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Лето Лето
Киноафиша Фильмы Лето

Лето, 2018

2018 / Россия
7.4 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Фильм Кирилла Серебрянникова о создании групп Кино и Зоопарк, а также отношениях Цоя, Науменко и его жены
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Причины посмотреть Факты О фильме

Скандально известный режиссер Кирилл Серебренников («Изображая жертву», «Ученик»), находясь под домашним арестом закончил монтаж фильма о Викторе Цое и основании группы «Кино». В картине свнялся известный музыкант и солист группы «Звери» Роман Билык, а также актеры Тео Ю («Равные»), Ирина Старшенбаум («Крыша мира», «Притяжение») и Филипп Авдеев («Класс коррекции»). 

Картина переносит нас в одно памятное лето в 1981 года, когда Майк Науменко, его жена Наталья и Виктор Цой проводят много времени вместе. Они знакомятся с западными рокерами, активно занимаются творчеством. Именно в это время появляются «Кино» и «Зоопарк». 

- Из-за ареста Кирилла Серебренникова съемки фильма были заморожены

- Роль Майка в фильме «Лето»  сыграл Рома Зверь. Для фронтмена группы «Звери»  это первая роль в игровом кино.

- Фильм получил поддержку Национального центра кинематографии CNC, который существует при совместной поддержке французских Министерства культуры и Министерства иностранных дел.

- Фильм примет участие в основном конкурсе 71 Международного Каннского кинофестиваля и 29 Кинотавра.

- В фильме «Лето» Майк Науменко исполняет песню «Лето» еще до знакомства с Виктором Цоем. На самом деле она была написана на спор с Цоем и даже имеет официальный подзаголовок «Песня для Цоя».

- Несмотря на то что Тео Ю дублировали и в песнях, и в диалогах, он выучил весь свой текст на русском языке.

- Виктора Цоя озвучил Денис Клявер.

- Над аранжировками зарубежных песен, звучащих в фильме «Лето», работал лидер группы Tesla Boy Антон Севидов.

- Анимационные фрагменты фильма придумывали и делали Кирилл Серебренников и художник Дмитрий Булгаков на основе рисунков Майка Науменко.

- В фильме «Лето» использованы настоящие гитары 1980-х. Они полностью идентичны гитарам Майка Науменко.

- Прототипом персонажа по имени «Леонид» является Алексей Рыбин, участник раннего состава группы «Кино», известного как «Гарин и гиперболоиды».

 

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор  записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».

7.4 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 июня 2018
Премьера в мире 9 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
В ролях
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Рома Зверь
Рома Зверь
Тео Ю
Тео Ю
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Александр Горчилин
Александр Горчилин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лето 3 постера
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Лето
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Практически ни один Каннский кинофестиваль не обходится без участия в конкурсе фильмов российских режиссёров. В этом году их даже два: «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. После оглашения основной программы многие стали обвинять фестиваль в политизации, в частности, из-за присутствия на нём «Лета», о ситуации вокруг режиссёра которого не слышал разве что тот, кто совсем изолирован от новостей. Однако проект Серебренникова, который он не…
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Alessia 11 июня 2018, 03:41
Прекрасный фильм! Особенно для петербуржцев. И для всех, кто помнит Виктора Цоя и любит его песни. 28 лет прошло, но твои песни живут, их поют даже… Читать дальше…
Ekaterina Stern 14 июня 2018, 12:09
Замечатеьный, стильный фильм, передающий дух и атмосферу того времени
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Тест: на какой культовый фильм будет похоже ваше лето? Бесцельные деньки под палящим солнцем, как в фильме «Зови меня своим именем», или любовные терзания, как в «Дневнике памяти»?
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1 июля 2022 14:49
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2 июля 2021 15:35
Я не узнаю вас в гриме: байопики, которые разочаровали героя или его близких Снимая кино о реальных людях, создатели всегда рискуют. С одной стороны, интерес к выбранной личности гарантированно привлечёт зрителей в кинотеатры. С другой, есть большая опасность, что малейшая художественная вольность будет воспринята как намеренное искажение фактов, а родственники и друзья реального человека обвинят создателей в недобросовестности. В нашей новой подборке мы расскажем вам о фильмах и сериалах, которые вызвали негативную оценку со стороны прототипов главных героев и их близких. 
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16 июня 2021 11:00
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