Лето, 2018

Скандально известный режиссер Кирилл Серебренников («Изображая жертву», «Ученик»), находясь под домашним арестом закончил монтаж фильма о Викторе Цое и основании группы «Кино». В картине свнялся известный музыкант и солист группы «Звери» Роман Билык, а также актеры Тео Ю («Равные»), Ирина Старшенбаум («Крыша мира», «Притяжение») и Филипп Авдеев («Класс коррекции»).
Картина переносит нас в одно памятное лето в 1981 года, когда Майк Науменко, его жена Наталья и Виктор Цой проводят много времени вместе. Они знакомятся с западными рокерами, активно занимаются творчеством. Именно в это время появляются «Кино» и «Зоопарк».
- Из-за ареста Кирилла Серебренникова съемки фильма были заморожены
- Роль Майка в фильме «Лето» сыграл Рома Зверь. Для фронтмена группы «Звери» это первая роль в игровом кино.
- Фильм получил поддержку Национального центра кинематографии CNC, который существует при совместной поддержке французских Министерства культуры и Министерства иностранных дел.
- Фильм примет участие в основном конкурсе 71 Международного Каннского кинофестиваля и 29 Кинотавра.
- В фильме «Лето» Майк Науменко исполняет песню «Лето» еще до знакомства с Виктором Цоем. На самом деле она была написана на спор с Цоем и даже имеет официальный подзаголовок «Песня для Цоя».
- Несмотря на то что Тео Ю дублировали и в песнях, и в диалогах, он выучил весь свой текст на русском языке.
- Виктора Цоя озвучил Денис Клявер.
- Над аранжировками зарубежных песен, звучащих в фильме «Лето», работал лидер группы Tesla Boy Антон Севидов.
- Анимационные фрагменты фильма придумывали и делали Кирилл Серебренников и художник Дмитрий Булгаков на основе рисунков Майка Науменко.
- В фильме «Лето» использованы настоящие гитары 1980-х. Они полностью идентичны гитарам Майка Науменко.
- Прототипом персонажа по имени «Леонид» является Алексей Рыбин, участник раннего состава группы «Кино», известного как «Гарин и гиперболоиды».
Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».