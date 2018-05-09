Лето, 2018

- Из-за ареста Кирилла Серебренникова съемки фильма были заморожены

- Роль Майка в фильме «Лето» сыграл Рома Зверь. Для фронтмена группы «Звери» это первая роль в игровом кино.

- Фильм получил поддержку Национального центра кинематографии CNC, который существует при совместной поддержке французских Министерства культуры и Министерства иностранных дел.

- Фильм примет участие в основном конкурсе 71 Международного Каннского кинофестиваля и 29 Кинотавра.

- В фильме «Лето» Майк Науменко исполняет песню «Лето» еще до знакомства с Виктором Цоем. На самом деле она была написана на спор с Цоем и даже имеет официальный подзаголовок «Песня для Цоя».

- Несмотря на то что Тео Ю дублировали и в песнях, и в диалогах, он выучил весь свой текст на русском языке.

- Виктора Цоя озвучил Денис Клявер.

- Над аранжировками зарубежных песен, звучащих в фильме «Лето», работал лидер группы Tesla Boy Антон Севидов.

- Анимационные фрагменты фильма придумывали и делали Кирилл Серебренников и художник Дмитрий Булгаков на основе рисунков Майка Науменко.

- В фильме «Лето» использованы настоящие гитары 1980-х. Они полностью идентичны гитарам Майка Науменко.

- Прототипом персонажа по имени «Леонид» является Алексей Рыбин, участник раннего состава группы «Кино», известного как «Гарин и гиперболоиды».