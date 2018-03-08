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Опасный бизнес, 2018

2018 / США
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Талантливый сотрудник компании решает организовать собственное похищение
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма «Опасные бизнес» стал номинант Каннского кинофестиваля Нэш Эджертон («Медведь», «Квадрат», «Паук»). В главных ролях появятся Шарлиз Терон («Монстр», «Форсаж 8», «Взрывная блондинка»), Джоэл Эджертон («Воин», «Великий Гэтсби», «Исход: цари и боги»), Аманда Сейфрид («Мамма Мiа!», «Отверженные», «Время»), Тэнди Ньютон («Мир Дикого запада», «Столкновение», «Миссия невыполнима 2») и другие звезды.

Сюжет картины расскажет о сотруднике фармацевтического бизнеса, который решает инсценировать собственное похищение. Но вот его начальница - строгая и дерзкая женщина - не уверена, что ей хочется возвращать этого рабоника из "плена".

-Это первая роль Пэрис Джексон, дочери Майкла Джексона

- Шарлиз Терон и Аманда Сейфрид ранее играли вместе в фильме "Миллион способов потерять голову" (2014).

- Сейфрид с радостью вспоминает о съёмках сцены, в которой её героиня оказывается в мексиканском заповеднике бабочек, в уголке настоящей дикой природы. «Там истинный рай для бабочек, и мне там очень понравилось», – говорит актриса.

- Съёмки фильма начались в марте 2016 года в Чикаго, а в апреле съёмочная группа переехала в Мексику, где работала в Мехико и Веракрузе.В Мексике команда арендовала пустующее здание, которое на время превратили в лабораторию, где производилась синтетическая марихуана.

Дерзкая длинноногая блондинка – она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой…

6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 апреля 2018
Премьера онлайн 1 августа 2018
Премьера в мире 8 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Нэш Эдгертон
Нэш Эдгертон
В ролях
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Гарри Тредэвэй
Гарри Тредэвэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Опасный бизнес 5 постеров
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Опасный бизнес
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САНСАНЫЧ XXX 19 апреля 2018, 17:13
нудно тупо затянуто. шарлиз во второстепенной роли не спасает.
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