Опасный бизнес, 2018

Режиссером фильма «Опасные бизнес» стал номинант Каннского кинофестиваля Нэш Эджертон («Медведь», «Квадрат», «Паук»). В главных ролях появятся Шарлиз Терон («Монстр», «Форсаж 8», «Взрывная блондинка»), Джоэл Эджертон («Воин», «Великий Гэтсби», «Исход: цари и боги»), Аманда Сейфрид («Мамма Мiа!», «Отверженные», «Время»), Тэнди Ньютон («Мир Дикого запада», «Столкновение», «Миссия невыполнима 2») и другие звезды.
Сюжет картины расскажет о сотруднике фармацевтического бизнеса, который решает инсценировать собственное похищение. Но вот его начальница - строгая и дерзкая женщина - не уверена, что ей хочется возвращать этого рабоника из "плена".
-Это первая роль Пэрис Джексон, дочери Майкла Джексона
- Шарлиз Терон и Аманда Сейфрид ранее играли вместе в фильме "Миллион способов потерять голову" (2014).
- Сейфрид с радостью вспоминает о съёмках сцены, в которой её героиня оказывается в мексиканском заповеднике бабочек, в уголке настоящей дикой природы. «Там истинный рай для бабочек, и мне там очень понравилось», – говорит актриса.
- Съёмки фильма начались в марте 2016 года в Чикаго, а в апреле съёмочная группа переехала в Мексику, где работала в Мехико и Веракрузе.В Мексике команда арендовала пустующее здание, которое на время превратили в лабораторию, где производилась синтетическая марихуана.
Дерзкая длинноногая блондинка – она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой…