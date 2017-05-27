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Основано на реальных событиях Основано на реальных событиях
Киноафиша Фильмы Основано на реальных событиях
D'après une histoire vraie / Based on True Story

Основано на реальных событиях, 2017

2017 / Канада / Бельгия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Триллер о творческом кризисе известной писательницы
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Новый фильм Романа Полански «Основано на реальных событиях» как всегда исследует глубинные переживания человеческой натуры. Примечательно, что сценарий вместе с автором «Пианиста» и «Ребенка Розмари» написал другой известный постановщик Оливье Ассайяс («Персональный покупатель»). Главные роли в картине сыграли известные актёры, в числе которых Ева Грин («Мечтатели», «Казино Рояль»), Эмманюэль Сенье («Жизнь в розовом цвете», «Венера в мехах») и Венсан Перес («Сирано де Бержерак», «Королева Марго»).

Фильм «Основано на реальных событиях» рассказывает о писательнице Дельфин де Виган, написавшей проникновенный бестселлер, основанный на жизни ее собственной матери. Неожиданно она подвергается нападкам поклонников, которые обвиняют ее в предательстве своей семьи. Это все приводит к творческому ступору, и главная героиня не уверена, сможет ли когда-нибудь написать хотя бы строчку.

- «Основано на реальных событиях» — первый французский фильм актрисы Евы Грин за последние 13 лет.

- Для Романа Полански и Эмманюэль Сенье «Основано на реальных событиях» является пятым совместным проектом.

- «Основано на реальных событиях» — это седьмая картина Полански, показанная на Каннском кинофестивале.

- Дизайн блокнотов Дельфин вдохновлен работами художника Эдварда Хоппера.

Дельфин де Виган написала очень трогательный роман о своей матери, ставший бестселлером. Измученную фанатами и терзаемую горькими воспоминаниями Дельфин бомбардируют анонимками, обвиняющими ее в том, что она пожертвовала собственной семьей. Писательница в творческом кризисе, ее парализует сама мысль о том, чтобы начать писать снова.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 октября 2018
Премьера в мире 27 мая 2017
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роман Полански
Роман Полански
В ролях
Ева Грин
Ева Грин
Эмманюэль Сенье
Эмманюэль Сенье
Венсан Перес
Венсан Перес
Доминик Пинон
Доминик Пинон
Камиль Шаму
Камиль Шаму
Все актеры и съемочная группа
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Основано на реальных событиях
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Француженка Дельфин (Эммануэль Сенье) находится в тупике – роман, посвящённый матери, стал хитом, но вскоре ей начинают приходить анонимные письма, обличающие писательницу в том, что она выставила свою семью на всеобщее обозрение. Дельфин начинает сомневаться в своих литературных способностях, а поддержки ждать неоткуда. Но внезапно её в жизни появляется загадочная незнакомка Л. (Ева Грин) – обольстительная, умная и роковая женщина, готовая помочь писательнице во всём. Этот союз…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Роман Полански снимет шпионский триллер по реальным событиям Роман Полански, обвиненный в сексуальных домогательствах и исключенный из Американской Академии искусств, запускает в производство свой новый проект о невинно осужденном офицере – «Дело
Написать
1 октября 2018 10:35
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