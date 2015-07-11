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Ученик чудовища Ученик чудовища
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Bakemono no ko / The Boy and the Beast

Ученик чудовища, 2015

2015 / Япония
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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9-летний герой попадает в параллельный мир, где становится мастером боевых искусств
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«Ученик чудовища» — это новый анимационный проект известного в Японии режиссёра Мамору Хосода, создавшего такие аниме, как «Девочка, покорившая время» и «Вольчи дети Амэ и Юки». Хотя мультфильм и вышел на японские экраны ещё в 2015 году, если вы являетесь поклонником японской анимации, его нельзя пропустить. Тем более, что у себя на родине он имел огромный кассовый успех и был назван лучшим анимационным проектом года на Премии Японской киноакадемии.

В центре сюжета мультфильма «Ученик чудовища» оказывается 9-летний Рен, который однажды блуждал по улицам Токио и по случайности попал в параллельную реальность, которую населяют странные существа — наполовину люди, наполовину звери. Он становится учеником человека-медведя и становится мастером боевых искусств. Приобретённые способности помогают ему как в своём, так и в ином мире.

- Когда «Ученик чудовища» вышел в прокат, он побил кассовые сборы фильма «Мстители: Эра Альтрона».

- В сцене финального боя можно заметить много брендов, включая Bershka, Starbucks и Burger King.

- Премьера мультфильма «Ученик чудовища» состоялась на кинофестивале в Торонто.

Рен, 9-летний мальчик, заблудившийся на улицах Токио, попадает в параллельный мир, где живут странные чудища – люди-звери. Там он попадает в ученики к человеку-медведю Медвежуту и через несколько лет овладевает всеми видами боевого искусства. Что очень ему пригодится – и в реальном мире, и в параллельном…

8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера в мире 11 июля 2015
Возраст 12+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Мамору Хосода
Мамору Хосода
В ролях
Кумико Асо
Кумико Асо
Рири Фрэнки
Рири Фрэнки
Судзу Хиросэ
Судзу Хиросэ
Хару Куроки
Хару Куроки
Все актеры и съемочная группа
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Ученик чудовища
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После гибели матери девятилетнего мальчика Киюту хотят отдать приёмным родителям. Но он сбегает и теряется где-то на улицах Токио. Преисполненный грусти и злобы, Киюта странным образом попадает в мир монстров. Но эти чудовища не злые, они просто живут в своём параллельном мире и занимаются такими же будничными делами. В мире монстров настоятель скоро переродится в бога, и одним из тех, кто готов занять его место, становится Куматэцу. Он обладает внешностью и силой медведя и при этом обезьяньей…
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9 ноября 2015 00:00
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