Основано на реальных событиях, 2017

Новый фильм Романа Полански «Основано на реальных событиях» как всегда исследует глубинные переживания человеческой натуры. Примечательно, что сценарий вместе с автором «Пианиста» и «Ребенка Розмари» написал другой известный постановщик Оливье Ассайяс («Персональный покупатель»). Главные роли в картине сыграли известные актёры, в числе которых Ева Грин («Мечтатели», «Казино Рояль»), Эмманюэль Сенье («Жизнь в розовом цвете», «Венера в мехах») и Венсан Перес («Сирано де Бержерак», «Королева Марго»).

Фильм «Основано на реальных событиях» рассказывает о писательнице Дельфин де Виган, написавшей проникновенный бестселлер, основанный на жизни ее собственной матери. Неожиданно она подвергается нападкам поклонников, которые обвиняют ее в предательстве своей семьи. Это все приводит к творческому ступору, и главная героиня не уверена, сможет ли когда-нибудь написать хотя бы строчку.