Круги дьявола, 2016

- Сценарий фильма был написан еще в 2006 году

- Режиссер Кевин Гротерт – один из тех, кто стоял у истоков франшизы «Пила» (он монтировал все части до пятой включительно и лично снял шестую и седьмую ленты цикла)

- На создание фильма режиссера вдохновила лента «Соломенные псы»



- Маски героев фильма во много похожи на маски из картины «Тебе конец!»