Подлинный Вермеер, 2017

Режиссером фильма «Подлинный Вермеер» стал голландский режиссер Рудольф ван ден Берг («Зюскинд», «Второй шанс», «Холодный свет дня»). В главных ролях появились такие актеры, как Ерун Шпиценбергер («Райский номер», «Мужчина в большом городе»), Лизе Ферин (сериал «Белая королева»), Рёланд Фернхут («Два ствола», «Черный тюльпан») и др.
Сюжет исторической драмы «Подлинный Вермеер» повествует о голландском живописце Хане ван Мегерене и его влюбленности в жену искусствоведа Абрахама Бредиуса. Художник готов пойти на любые хитрости, лишь бы проучить соперника, даже рисует картину, которую выдает за работу Вермеера. В один миг ван Мегерен становится богатым, ведь его подделку принимают за оригинал, и живописец срывается в заманчивый мир легких денег и обмана.
- Хенрикюс Антониус (Хан) ван Мегерен — нидерландский живописец, портретист, один из известнейших фальсификаторов XX века, прославившийся подделкой картин художников XVII века Яна Вермеера и Питера де Хоха.
- В ноябре 1947 года ван Мегерен был осуждён за подделку произведений искусства и был приговорён к одному году тюремного заключения. В тюрьме он просил у тюремного начальства разрешение работать и ему были предоставлены карандаши и бумага, однако ни одной картины ван Мегерен более не нарисовал — месяц спустя, в возрасте 58 лет, он скончался от сердечного приступа, чему способствовало многолетнее употребление алкоголя и наркотиков. В 1950 году его личные вещи были распроданы на аукционе, состоявшемся в его собственном доме в Амстердаме.
- Художник по имени ван Мегерен фигурирует в фильме Гринуэя «Зет и два нуля» (1985)
- Награда "Серебряный Реми" на WorldFest-2017, Хьюстон.
- Номинация в категории "Международная перспектива" на кинофестивале в Сан-Паоло-2016
- Участник основного конкурса на международном кинофестивале в Индии-2016
Одаренный живописец Хан ван Мегерен влюбляется в жену чванливого искусствоведа Абрахама Бредиуса. Уязвленный эксперт использует все свое влияние и выставляет соперника бледным копиистом Рембрандта и Вермеера. Желая проучить невежественного эксперта, Ван Мегерен решается на дерзкий поступок – он пишет картину, которую выдает за неизвестную работу прославленного Вермеера. Фальшивку принимают за подлинник, а бедный художник в одночасье становится богачом. Не справившись с искушением, ван Мегерен пишет на продажу новые «шедевры» великих мастеров...