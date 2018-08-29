Простая просьба, 2018

Эмили Нельсон – богатая домохозяйка. Про таких людей говорят, что у них есть все. Стефани – ее соседка и ближайшая подруга. Они часто встречаются, чтобы выпить мартини и поговорить о жизни. Но все меняется, когда однажды Эмили исчезает из городка среди бела дня. Стефани, заручившись помощью мужа пропавшей девушки, начинает импровизированное расследование. Чем больше она узнает, тем больше задается вопросом, так ли хорошо она знала свою лучшую подругу.
Главные роли в триллере исполнили Анна Кендрик («Патруль», «Расплата», «Скотт Пилигрим против всех»), Блейк Лайвли («Век Адалин», «Сплетница»), Руперт Френд («Мальчик в полосатой пижаме», «Молодая Виктория»). Режиссером проекта стал Пол Фиг («Шпион»), а адаптацию сценария разработала Джессика Шарзер, наиболее известная по ТВ-драме «Говори» с Кристен Стюарт.
- Фильм является экранизацией одноименного романа.
- Анна Кендрик и Джин Смарт вместе снимались в фильме «Расплата».
- Во время съемочного процесса Блейк Лайвли полностью удалила все фото из своего профиля в Инстаграм. На ее страничке осталось только описание фильма.
- Съемки проходили в Торонто (Канада).
Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.
Такое интригующее начало и бездарный конец:) Актеры прекрасны, Блейк Лайвли в элегантных нарядах просто шикарна,… Читать дальше…