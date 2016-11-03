Подлинный Вермеер, 2017

- Хенрикюс Антониус (Хан) ван Мегерен — нидерландский живописец, портретист, один из известнейших фальсификаторов XX века, прославившийся подделкой картин художников XVII века Яна Вермеера и Питера де Хоха.

- В ноябре 1947 года ван Мегерен был осуждён за подделку произведений искусства и был приговорён к одному году тюремного заключения. В тюрьме он просил у тюремного начальства разрешение работать и ему были предоставлены карандаши и бумага, однако ни одной картины ван Мегерен более не нарисовал — месяц спустя, в возрасте 58 лет, он скончался от сердечного приступа, чему способствовало многолетнее употребление алкоголя и наркотиков. В 1950 году его личные вещи были распроданы на аукционе, состоявшемся в его собственном доме в Амстердаме.

- Художник по имени ван Мегерен фигурирует в фильме Гринуэя «Зет и два нуля» (1985)

- Награда "Серебряный Реми" на WorldFest-2017, Хьюстон.

- Номинация в категории "Международная перспектива" на кинофестивале в Сан-Паоло-2016

- Участник основного конкурса на международном кинофестивале в Индии-2016