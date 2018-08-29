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Простая просьба, 2018

2018 / США
7.8 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Фильм с Анной Кендрик и Блейк Лайвли о том, как девушка разыскивает пропавшую подругу вместе с ее мужем
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эмили Нельсон – богатая домохозяйка. Про таких людей говорят, что у них есть все. Стефани – ее соседка и ближайшая подруга. Они часто встречаются, чтобы выпить мартини и поговорить о жизни. Но все меняется, когда однажды Эмили исчезает из городка среди бела дня. Стефани, заручившись помощью мужа пропавшей девушки, начинает импровизированное расследование. Чем больше она узнает, тем больше задается вопросом, так ли хорошо она знала свою лучшую подругу.

Главные роли в триллере исполнили Анна Кендрик («Патруль», «Расплата», «Скотт Пилигрим против всех»), Блейк Лайвли («Век Адалин», «Сплетница»), Руперт Френд («Мальчик в полосатой пижаме», «Молодая Виктория»). Режиссером проекта стал Пол Фиг («Шпион»), а адаптацию сценария разработала Джессика Шарзер, наиболее известная по ТВ-драме «Говори» с Кристен Стюарт.

- Фильм является экранизацией одноименного романа.

- Анна Кендрик и Джин Смарт вместе снимались в фильме «Расплата».

- Во время съемочного процесса Блейк Лайвли полностью удалила все фото из своего профиля в Инстаграм. На ее страничке осталось только описание фильма.

- Съемки проходили в Торонто (Канада).

Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

7.8 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 сентября 2018
Премьера онлайн 14 декабря 2018
Премьера в мире 29 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Пол Фиг
Пол Фиг
В ролях
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Эрик Джонсон
Эрик Джонсон
Руперт Френд
Руперт Френд
Джин Смарт
Джин Смарт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Простая просьба 13 постеров
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Настоящая женщина может из ничего сделать три вещи: салат, причёску и скандал. Есть подозрение, что именно этой присказкой руководствовался Пол Фиг, когда решил снять свою «Простую просьбу». И, как это часто бывает с популярными в народе фразами, внутри этой сентенции режиссёр опционально заменяет то салат на коктейль, то причёску на кофточку «с жуткими розочками», то скандал на видеоблог. Но суть картины от этого не меняется: если вы женщина, вам точно не скучно…
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Alessia 24 сентября 2018, 16:03
Фильм конечно неоднозначный:)
Такое интригующее начало и бездарный конец:) Актеры прекрасны, Блейк Лайвли в элегантных нарядах просто шикарна,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Простая просьба
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