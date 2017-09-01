Круги дьявола, 2016

Фильм ужасов «Круги дьявола» снял монтажер знаменитой «Пилы» Кевин Гротерт. В ролях снялись такие актеры, как Стивен Дорфф («Джонни Д», «Блэйд»), Дебора Кара Ангер («Игра», «Ураган», «Сайлент Хилл»), Джейсон Скотт Дженкинс («Бесстыдники», «Американская история ужасов») и др.
Фильм «Круги дьявола» рассказывает об одной обеспокоенной семье, которая хочет вырвать своего сына из лап ужасных сектантов, одержимых насилием. Они нанимают известного специалиста в области оккультных наук, которые должен помочь им вернуть сына. Однако сектанты оказались не так просты, как могло показаться. В итоге вся семья оказывается заперта в загородном доме, пытаясь спастись от безумных сектантов, которые собираются вернуть то, что, как им кажется, принадлежит им.
- Сценарий фильма был написан еще в 2006 году
- Режиссер Кевин Гротерт – один из тех, кто стоял у истоков франшизы «Пила» (он монтировал все части до пятой включительно и лично снял шестую и седьмую ленты цикла)
- На создание фильма режиссера вдохновила лента «Соломенные псы»
- Маски героев фильма во много похожи на маски из картины «Тебе конец!»
Семья, отгородившаяся от окружающего мира, привлекает известного специалиста по оккультным наукам, чтобы вытащить сына из зловещей секты, одержимой культом насилия. Но в попытке остановить процесс захвата его разума, семья оказывается запертой в загородном доме в глубине леса в окружении безжалостных сектантов, решивших вернуть пропавшего члена своей секты.