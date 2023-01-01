Республика Z, 2018

Зомби-апокалипсис может случиться не только в Америке, но и в далекой Якутии, малонаселенном регионе на северо-востоке России. Когда по улицам одной из местных деревень начинают разгуливать агрессивные и кровожадные существа, молчаливый охотник Буоккэ и неунывающий Мэттэ объединяются ради спасения. Вскоре к ним присоединяются еще двое выживших: боевая красавица Дора и пожилой мужчина по имени Никифор, ищущий способ остановить катастрофу. Удастся ли четверке самых обычных людей спастись и предотвратить апокалипсис?