Простая просьба, 2018

Эмили Нельсон – богатая домохозяйка. Про таких людей говорят, что у них есть все. Стефани – ее соседка и ближайшая подруга. Они часто встречаются, чтобы выпить мартини и поговорить о жизни. Но все меняется, когда однажды Эмили исчезает из городка среди бела дня. Стефани, заручившись помощью мужа пропавшей девушки, начинает импровизированное расследование. Чем больше она узнает, тем больше задается вопросом, так ли хорошо она знала свою лучшую подругу.

Главные роли в триллере исполнили Анна Кендрик («Патруль», «Расплата», «Скотт Пилигрим против всех»), Блейк Лайвли («Век Адалин», «Сплетница»), Руперт Френд («Мальчик в полосатой пижаме», «Молодая Виктория»). Режиссером проекта стал Пол Фиг («Шпион»), а адаптацию сценария разработала Джессика Шарзер, наиболее известная по ТВ-драме «Говори» с Кристен Стюарт.