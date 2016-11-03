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Подлинный Вермеер Подлинный Вермеер
Киноафиша Фильмы Подлинный Вермеер
A Real Vermeer

Подлинный Вермеер, 2017

2017 / Нидерланды / Бельгия / Люксембург
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Режиссером фильма «Подлинный Вермеер» стал голландский режиссер Рудольф ван ден Берг («Зюскинд», «Второй шанс», «Холодный свет дня»). В главных ролях появились такие актеры, как Ерун Шпиценбергер («Райский номер», «Мужчина в большом городе»), Лизе Ферин (сериал «Белая королева»), Рёланд Фернхут («Два ствола», «Черный тюльпан») и др.

Сюжет исторической драмы «Подлинный Вермеер» повествует о голландском живописце Хане ван Мегерене и его влюбленности в жену искусствоведа Абрахама Бредиуса. Художник готов пойти на любые хитрости, лишь бы проучить соперника, даже рисует картину, которую выдает за работу Вермеера. В один миг ван Мегерен становится богатым, ведь его подделку принимают за оригинал,  и живописец срывается в заманчивый мир легких денег и обмана.

- Хенрикюс Антониус (Хан) ван Мегерен — нидерландский живописец, портретист, один из известнейших фальсификаторов XX века, прославившийся подделкой картин художников XVII века Яна Вермеера и Питера де Хоха.

- В ноябре 1947 года ван Мегерен был осуждён за подделку произведений искусства и был приговорён к одному году тюремного заключения. В тюрьме он просил у тюремного начальства разрешение работать и ему были предоставлены карандаши и бумага, однако ни одной картины ван Мегерен более не нарисовал — месяц спустя, в возрасте 58 лет, он скончался от сердечного приступа, чему способствовало многолетнее употребление алкоголя и наркотиков. В 1950 году его личные вещи были распроданы на аукционе, состоявшемся в его собственном доме в Амстердаме.

- Художник по имени ван Мегерен фигурирует в фильме Гринуэя «Зет и два нуля» (1985)

- Награда "Серебряный Реми" на WorldFest-2017, Хьюстон.

- Номинация в категории "Международная перспектива" на кинофестивале в Сан-Паоло-2016

- Участник основного конкурса на международном кинофестивале в Индии-2016

Одаренный живописец Хан ван Мегерен влюбляется в жену чванливого искусствоведа Абрахама Бредиуса. Уязвленный эксперт использует все свое влияние и выставляет соперника бледным копиистом Рембрандта и Вермеера. Желая проучить невежественного эксперта, Ван Мегерен решается на дерзкий поступок – он пишет картину, которую выдает за неизвестную работу прославленного Вермеера. Фальшивку принимают за подлинник, а бедный художник в одночасье становится богачом. Не справившись с искушением, ван Мегерен пишет на продажу новые «шедевры» великих мастеров...

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера онлайн 23 сентября 2021
Премьера в мире 3 ноября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Рудольф ван ден Берг
Рудольф ван ден Берг
В ролях
Ерун Шпиценбергер
Ерун Шпиценбергер
Реланд Фернхут
Реланд Фернхут
Лизе Ферин
Лизе Ферин
Порги Франссен
Порги Франссен
Деви Рейс
Деви Рейс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Подлинный Вермеер 3 постера
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Подлинный Вермеер
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Художник Хан ван Мегерен совершает главную и фатальную ошибку в своей жизни – влюбляется в актрису Йоланку Лакатос, жену искусствоведа Абрахама Бредиуса. Путем длительных уговоров и просьб она все-таки соглашается стать его музой и попозировать, а ее муж за это делает все, чтобы о Мегерене никто больше не вспомнил и не восхитился его талантом. Художник бросает привычную жизнь и уезжает. Он долго не может прийти в себя, а затем, вновь встретив Йоланку, решает проучить заносчивых критиков.…
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Potekhin 25 марта 2018, 14:08
Фильм понравился. Интересная историческая фабула, трогательная личная история художника и близких ему людей, ярко сыгранные мучения творца,… Читать дальше…
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