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Круги дьявола Круги дьявола
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Круги дьявола, 2016

2016 / США
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Фильм ужасов о противостоянии обычной семьи и сектантов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм ужасов «Круги дьявола» снял монтажер знаменитой «Пилы» Кевин Гротерт. В ролях снялись такие актеры, как Стивен Дорфф («Джонни Д», «Блэйд»), Дебора Кара Ангер («Игра», «Ураган», «Сайлент Хилл»), Джейсон Скотт Дженкинс («Бесстыдники», «Американская история ужасов») и др.

Фильм «Круги дьявола» рассказывает об одной обеспокоенной семье, которая хочет вырвать своего сына из лап ужасных сектантов, одержимых насилием. Они нанимают известного специалиста в области оккультных наук, которые должен помочь им вернуть сына. Однако сектанты оказались не так просты, как могло показаться. В итоге вся семья оказывается заперта в загородном доме, пытаясь спастись от безумных сектантов, которые собираются вернуть то, что, как им кажется, принадлежит им.

- Сценарий фильма был написан еще в 2006 году

- Режиссер Кевин Гротерт – один из тех, кто стоял у истоков франшизы «Пила» (он монтировал все части до пятой включительно и лично снял шестую и седьмую ленты цикла)

- На создание фильма режиссера вдохновила лента «Соломенные псы»

- Маски героев фильма во много похожи на маски из картины «Тебе конец!»

Семья, отгородившаяся от окружающего мира, привлекает известного специалиста по оккультным наукам, чтобы вытащить сына из зловещей секты, одержимой культом насилия. Но в попытке остановить процесс захвата его разума, семья оказывается запертой в загородном доме в глубине леса в окружении безжалостных сектантов, решивших вернуть пропавшего члена своей секты.

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 апреля 2018
Премьера онлайн 2 января 2019
Премьера в мире 1 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Кевин Гротерт
Кевин Гротерт
В ролях
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
Джонатон Шек
Джонатон Шек
Ник Ру
Ник Ру
Алисса Джулия Смит
Алисса Джулия Смит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Круги дьявола 3 постера
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Круги дьявола смотреть онлайн

Круги дьявола
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за 1 рубль
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Отгородившаяся ото всех семья живет уединенно в собственном доме. Когда один из сыновей вступает в секту, семья решает его спасти, наняв специального человека, который возвращает парня. Вернувшись к себе, герои обнаруживают, что дом окружен людьми в масках, перед которыми стоит лишь одна задача – вернуть в строй своего собрата, а свидетелей ликвидировать. Семье приходится сделать выбор - оставить вновь обретенного сына у себя или все-таки пожертвовать им ради спасения остальных. Они…
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