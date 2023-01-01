Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Республика Z Республика Z
Киноафиша Фильмы Республика Z
Respublika Z

Республика Z, 2018

2018 / Россия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Зомби-апокалипсис может случиться не только в Америке, но и в далекой Якутии, малонаселенном регионе на северо-востоке России. Когда по улицам одной из местных деревень начинают разгуливать агрессивные и кровожадные существа, молчаливый охотник Буоккэ и неунывающий Мэттэ объединяются ради спасения. Вскоре к ним присоединяются еще двое выживших: боевая красавица Дора и пожилой мужчина по имени Никифор, ищущий способ остановить катастрофу. Удастся ли четверке самых обычных людей спастись и предотвратить апокалипсис?

  • Фильм снят в Якутии на якутском языке. Для русскоязычных зрителей были сделаны субтитры.
  • Первый якутский фильм о зомби-апокалипсисе.
  • Сценарий фильма был написан на русском языке за два месяца, затем его перевели на якутский язык.
  • Большая часть сцен была снята за месяц с небольшим, но некоторые из них пришлось переснимать в течение года. Актер Дмитрий Баишев успел набрать вес и во время дополнительных съемок ему приходилось втягивать живот, чтобы втиснуться в одежду своего персонажа.
  • Съемки фильма проходили в городах Якутске и Покровске, в селах Хомустах и Никольский Намского района, в поселке Нижний Бестях и селе Тумул Мегино-Кангаласского района.
  • Бюджет фильма составил 3,5 миллиона рублей, не считая расходов на рекламу.

Два друга выживают, как могут в условиях всемирной эпидемии, но череда роковых обстоятельств ставит перед ними выбор – бежать, или стоять насмерть…

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Степан Бурнашев
Степан Бурнашев
В ролях
Георгий Бессонов
Георгий Бессонов
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова
Дмитрий Баишев
Пётр Петров
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Чёрный снег
Чёрный снег (2020)
6.4166665
Трясина
Трясина (2012)
0
Фильм находится в подборках
Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире
Фильмы про заражение Фильмы про заражение
Постер фильма Республика Z 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Республика Z смотреть онлайн

Республика Z

Похожие фильмы онлайн

Чёрный снег
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App