особенная картина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных — мир, где человеку отведена роль наблюдателя. Цель создателей — погрузить зрителей в атмосферу природного равновесия, которая все ещё сохраняется на заповедных территориях.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 октября 2018
Премьера в мире 2 февраля 2018
Возраст 0+
Режиссер
Владислав Гришин
В ролях
Владислав Гришин
Все актеры и съемочная группа
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Медведи Камчатки. Начало жизни смотреть онлайн

Медведи Камчатки. Начало жизни
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
elena9119650609 5 ноября 2018, 23:54
Я не согласна с предыдущим отзывом - фильм замечательный, со стремлением обратить наше внимание на глобальную проблему отношения человечества к… Читать дальше…
Almi1977 21 октября 2018, 08:04
"медведи камчатки"- Фильм собственно говоря ни о чем..ни сюжета,ни рассказа,построенный на эмоциональных видео-зарисовках мишек. Лучше… Читать дальше…
Отзывы Написать
14 голосов
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