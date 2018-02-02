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Винчестер. Дом, который построили призраки Винчестер. Дом, который построили призраки
Киноафиша Фильмы Винчестер. Дом, который построили призраки
Winchester: The House that Ghosts Built

Винчестер. Дом, который построили призраки, 2018

2018 / США
7.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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«Винчестер» - это новый фильм от создателей «Патруля времени» и «Пилы 8» братьев Питера и Майкла Спириг.
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«Винчестер» - это новый фильм от создателей «Патруля времени» и «Пилы 8» братьев Питера и Майкла Спириг. Главную роль в картине исполнила британская актриса Хелен Миррен («Королева», «Пряности и страсти»). Кроме того, среди актёрского состава заявлен Джейсон Кларк («Планета обезьян: Революция», «Эверест», «Терминатор: Генезис»).

Фильм «Винчестер» расскажет историю богатой вдовы Сары Винчестер. Её супругом был изобретатель легендарной винтовки Винчестер. Однако после неожиданной смерти мужа, её начинают преследовать духи людей, убитых из знаменитого оружия. Поэтому она решает построить большой особняк, в котором запрёт всех духов, иначе они придут за ней. И когда в дом прибывает психиатр из Сан-Франциско, он начинает понимать, что, возможно, женщина совсем не больна...

- Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в конце 19 века

- После смерти Уильяма Винчестера, который приходился сыном изобретателю винтовки Оливеру Винчестеру, его жена посещает медиума в Бостоне. Он сообщил, что на Саре лежит проклятие тех, кто погиб от винотвки. Чтобы избежать несчастий, он посоветовал построить дом, в котором её не тронут мстительные духи

- В 1884 году Сара Винчестер начала строительство дома, которое длилось 38 лет

- Строительство велось 24 часа в сутки без перерывов на выходные и праздники

- Сара Винчестер ни разу не воспользовалась услугами профессиональных архитекторов. Она сама рисовала планы будущих комнат, иногда прямо на столовых салфетках

- В доме насчитывалось 10 000 окон,16 ванных комнат, 6 кухонь, 40 лестниц, 2000 дверей, 450 дверных проёмов, 47 каминов, 17 каминных труб

- Сара Винчестер владела 4 языками, великолепно играла на фортепиано, могла поддержать любую светскую беседу и отличалась тонким вкусом и любовью к исскуствам

- В 1886 году скоропостижно скончалась 4-летняя дочь Сары и Уильяма Винчестеров, причина смерти неизвестна

- Сара Винчестер умерла в 1922 году

Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.

 

7.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 5 апреля 2018
Премьера в мире 2 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Питер Спириг
Питер Спириг
В ролях
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Сара Снук
Сара Снук
Энгус Сэмпсон
Энгус Сэмпсон
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Постер фильма Винчестер. Дом, который построили призраки 5 постеров
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Винчестер. Дом, который построили призраки смотреть онлайн

Винчестер. Дом, который построили призраки
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Однажды к доктору Эрику Прайсу (Джейсон Кларк), давно сидящему на опиуме, приходят представители знаменитой семьи Винчестер и приглашают посетить дом Сары Винчестер (Хелен Миррен) — вдовы сына изобретателя легендарной винтовки. Прайс должен оценить адекватность поведения пожилой женщины, ведь после визита к медиуму, который якобы общался с духом её покойного мужа, она годами строит и перестраивает купленный особняк. Сара верит, что в доме живут духи тех, кого убили из винтовок,…
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Екатерина Ветлова 5 апреля 2018, 20:42
На предпоказе "Винчестер. Дом, который построили призраки" я всерьез осознала, что значит "душа уходит в пятки"

В тех… Читать дальше…
Андрей Липов 4 апреля 2018, 16:14
Классика жанра ужасов! Очень красиво снят. Шикарные декорации и великолепная игра актёров. Тот самый фильм, на котором Ваш молодой человек, просто не… Читать дальше…
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