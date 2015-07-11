Ученик чудовища, 2015

«Ученик чудовища» — это новый анимационный проект известного в Японии режиссёра Мамору Хосода, создавшего такие аниме, как «Девочка, покорившая время» и «Вольчи дети Амэ и Юки». Хотя мультфильм и вышел на японские экраны ещё в 2015 году, если вы являетесь поклонником японской анимации, его нельзя пропустить. Тем более, что у себя на родине он имел огромный кассовый успех и был назван лучшим анимационным проектом года на Премии Японской киноакадемии.
В центре сюжета мультфильма «Ученик чудовища» оказывается 9-летний Рен, который однажды блуждал по улицам Токио и по случайности попал в параллельную реальность, которую населяют странные существа — наполовину люди, наполовину звери. Он становится учеником человека-медведя и становится мастером боевых искусств. Приобретённые способности помогают ему как в своём, так и в ином мире.
- Когда «Ученик чудовища» вышел в прокат, он побил кассовые сборы фильма «Мстители: Эра Альтрона».
- В сцене финального боя можно заметить много брендов, включая Bershka, Starbucks и Burger King.
- Премьера мультфильма «Ученик чудовища» состоялась на кинофестивале в Торонто.
Рен, 9-летний мальчик, заблудившийся на улицах Токио, попадает в параллельный мир, где живут странные чудища – люди-звери. Там он попадает в ученики к человеку-медведю Медвежуту и через несколько лет овладевает всеми видами боевого искусства. Что очень ему пригодится – и в реальном мире, и в параллельном…