Винчестер. Дом, который построили призраки, 2018

«Винчестер» - это новый фильм от создателей «Патруля времени» и «Пилы 8» братьев Питера и Майкла Спириг. Главную роль в картине исполнила британская актриса Хелен Миррен («Королева», «Пряности и страсти»). Кроме того, среди актёрского состава заявлен Джейсон Кларк («Планета обезьян: Революция», «Эверест», «Терминатор: Генезис»).
Фильм «Винчестер» расскажет историю богатой вдовы Сары Винчестер. Её супругом был изобретатель легендарной винтовки Винчестер. Однако после неожиданной смерти мужа, её начинают преследовать духи людей, убитых из знаменитого оружия. Поэтому она решает построить большой особняк, в котором запрёт всех духов, иначе они придут за ней. И когда в дом прибывает психиатр из Сан-Франциско, он начинает понимать, что, возможно, женщина совсем не больна...
- Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в конце 19 века
- После смерти Уильяма Винчестера, который приходился сыном изобретателю винтовки Оливеру Винчестеру, его жена посещает медиума в Бостоне. Он сообщил, что на Саре лежит проклятие тех, кто погиб от винотвки. Чтобы избежать несчастий, он посоветовал построить дом, в котором её не тронут мстительные духи
- В 1884 году Сара Винчестер начала строительство дома, которое длилось 38 лет
- Строительство велось 24 часа в сутки без перерывов на выходные и праздники
- Сара Винчестер ни разу не воспользовалась услугами профессиональных архитекторов. Она сама рисовала планы будущих комнат, иногда прямо на столовых салфетках
- В доме насчитывалось 10 000 окон,16 ванных комнат, 6 кухонь, 40 лестниц, 2000 дверей, 450 дверных проёмов, 47 каминов, 17 каминных труб
- Сара Винчестер владела 4 языками, великолепно играла на фортепиано, могла поддержать любую светскую беседу и отличалась тонким вкусом и любовью к исскуствам
- В 1886 году скоропостижно скончалась 4-летняя дочь Сары и Уильяма Винчестеров, причина смерти неизвестна
- Сара Винчестер умерла в 1922 году
Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.
В тех… Читать дальше…