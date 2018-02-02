Винчестер. Дом, который построили призраки, 2018

- Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в конце 19 века

- После смерти Уильяма Винчестера, который приходился сыном изобретателю винтовки Оливеру Винчестеру, его жена посещает медиума в Бостоне. Он сообщил, что на Саре лежит проклятие тех, кто погиб от винотвки. Чтобы избежать несчастий, он посоветовал построить дом, в котором её не тронут мстительные духи

- В 1884 году Сара Винчестер начала строительство дома, которое длилось 38 лет

- Строительство велось 24 часа в сутки без перерывов на выходные и праздники

- Сара Винчестер ни разу не воспользовалась услугами профессиональных архитекторов. Она сама рисовала планы будущих комнат, иногда прямо на столовых салфетках

- В доме насчитывалось 10 000 окон,16 ванных комнат, 6 кухонь, 40 лестниц, 2000 дверей, 450 дверных проёмов, 47 каминов, 17 каминных труб

- Сара Винчестер владела 4 языками, великолепно играла на фортепиано, могла поддержать любую светскую беседу и отличалась тонким вкусом и любовью к исскуствам

- В 1886 году скоропостижно скончалась 4-летняя дочь Сары и Уильяма Винчестеров, причина смерти неизвестна

- Сара Винчестер умерла в 1922 году