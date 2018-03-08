Опасный бизнес, 2018

-Это первая роль Пэрис Джексон, дочери Майкла Джексона

- Шарлиз Терон и Аманда Сейфрид ранее играли вместе в фильме "Миллион способов потерять голову" (2014).

- Сейфрид с радостью вспоминает о съёмках сцены, в которой её героиня оказывается в мексиканском заповеднике бабочек, в уголке настоящей дикой природы. «Там истинный рай для бабочек, и мне там очень понравилось», – говорит актриса.

- Съёмки фильма начались в марте 2016 года в Чикаго, а в апреле съёмочная группа переехала в Мексику, где работала в Мехико и Веракрузе.В Мексике команда арендовала пустующее здание, которое на время превратили в лабораторию, где производилась синтетическая марихуана.